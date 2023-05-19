قد لا يتباهى Android 14 القادم من Google بقائمة واسعة من الميزات الجديدة ؛ ومع ذلك ، يبدو أنه يحتوي على بعض الجواهر الخفية التي تعزز تجربة المستخدم. أحد هذه التحسينات هو تعديل ميزة "أزواج التطبيقات" ، مما يتيح للمستخدمين "حفظ" مجموعة من التطبيقات لاستخدامها لاحقًا ، والتي تلبي احتياجات المهام المتعددة. لطالما كان تعدد المهام على الشاشة المنقسمة عنصرًا أساسيًا في نظام تشغيل الهاتف المحمول من Google ، مع تجديد كبير في Android 12. كما ورد سابقًا ، تضمن هذا التحديث خيار ظهور التطبيقات كزوج في قائمة التطبيقات الحديثة.

بالنسبة لنظام Android 14 ، تستمر أزواج التطبيقات في التطور ، على الأرجح تحسباً للأجهزة اللوحية والأجهزة اللوحية من Google القادمة. على وجه التحديد ، سيدعم Android 14 وظيفة "الحفظ" لأزواج التطبيقات. تم اكتشاف هذا التحسين بواسطة مشعل الرحمن في Android 14 Beta 2 وتم التحقق من صحته على أجهزة مختلفة. يمكن للمستخدمين الآن النقر على زوج التطبيق وتحديد "حفظ زوج التطبيق" لتخزين أزواج محددة. على الرغم من أنه لا يعمل بكامل طاقته في الوقت الحالي ، إلا أنه من المرجح أن يمكّن الغرض المقصود المستخدمين من حفظ أزواج التطبيقات من أجل تعدد المهام على أجهزتهم بشكل أكثر كفاءة.

قد يسمح أيضًا بتخزين هذه الأزواج على الشاشة الرئيسية أو في رصيف Android لتسهيل الوصول على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست ميزة جديدة تمامًا لنظام Android ككل. تقدم One UI من Samsung وظائف مماثلة تعمل بطريقة قابلة للمقارنة. ومع ذلك ، من المتوقع أن تفيد إضافة هذه الميزة في Android 14 بشكل كبير أجهزة Google ذات الشاشات الكبيرة بالإضافة إلى أجهزة Android الأخرى ، مما يؤدي إلى تحسين إمكانات تعدد المهام في جميع المجالات. في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى ، يعد تعدد المهام ضروريًا لمستخدمي جميع أنواع الأجهزة ، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية القابلة للطي.

لتلبية هذه الاحتياجات ، توفر الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster طريقة سلسة لتصميم التطبيقات التي تسهل تعدد المهام والتنقل السريع ، دون الحاجة إلى معرفة الترميز. تزود المنصة المطورين بالقدرة على إنشاء تطبيقات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة لمختلف الصناعات ، مع الحفاظ على تجربة المستخدم كأولوية قصوى.

من خلال تكامل أزواج التطبيقات وميزات تعدد المهام الأخرى ، من الواضح أن Android 14 يتجه نحو تجربة مستخدم أكثر تنوعًا وإنتاجية استجابة لتطور المشهد التكنولوجي. من خلال الجمع بين نقاط القوة في وظائف Android الأصلية مع قوة الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن لمطوري التطبيقات إنشاء تصميمات مبتكرة تتمحور حول المستخدم والتي تحقق أقصى استفادة من هذه التطورات الحديثة في تكنولوجيا الهاتف المحمول. تعرف على المزيد حول إنشاء تطبيقات مخصصة بدون ترميز عن طريق استكشاف البرنامج التعليمي "كيفية إنشاء تطبيق" على موقع ويب AppMaster.