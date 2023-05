La prochaine version d'Android 14 de Google ne présente peut-être pas une liste exhaustive de nouvelles fonctionnalités, mais il semble qu'elle recèle quelques joyaux cachés qui améliorent l'expérience de l'utilisateur. L'une de ces améliorations est une modification de la fonction "App Pairs", qui permet aux utilisateurs de "sauvegarder" un ensemble d'applications pour une utilisation ultérieure, ce qui répond aux besoins du multitâche. Le multitâche en écran partagé est depuis longtemps un élément essentiel du système d'exploitation mobile de Google, qui a fait l'objet d'une refonte importante dans Android 12. Comme indiqué précédemment, cette mise à jour incluait l'option permettant aux applications d'apparaître en tant que paires dans le menu des applications récentes.

Pour Android 14, les paires d'applications continuent d'évoluer, probablement en prévision des prochaines tablettes et appareils pliables de Google. Plus précisément, Android 14 prendra en charge la fonctionnalité "enregistrer" pour les paires d'applications. Cette amélioration a été découverte par Mishaal Rahman dans Android 14 Beta 2 et validée sur différents appareils. Les utilisateurs peuvent désormais appuyer sur une paire d'applications et sélectionner "enregistrer la paire d'applications" pour stocker des paires spécifiques. Bien qu'il ne soit pas encore totalement fonctionnel, l'objectif visé est probablement de permettre aux utilisateurs d'enregistrer des paires d'applications pour une utilisation plus efficace du multitâche sur leurs appareils.

Il pourrait même permettre de stocker ces paires sur l'écran d'accueil ou dans le dock Android pour un accès plus facile sur les appareils à grand écran. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas d'une fonctionnalité entièrement nouvelle pour Android dans son ensemble. L'interface One UI de Samsung offre une fonctionnalité similaire qui fonctionne de manière comparable. Toutefois, l'ajout de cette fonctionnalité dans Android 14 devrait profiter grandement aux appareils à grand écran de Google ainsi qu'aux autres appareils Android, en améliorant les capacités multitâches dans tous les cas. Dans le monde numérique actuel, qui évolue rapidement, le multitâche est essentiel pour les utilisateurs de tous les types d'appareils, y compris les tablettes et les smartphones pliables.

