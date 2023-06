O AlphaDev da Google DeepMind, um sistema de inteligência artificial (IA) derivado da fundação do AlphaZero, conseguiu gerar algoritmos capazes de ordenar dados até três vezes mais rápido do que os seus homólogos criados por humanos. O sistema de IA utiliza a aprendizagem por reforço para desenvolver algoritmos inovadores que ultrapassam a proficiência dos algoritmos desenvolvidos por programadores ao longo de várias décadas.

Os pormenores do projecto foram divulgados no blogue da DeepMind e publicados na revista científica Nature. Como uma actualização do AlphaZero, que se destacou no domínio das estratégias de jogo do Go e do xadrez, o AlphaDev mostra-se promissor na revolução das técnicas de optimização de algoritmos.

O processo de treino do AlphaDev em ordenação foi efectuado utilizando um método descrito pelos investigadores como um "jogo de linguagem de montagem para um jogador". Através desta abordagem, os algoritmos de ordenação foram desenvolvidos de forma incremental, com o AlphaDev a procurar constantemente opções para melhorar as iterações anteriores. O sistema de IA emprega redes neurais para comparar e mover valores, com o objectivo de obter resultados precisos no menor tempo possível.

Daniel Mankowitz, cientista da DeepMind, comentou: "A Lei de Moore está a chegar ao fim, e os chips estão a aproximar-se dos seus limites físicos fundamentais. Temos de encontrar formas novas e inovadoras de optimizar a computação. O AlphaDev parece ser um passo significativo nessa direcção.

O foco da investigação centrou-se na ordenação de listas curtas de três a cinco caracteres, que são alegadamente os algoritmos mais utilizados pelos programadores. De acordo com a DeepMind, esses algoritmos são utilizados triliões de vezes por dia. Para sequências de ordenação mais longas, que consistem em até 250.000 elementos, as melhorias na velocidade foram marginais quando comparadas com os métodos existentes.

Com as suas actuais conquistas, o próximo objectivo do AlphaDev é investigar técnicas de optimização em linguagens de programação de nível superior, como o C++. Espera-se que esta exploração produza melhorias de velocidade ainda maiores e proporcione mais benefícios para os programadores.

A descoberta do AlphaDev pode potencialmente impulsionar avanços em low-code e no-code plataformas como AppMaster, onde os programadores e não programadores criam aplicações robustas de backend, web e móveis. Com uma plataforma como AppMaster, os utilizadores podem construir visualmente modelos de dados, criar lógica comercial através de um BP Designer intuitivo e desenvolver API REST e WSS endpoints. Isto facilita a criação rápida e económica de soluções de software escaláveis para uma vasta gama de clientes, desde pequenas empresas a grandes empresas.