Google's aankomende Android 14 heeft misschien geen uitgebreide lijst met nieuwe functies, maar het lijkt een aantal verborgen juweeltjes te bevatten die de gebruikerservaring verbeteren. Een van die verbeteringen is een aanpassing van de functie 'App Pairs', waarmee gebruikers een set apps kunnen 'opslaan' voor later gebruik, wat tegemoet komt aan de behoeften van multitasking. Split-screen multitasking is al lang een nietje in Google's mobiele besturingssysteem, met een aanzienlijke vernieuwing in Android 12. Zoals eerder gemeld, bevatte deze update de optie voor apps om als paar te verschijnen in het menu met recente apps.

Voor Android 14 blijft App Pairs evolueren, vermoedelijk in afwachting van Google's komende foldables en tablets. Specifiek zal Android 14 de 'save' functionaliteit voor App Pairs ondersteunen. Deze verbetering werd ontdekt door Mishaal Rahman in Android 14 Beta 2 en gevalideerd op verschillende apparaten. Gebruikers kunnen nu op een app-paar tikken en 'app-paar opslaan' selecteren om specifieke koppelingen op te slaan. Hoewel nog niet volledig functioneel, is het beoogde doel waarschijnlijk dat gebruikers app-paren kunnen opslaan voor efficiënter multitasken op hun toestellen.

Mogelijk kunnen deze koppelingen zelfs worden opgeslagen op het startscherm of in het Android-dock, zodat ze gemakkelijker toegankelijk zijn op apparaten met een groot scherm. Opmerkelijk is dat dit niet helemaal nieuw is voor Android als geheel. Samsung's One UI biedt een soortgelijke functionaliteit die op een vergelijkbare manier werkt. De toevoeging van deze functie in Android 14 zal echter naar verwachting veel voordeel opleveren voor Google's toestellen met groot scherm en andere Android-toestellen, waardoor de multitasking-mogelijkheden over de hele linie worden verbeterd. In de snelle digitale wereld van vandaag is multitasking essentieel voor gebruikers van alle soorten apparaten, waaronder tablets en opvouwbare smartphones.

