Nadchodzący Android 14 firmy Google może nie pochwalić się obszerną listą nowych funkcji; wydaje się jednak, że zawiera kilka ukrytych klejnotów, które poprawiają wrażenia użytkownika. Jednym z takich ulepszeń jest modyfikacja funkcji "App Pairs", umożliwiająca użytkownikom "zapisanie" zestawu aplikacji do późniejszego wykorzystania, które zaspokajają potrzeby wielozadaniowości. Wielozadaniowość na podzielonym ekranie od dawna jest podstawą mobilnego systemu operacyjnego Google, ze znaczącą zmianą w Android 12. Jak wcześniej informowaliśmy, aktualizacja ta zawierała opcję wyświetlania aplikacji jako pary w menu ostatnich aplikacji.

W Androidzie 14, App Pairs nadal ewoluuje, prawdopodobnie w oczekiwaniu na nadchodzące składane urządzenia i tablety Google. W szczególności Android 14 będzie obsługiwał funkcję "zapisywania" dla App Pairs. To ulepszenie zostało odkryte przez Mishaala Rahmana w Android 14 Beta 2 i zweryfikowane na różnych urządzeniach. Użytkownicy mogą teraz dotknąć pary aplikacji i wybrać opcję "zapisz parę aplikacji", aby zapisać określone pary. Chociaż obecnie nie jest to w pełni funkcjonalne, zamierzonym celem jest prawdopodobnie umożliwienie użytkownikom zapisywania par aplikacji w celu bardziej wydajnej wielozadaniowości na ich urządzeniach.

Może to nawet pozwolić na przechowywanie tych par na ekranie głównym lub w stacji dokującej Androida w celu łatwiejszego dostępu na urządzeniach z dużym ekranem. Warto zauważyć, że nie jest to całkowicie nowa funkcja dla Androida jako całości. One UI Samsunga oferuje podobną funkcjonalność, która działa w porównywalny sposób. Oczekuje się jednak, że dodanie tej funkcji w Androidzie 14 przyniesie znaczne korzyści urządzeniom Google z dużym ekranem, a także innym urządzeniom z Androidem, poprawiając możliwości wielozadaniowości na całym świecie. W dzisiejszym szybko zmieniającym się cyfrowym świecie wielozadaniowość jest niezbędna dla użytkowników wszystkich typów urządzeń, w tym tabletów i składanych smartfonów.

Aby zaspokoić te potrzeby, platformy no-code, takie jak AppMaster, oferują płynny sposób projektowania aplikacji, które ułatwiają wielozadaniowość i szybką nawigację, bez konieczności znajomości kodowania. Platforma umożliwia programistom tworzenie niestandardowych aplikacji dostosowanych do unikalnych wymagań różnych branż, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego priorytetu dla użytkownika.

Dzięki integracji App Pairs i innych funkcji wielozadaniowości oczywiste jest, że Android 14 zmierza w kierunku bardziej wszechstronnego i produktywnego doświadczenia użytkownika w odpowiedzi na ewoluujący krajobraz technologiczny. Łącząc mocne strony natywnej funkcjonalności Androida z mocą platform no-code, takich jak AppMaster, twórcy aplikacji mogą tworzyć innowacyjne, zorientowane na użytkownika projekty, które w pełni wykorzystują najnowsze osiągnięcia w technologii mobilnej. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych aplikacji bez kodowania, zapoznając się z samouczkiem Jak utworzyć aplikację na stronie AppMaster.