AlphaDev của Google DeepMind, một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) bắt nguồn từ nền tảng của AlphaZero, đã tạo thành công các thuật toán có khả năng sắp xếp dữ liệu nhanh gấp ba lần so với các thuật toán do con người tạo ra. Hệ thống AI sử dụng phương pháp học tăng cường để phát triển các thuật toán sáng tạo vượt qua mức độ thông thạo của các thuật toán do các lập trình viên phát triển trong nhiều thập kỷ.

Các chi tiết của dự án đã được tiết lộ trên blog của DeepMind và được xuất bản trên tạp chí khoa học Nature. Là bản nâng cấp của AlphaZero, vốn xuất sắc trong việc nắm vững các chiến lược trò chơi của cờ vây và cờ vua, AlphaDev cho thấy sự hứa hẹn trong việc cách mạng hóa các kỹ thuật tối ưu hóa thuật toán.

Quá trình đào tạo của AlphaDev về sắp xếp được thực hiện bằng cách sử dụng một phương pháp được các nhà nghiên cứu mô tả là 'trò chơi lắp ráp [ngôn ngữ] một người chơi'. Thông qua cách tiếp cận này, các thuật toán sắp xếp đã được phát triển dần dần, với việc AlphaDev liên tục tìm kiếm các tùy chọn để cải thiện các lần lặp lại trước đó. Hệ thống AI sử dụng mạng lưới thần kinh để so sánh và di chuyển các giá trị, nhằm đạt được kết quả chính xác trong thời gian ngắn nhất có thể.

Nhà khoa học DeepMind Daniel Mankowitz nhận xét, Định luật Moore sắp kết thúc, nơi các con chip đang tiến gần đến giới hạn vật lý cơ bản của chúng. Chúng ta cần tìm những cách mới và sáng tạo để tối ưu hóa máy tính. AlphaDev dường như là một bước tiến đáng kể theo hướng đó.

Trọng tâm của nghiên cứu tập trung vào việc sắp xếp các danh sách ngắn từ ba đến năm ký tự, được cho là các thuật toán được lập trình viên sử dụng phổ biến nhất. Theo DeepMind, các thuật toán như vậy được sử dụng hàng nghìn tỷ lần mỗi ngày. Đối với các trình tự sắp xếp dài hơn bao gồm tối đa 250.000 phần tử, các cải tiến về tốc độ là không đáng kể khi so sánh với các phương pháp hiện có.

Với những thành tựu hiện tại, mục tiêu tiếp theo của AlphaDev là nghiên cứu các kỹ thuật tối ưu hóa trong các ngôn ngữ lập trình cấp cao hơn, chẳng hạn như C++. Việc khám phá này dự kiến ​​sẽ mang lại những cải tiến về tốc độ thậm chí còn lớn hơn và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho các nhà phát triển.

Bước đột phá của AlphaDev có khả năng thúc đẩy những tiến bộ trong các nền tảng low-code và no-code như AppMaster, where developers and non-developers alike build robust backend, web, and mobile applications. With a platform like AppMaster, users can visually construct data models, create business logic through an intuitive BP Designer, and develop REST API and WSS endpoints. This facilitates the rapid and cost-effective creation of scalable software solutions for a wide range of customers, from small businesses to large enterprises.