Googles kommendes Android 14 mag keine umfangreiche Liste neuer Funktionen aufweisen, aber es scheint einige versteckte Perlen zu enthalten, die das Benutzererlebnis verbessern. Eine dieser Verbesserungen ist eine Änderung der Funktion "App-Paare", die es Nutzern ermöglicht, eine Reihe von Apps für die spätere Verwendung zu "speichern", was den Multitasking-Bedürfnissen entgegenkommt. Split-Screen-Multitasking ist seit langem ein fester Bestandteil von Googles mobilem Betriebssystem und wurde mit Android 12 deutlich überarbeitet. Wie bereits berichtet, wurde mit diesem Update die Option eingeführt, dass Apps als Paar im Menü der letzten Apps angezeigt werden.

Für Android 14 werden die App-Paare weiterentwickelt, vermutlich in Erwartung der kommenden faltbaren Geräte und Tablets von Google. Konkret wird Android 14 die Funktion "Speichern" für App-Paare unterstützen. Diese Verbesserung wurde von Mishaal Rahman in Android 14 Beta 2 entdeckt und auf verschiedenen Geräten validiert. Nutzer können nun auf ein App-Paar tippen und "App-Paar speichern" auswählen, um bestimmte Kombinationen zu speichern. Auch wenn diese Funktion derzeit noch nicht voll funktionsfähig ist, soll sie Nutzern die Möglichkeit geben, App-Paare zu speichern, um das Multitasking auf ihren Geräten effizienter zu gestalten.

Es könnte sogar möglich sein, diese Verknüpfungen auf dem Startbildschirm oder im Android-Dock zu speichern, um den Zugriff auf Geräte mit großem Bildschirm zu erleichtern. Es ist erwähnenswert, dass dies keine völlig neue Funktion für Android als Ganzes ist. Samsungs One UI bietet eine ähnliche Funktion, die auf vergleichbare Weise funktioniert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Hinzufügung dieser Funktion in Android 14 sowohl Googles Geräten mit großem Bildschirm als auch anderen Android-Geräten zugute kommen wird und die Multitasking-Fähigkeiten auf breiter Front verbessert. In der heutigen schnelllebigen digitalen Welt ist Multitasking für Nutzer aller Gerätetypen, einschließlich Tablets und faltbarer Smartphones, unerlässlich.

Mit der Integration von App Pairs und anderen Multitasking-Funktionen ist es offensichtlich, dass Android 14 als Reaktion auf die sich entwickelnde Technologielandschaft auf ein vielseitigeres und produktiveres Benutzererlebnis abzielt.