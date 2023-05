L'imminente Android 14 di Google potrebbe non vantare un elenco esaustivo di nuove funzioni; tuttavia, sembra contenere alcune gemme nascoste che migliorano l'esperienza dell'utente. Uno di questi miglioramenti è la modifica della funzione "App Pairs", che consente agli utenti di "salvare" una serie di applicazioni per un uso successivo, per soddisfare le esigenze del multitasking. Il multitasking a schermo diviso è stato a lungo un punto fermo del sistema operativo mobile di Google, ma con Android 12 è stato notevolmente rinnovato. Come riportato in precedenza, l'aggiornamento ha incluso l'opzione di far apparire le app in coppia nel menu delle applicazioni recenti.

Per Android 14, le coppie di app continuano a evolversi, presumibilmente in previsione dei prossimi tablet e dispositivi pieghevoli di Google. In particolare, Android 14 supporterà la funzionalità di "salvataggio" per le coppie di app. Questo miglioramento è stato scoperto da Mishaal Rahman in Android 14 Beta 2 e convalidato su diversi dispositivi. Gli utenti possono ora toccare una coppia di app e selezionare "salva coppia di app" per memorizzare abbinamenti specifici. Anche se al momento non è completamente funzionante, lo scopo previsto è probabilmente quello di consentire agli utenti di salvare gli abbinamenti di app per un multitasking più efficiente sui loro dispositivi.

Potrebbe anche consentire la memorizzazione di questi abbinamenti nella schermata iniziale o nel dock di Android per un accesso più facile sui dispositivi a schermo grande. Vale la pena notare che questa non è una funzione del tutto nuova per Android nel suo complesso. One UI di Samsung offre una funzionalità simile che opera in modo analogo. Tuttavia, si prevede che l'aggiunta di questa funzione in Android 14 sarà di grande beneficio per i dispositivi a grande schermo di Google e per gli altri dispositivi Android, migliorando le capacità di multitasking su tutta la linea. Nel frenetico mondo digitale di oggi, il multitasking è essenziale per gli utenti di tutti i tipi di dispositivi, compresi i tablet e gli smartphone pieghevoli.

Per soddisfare queste esigenze, le piattaforme no-code come AppMaster offrono un modo semplice per progettare applicazioni che facilitano il multitasking e la navigazione rapida, senza bisogno di conoscenze di codifica. La piattaforma offre agli sviluppatori la possibilità di creare applicazioni personalizzate in base alle esigenze specifiche di vari settori, mantenendo l'esperienza dell'utente come priorità assoluta.

Con l'integrazione di App Pairs e di altre funzioni multitasking, è evidente che Android 14 si sta orientando verso un'esperienza utente più versatile e produttiva, in risposta all'evoluzione del panorama tecnologico. Combinando i punti di forza delle funzionalità native di Android con la potenza delle piattaforme no-code come AppMaster, gli sviluppatori di applicazioni possono creare progetti innovativi e incentrati sull'utente che sfruttano al meglio questi recenti progressi della tecnologia mobile. Per saperne di più sulla creazione di applicazioni personalizzate senza bisogno di codifica, consultate l'esercitazione Come creare un'app sul sito web AppMaster.