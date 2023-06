نجح برنامج AlphaDev من Google DeepMind ، وهو نظام ذكاء اصطناعي (AI) مشتق من أساس AlphaZero ، في إنشاء خوارزميات قادرة على فرز البيانات بسرعة تصل إلى ثلاثة أضعاف سرعة نظرائهم من صنع الإنسان. يستخدم نظام الذكاء الاصطناعي التعلم المعزز لتطوير خوارزميات مبتكرة تتجاوز كفاءة تلك التي طورها المبرمجون على مدى عدة عقود.

تم الكشف عن تفاصيل المشروع على مدونة DeepMind ونشرت في المجلة العلمية Nature. كترقية إلى AlphaZero ، الذي برع في إتقان استراتيجيات لعبة Go and chess ، أظهر AlphaDev وعدًا بإحداث ثورة في تقنيات تحسين الخوارزمية.

تم تنفيذ عملية تدريب AlphaDev في الفرز باستخدام طريقة وصفها الباحثون بأنها "لعبة تجميع لاعب واحد [لغة]". من خلال هذا النهج ، تم تطوير خوارزميات الفرز بشكل تدريجي ، مع بحث AlphaDev باستمرار عن خيارات لتحسين التكرارات السابقة. يستخدم نظام الذكاء الاصطناعي شبكات عصبية لمقارنة القيم ونقلها بهدف تحقيق نتائج دقيقة في أقصر وقت ممكن.

علق عالم DeepMind دانيال مانكوفيتز ، أن قانون مور يقترب من نهايته ، حيث تقترب الرقائق من حدودها المادية الأساسية. نحن بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتحسين الحوسبة. يبدو أن AlphaDev خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

تمحور تركيز البحث على تصنيف القوائم القصيرة التي تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أحرف ، والتي يُقال إنها الخوارزميات الأكثر استخدامًا من قبل المبرمجين. وفقًا لـ DeepMind ، يتم استخدام هذه الخوارزميات تريليونات المرات يوميًا. بالنسبة لتسلسلات الفرز الأطول التي تتكون من ما يصل إلى 250000 عنصر ، كانت التحسينات في السرعة هامشية عند مقارنتها بالطرق الحالية.

مع إنجازاته الحالية ، فإن الهدف التالي لـ AlphaDev هو استكشاف تقنيات التحسين في لغات البرمجة عالية المستوى ، مثل C ++. من المتوقع أن يؤدي هذا الاستكشاف إلى تحسينات أكبر في السرعة ويوفر المزيد من الفوائد للمطورين.

