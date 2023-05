Googleの近日発売予定のAndroid 14は、豊富な新機能を誇らないかもしれませんが、ユーザー体験を向上させる隠れた名機能をいくつか備えているようです。そのひとつが、「アプリペア」機能の改良で、マルチタスクのニーズに応えるアプリのセットを後で使うために「保存」することができるようになりました。画面分割によるマルチタスクは、Googleのモバイルオペレーティングシステムにおいて長い間定番となっており、Android 12では大幅に刷新されました。既報の通り、このアップデートでは、最近のアプリメニューにアプリをペアとして表示させるオプションが追加されました。

Android 14では、App Pairsは進化を続けており、おそらくGoogleが今後発売するフォルダブル端末やタブレット端末を想定しているものと思われます。具体的には、Android 14では、App Pairsの「保存」機能がサポートされる予定です。この機能拡張は、Mishaal RahmanがAndroid 14 Beta 2で発見し、異なるデバイスで検証したものです。ユーザーは、アプリペアをタップして「アプリペアを保存」を選択し、特定のペアリングを保存することができるようになりました。現時点では完全な機能ではありませんが、その目的は、ユーザーがアプリのペアを保存して、端末でのマルチタスクをより効率的に行えるようにすることだと思われます。

また、ホームスクリーンやAndroidドックに保存することで、大画面の端末でも簡単にアクセスできるようになるかもしれません。この機能は、Android全体にとって全く新しい機能ではないことは注目に値する。サムスンのOne UIでも、同様の機能を提供しており、同等の操作性を実現しています。しかし、Android 14でこの機能が追加されたことで、Googleの大画面端末だけでなく、他のAndroid端末にも大きな恩恵をもたらし、マルチタスク機能を全面的に向上させることが期待されます。デジタル化が進む現代において、タブレット端末や折りたたみ式スマートフォンなど、あらゆる端末のユーザーにとってマルチタスク機能は必要不可欠です。

