Google DeepMind'ın AlphaZero'nun temelinden türetilen bir yapay zeka (AI) sistemi olan AlphaDev, verileri insan tarafından oluşturulan emsallerine göre üç kata kadar daha hızlı sıralayabilen algoritmaları başarıyla oluşturdu. Yapay zeka sistemi, programcılar tarafından on yıllardır geliştirilenlerin yeterliliğini aşan yenilikçi algoritmalar geliştirmek için takviyeli öğrenmeyi kullanır.

Projenin detayları DeepMind'in blogunda açıklandı ve Nature bilimsel dergisinde yayınlandı. Go ve satrancın oyun stratejilerinde uzmanlaşma konusunda mükemmel olan AlphaZero'ya yükseltme olarak AlphaDev, algoritma optimizasyon tekniklerinde devrim yaratma konusunda umut vaat ediyor.

AlphaDev'in sıralama konusundaki eğitim süreci, araştırmacılar tarafından 'tek oyunculu derleme [dil] oyunu' olarak tanımlanan bir yöntem kullanılarak gerçekleştirildi. Bu yaklaşım sayesinde, AlphaDev sürekli olarak önceki yinelemeleri iyileştirmek için seçenekler ararken, sıralama algoritmaları kademeli olarak geliştirildi. AI sistemi, değerleri karşılaştırmak ve taşımak için sinir ağlarını kullanır ve mümkün olan en kısa sürede doğru sonuçlara ulaşmayı amaçlar.

DeepMind bilim adamı Daniel Mankowitz, çiplerin temel fiziksel sınırlarına yaklaştığı Moore Yasası'nın sona erdiğini yorumladı. Bilgi işlemi optimize etmenin yeni ve yenilikçi yollarını bulmamız gerekiyor. AlphaDev, bu yönde önemli bir adım gibi görünüyor.

Araştırmanın odak noktası, programcılar tarafından en sık kullanılan algoritmalar olduğu bildirilen üç ila beş karakter arasında değişen kısa listeleri sıralamaya odaklandı. DeepMind'e göre, bu tür algoritmalar günde trilyonlarca kez kullanılıyor. 250.000'e kadar öğeden oluşan daha uzun sıralama dizileri için, mevcut yöntemlerle karşılaştırıldığında hızdaki iyileştirmeler marjinaldi.

Mevcut başarılarıyla AlphaDev'in bir sonraki hedefi, C++ gibi daha üst düzey programlama dillerinde optimizasyon tekniklerini araştırmaktır. Bu keşfin daha da büyük hız geliştirmeleri sağlaması ve geliştiriciler için daha fazla fayda sağlaması bekleniyor.

AlphaDev'in atılımı low-code ve no-code platformlarda potansiyel olarak ilerleme sağlayabilir.