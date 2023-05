O próximo Android 14 da Google pode não apresentar uma lista extensa de novas funcionalidades; no entanto, parece conter algumas jóias escondidas que melhoram a experiência do utilizador. Uma dessas melhorias é a modificação da funcionalidade "Pares de aplicações", que permite aos utilizadores "guardar" um conjunto de aplicações para utilização posterior, o que responde às necessidades de multitarefas. A multitarefa em ecrã dividido tem sido um elemento básico no sistema operativo móvel da Google, com uma renovação significativa no Android 12. Como relatado anteriormente, esta actualização incluiu a opção de as aplicações aparecerem como um par no menu de aplicações recentes.

Para o Android 14, os pares de aplicativos continuam a evoluir, presumivelmente em antecipação aos próximos dobráveis e tablets do Google. Especificamente, o Android 14 suportará a funcionalidade 'salvar' para pares de aplicativos. Esta melhoria foi descoberta por Mishaal Rahman no Android 14 Beta 2 e validada em diferentes dispositivos. Os utilizadores podem agora tocar num par de aplicações e seleccionar "guardar par de aplicações" para armazenar pares específicos. Embora ainda não esteja totalmente funcional, é provável que o objectivo pretendido seja permitir que os utilizadores guardem pares de aplicações para uma multitarefa mais eficiente nos seus dispositivos.

Pode até permitir guardar estes pares no ecrã inicial ou na doca do Android para facilitar o acesso em dispositivos de ecrã grande. É importante notar que esta não é uma funcionalidade totalmente nova para o Android como um todo. O One UI da Samsung oferece uma funcionalidade semelhante que funciona de uma forma comparável. No entanto, espera-se que a adição desta funcionalidade no Android 14 beneficie muito os dispositivos de ecrã grande da Google, bem como outros dispositivos Android, melhorando as capacidades de multitarefa em geral. No actual mundo digital de ritmo acelerado, a multitarefa é essencial para os utilizadores de todos os tipos de dispositivos, incluindo tablets e smartphones dobráveis.

Com a integração de pares de aplicações e outras funcionalidades multitarefa, é evidente que o Android 14 está a orientar-se para uma experiência de utilizador mais versátil e produtiva em resposta à evolução do panorama tecnológico.