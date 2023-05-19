谷歌即将推出的安卓14系统可能不会有大量的新功能；但是，它似乎拥有一些隐藏的宝石，可以增强用户体验。其中一项改进是对 "应用程序对 "功能的修改，使用户能够 "保存 "一组应用程序供以后使用，这迎合了多任务的需要。分屏多任务功能长期以来一直是谷歌移动操作系统的主打功能，在安卓12中进行了重大改造。正如之前报道的那样，这次更新包括了应用程序作为一对出现在最近应用程序菜单中的选项。

对于安卓14，应用程序对继续发展，可能是为了迎接谷歌即将推出的可折叠设备和平板电脑。具体来说，安卓14将支持应用对的 "保存 "功能。这一改进是由Mishaal Rahman在Android 14 Beta 2中发现的，并在不同设备上进行了验证。用户现在可以点击一个应用对，并选择 "保存应用对 "来存储特定的配对。虽然目前还没有完全发挥作用，但其预期目的可能是使用户能够保存应用配对，以便在其设备上更有效地进行多任务处理。

它甚至可能允许将这些配对存储在主屏幕或安卓底座上，以便在大屏幕设备上更容易访问。值得注意的是，这对整个安卓系统来说并不是一个全新的功能。三星的One UI提供了一个类似的功能，其操作方式与之相当。然而，在安卓14中增加这一功能，预计将大大有利于谷歌的大屏幕设备以及其他安卓设备，全面提高多任务处理能力。在当今快节奏的数字世界中，多任务处理对所有类型设备的用户来说都是必不可少的，包括平板电脑和可折叠智能手机。

no-code 为了满足这些需求，AppMaster 等平台提供了一种无缝的方式来设计应用程序，以促进多任务处理和快速导航，而不需要编码知识。该平台使开发者有能力根据各行业的独特要求创建定制的应用程序，同时将用户体验作为首要任务。

随着App Pairs和其他多任务功能的整合，很明显，安卓14正在转向更多的功能和生产性的用户体验，以应对不断变化的技术环境。no-code 通过将安卓原生功能的优势与AppMaster 等平台的力量相结合，应用程序开发人员可以创建创新的、以用户为中心的设计，充分利用移动技术的这些最新进展。通过探索AppMaster 网站上的 "如何创建一个应用程序"教程，了解更多关于无需编码即可创建自定义应用程序的信息。