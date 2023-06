Google DeepMind's AlphaDev, een kunstmatig intelligentie (AI) systeem afgeleid van de basis van AlphaZero, heeft met succes algoritmen gegenereerd die in staat zijn om gegevens tot drie keer zo snel te sorteren als hun door mensen gecreëerde tegenhangers. Het AI-systeem maakt gebruik van 'reinforcement learning' om innovatieve algoritmen te ontwikkelen die de vaardigheid overtreffen van de algoritmen die decennialang door programmeurs zijn ontwikkeld.

De details van het project werden bekendgemaakt op de blog van DeepMind en gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. AlphaDev is een upgrade van AlphaZero, dat uitblonk in het beheersen van Go- en schaakstrategieën, en belooft een revolutie teweeg te brengen in algoritme-optimalisatietechnieken.

AlphaDev's trainingsproces in sorteren werd uitgevoerd met behulp van een methode die door de onderzoekers werd beschreven als een 'assemblage [taal] spel voor één speler'. Via deze aanpak werden sorteeralgoritmen stapsgewijs ontwikkeld, waarbij AlphaDev consequent zocht naar mogelijkheden om eerdere iteraties te verbeteren. Het AI-systeem maakt gebruik van neurale netwerken om waarden te vergelijken en te verplaatsen, met als doel nauwkeurige resultaten te behalen in een zo kort mogelijke tijd.

DeepMind-wetenschapper Daniel Mankowitz: "De Wet van Moore loopt ten einde, chips naderen hun fundamentele fysieke grenzen. We moeten nieuwe en innovatieve manieren vinden om computers te optimaliseren. AlphaDev lijkt een belangrijke stap in die richting te zijn.

De focus van het onderzoek lag op het sorteren van korte lijsten van drie tot vijf tekens, naar verluidt de meest gebruikte algoritmen door programmeurs. Volgens DeepMind worden zulke algoritmen dagelijks triljoenen keren gebruikt. Voor langere sorteerreeksen tot 250.000 elementen waren de snelheidsverbeteringen marginaal in vergelijking met bestaande methoden.

Met de huidige resultaten is het volgende doel van AlphaDev om optimalisatietechnieken te onderzoeken in programmeertalen op een hoger niveau, zoals C++. Verwacht wordt dat dit onderzoek nog grotere snelheidsverbeteringen zal opleveren en ontwikkelaars nog meer voordelen zal bieden.

