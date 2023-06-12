AlphaDev компании Google DeepMind, система искусственного интеллекта (ИИ), созданная на основе AlphaZero, успешно создала алгоритмы, способные сортировать данные в три раза быстрее, чем их аналоги, созданные человеком. Система ИИ использует обучение с подкреплением для разработки инновационных алгоритмов, которые превосходят по мастерству те, что разрабатывались программистами на протяжении нескольких десятилетий.

Подробности проекта были раскрыты в блоге DeepMind и опубликованы в научном журнале Nature. AlphaDev, являясь усовершенствованием AlphaZero, который преуспел в освоении стратегий игры в го и шахматы, обещает революционизировать методы оптимизации алгоритмов.

Процесс обучения AlphaDev сортировке осуществлялся с помощью метода, который исследователи назвали "игрой на одном ассемблере [языке]". Благодаря такому подходу алгоритмы сортировки разрабатывались постепенно, при этом AlphaDev постоянно искала варианты улучшения предыдущих итераций. Система искусственного интеллекта использует нейронные сети для сравнения и перемещения значений, стремясь достичь точных результатов в кратчайшие сроки.

Ученый DeepMind Дэниел Манковиц прокомментировал: "Закон Мура подходит к концу, чипы приближаются к своим фундаментальным физическим пределам. Нам необходимо найти новые и инновационные способы оптимизации вычислений. AlphaDev представляется значительным шагом в этом направлении".

В центре внимания исследования была сортировка коротких списков от трех до пяти символов, которые, как сообщается, являются наиболее часто используемыми алгоритмами программистов. По данным DeepMind, такие алгоритмы используются триллионы раз ежедневно. Для более длинных последовательностей сортировки, состоящих из 250 000 элементов, улучшение скорости было незначительным по сравнению с существующими методами.

Учитывая текущие достижения, следующей целью AlphaDev является изучение методов оптимизации в языках программирования более высокого уровня, таких как C++. Ожидается, что это исследование даст еще большее увеличение скорости и обеспечит дополнительные преимущества для разработчиков.

Прорыв AlphaDev потенциально может способствовать развитию платформ low-code и no-code, таких как AppMaster, на которых разработчики и не разработчики создают надежные внутренние, веб- и мобильные приложения. С помощью такой платформы, как AppMaster, пользователи могут визуально строить модели данных, создавать бизнес-логику с помощью интуитивно понятного BP Designer, а также разрабатывать REST API и WSS endpoints. Это способствует быстрому и экономически эффективному созданию масштабируемых программных решений для широкого круга клиентов, от малого бизнеса до крупных предприятий.