AlphaDev firmy Google DeepMind, system sztucznej inteligencji (AI) wywodzący się z AlphaZero, z powodzeniem wygenerował algorytmy zdolne do sortowania danych do trzech razy szybciej niż ich ludzkie odpowiedniki. System AI wykorzystuje uczenie ze wzmocnieniem do opracowywania innowacyjnych algorytmów, które przewyższają biegłością te opracowane przez programistów na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Szczegóły projektu zostały ujawnione na blogu DeepMind i opublikowane w czasopiśmie naukowym Nature. Jako ulepszenie AlphaZero, które doskonale opanowało strategie gry w Go i szachy, AlphaDev obiecuje zrewolucjonizować techniki optymalizacji algorytmów.

Proces szkolenia AlphaDev w zakresie sortowania został przeprowadzony przy użyciu metody opisanej przez naukowców jako "gra w asemblerze dla jednego gracza". Dzięki takiemu podejściu algorytmy sortowania były opracowywane przyrostowo, a AlphaDev konsekwentnie poszukiwał opcji ulepszenia poprzednich iteracji. System sztucznej inteligencji wykorzystuje sieci neuronowe do porównywania i przenoszenia wartości, dążąc do osiągnięcia dokładnych wyników w jak najkrótszym czasie.

Naukowiec DeepMind Daniel Mankowitz skomentował: Prawo Moore'a dobiega końca, a chipy zbliżają się do swoich podstawowych fizycznych limitów. Musimy znaleźć nowe i innowacyjne sposoby optymalizacji obliczeń. AlphaDev wydaje się być znaczącym krokiem w tym kierunku.

Badania koncentrowały się na sortowaniu krótkich list od trzech do pięciu znaków, które są podobno najczęściej używanymi algorytmami przez programistów. Według DeepMind, takie algorytmy są wykorzystywane biliony razy dziennie. W przypadku dłuższych sekwencji sortowania składających się z maksymalnie 250 000 elementów, poprawa szybkości była marginalna w porównaniu z istniejącymi metodami.

Dzięki obecnym osiągnięciom, kolejnym celem AlphaDev jest zbadanie technik optymalizacji w językach programowania wyższego poziomu, takich jak C++. Oczekuje się, że ta eksploracja przyniesie jeszcze większą poprawę szybkości i zapewni dalsze korzyści dla programistów.

