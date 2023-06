Google DeepMind এর AlphaDev, AlphaZero এর ভিত্তি থেকে প্রাপ্ত একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সিস্টেম, সফলভাবে অ্যালগরিদম তৈরি করেছে যা তাদের মানব-সৃষ্ট প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনগুণ দ্রুত ডেটা বাছাই করতে সক্ষম। এআই সিস্টেমটি উদ্ভাবনী অ্যালগরিদম বিকাশের জন্য শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষা ব্যবহার করে যা কয়েক দশক ধরে প্রোগ্রামারদের দ্বারা তৈরি করা দক্ষতাকে ছাড়িয়ে যায়।

প্রকল্পের বিশদ বিবরণ ডিপমাইন্ডের ব্লগে প্রকাশ করা হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক জার্নালে নেচারে প্রকাশিত হয়েছে। AlphaZero-তে একটি আপগ্রেড হিসাবে, যা Go এবং দাবা খেলার কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে পারদর্শী, AlphaDev অ্যালগরিদম অপ্টিমাইজেশান কৌশলগুলিকে বিপ্লব করার প্রতিশ্রুতি দেখায়।

বাছাই করার ক্ষেত্রে আলফাদেভের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি গবেষকদের দ্বারা বর্ণিত একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিচালিত হয়েছিল যা 'একক-খেলোয়াড় সমাবেশ [ভাষা] গেম।' এই পদ্ধতির মাধ্যমে, বাছাই করার অ্যালগরিদমগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে বিকশিত হয়েছিল, AlphaDev ধারাবাহিকভাবে পূর্ববর্তী পুনরাবৃত্তিগুলির উপর উন্নতি করার বিকল্পগুলি খুঁজছিল। এআই সিস্টেম মানগুলি তুলনা করতে এবং সরানোর জন্য নিউরাল নেটওয়ার্কগুলিকে নিযুক্ত করে, সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সময়ে সঠিক ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে।

ডিপমাইন্ড বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল মানকোভিটজ মন্তব্য করেছেন, মুরের আইন শেষ হয়ে আসছে, যেখানে চিপগুলি তাদের মৌলিক শারীরিক সীমার কাছে আসছে। আমাদের কম্পিউটিং অপ্টিমাইজ করার নতুন এবং উদ্ভাবনী উপায় খুঁজে বের করতে হবে। AlphaDev সেই দিকে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বলে মনে হচ্ছে।

গবেষণার ফোকাস তিনটি থেকে পাঁচটি অক্ষর পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা বাছাই কেন্দ্রিক ছিল, যা প্রোগ্রামারদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অ্যালগরিদম। ডিপমাইন্ডের মতে, এই জাতীয় অ্যালগরিদমগুলি প্রতিদিন ট্রিলিয়ন বার ব্যবহার করা হয়। 250,000 পর্যন্ত উপাদান সমন্বিত দীর্ঘ বাছাই ক্রমগুলির জন্য, বিদ্যমান পদ্ধতির তুলনায় গতির উন্নতি ছিল প্রান্তিক।

এর বর্তমান অর্জনগুলির সাথে, AlphaDev-এর পরবর্তী লক্ষ্য হল C++ এর মতো উচ্চ-স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষাগুলিতে অপ্টিমাইজেশন কৌশলগুলি তদন্ত করা। এই অন্বেষণটি আরও বৃহত্তর গতির বর্ধন এবং বিকাশকারীদের জন্য আরও সুবিধা প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

AlphaDev-এর অগ্রগতি সম্ভাব্যভাবে low-code এবং no-code প্ল্যাটফর্মে অগ্রগতি চালাতে পারে, যেখানে বিকাশকারী এবং নন-ডেভেলপাররা একইভাবে শক্তিশালী ব্যাকএন্ড, ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে।