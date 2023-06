AlphaDev ของ Google DeepMind ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้มาจากพื้นฐานของ AlphaZero ได้สร้างอัลกอริทึมที่สามารถจัดเรียงข้อมูลได้เร็วกว่าข้อมูลที่มนุษย์สร้างขึ้นถึงสามเท่า ระบบ AI ใช้การเรียนรู้แบบเสริมกำลังเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เหนือกว่าความสามารถของโปรแกรมเมอร์ที่พัฒนามาหลายทศวรรษ

รายละเอียดของโครงการได้รับการเปิดเผยในบล็อกของ DeepMind และตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature ในการอัปเกรดเป็น AlphaZero ซึ่งเชี่ยวชาญในกลยุทธ์เกมของ Go และหมากรุก AlphaDev แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาในการปฏิวัติเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทึม

กระบวนการฝึกอบรมของ AlphaDev ในการเรียงลำดับดำเนินการโดยใช้วิธีการที่นักวิจัยอธิบายว่าเป็น 'เกมประกอบ [ภาษา] สำหรับผู้เล่นคนเดียว' ด้วยวิธีการนี้ อัลกอริทึมการเรียงลำดับได้รับการพัฒนาขึ้นทีละน้อย โดย AlphaDev มองหาตัวเลือกเพื่อปรับปรุงการทำซ้ำครั้งก่อนอย่างต่อเนื่อง ระบบ AI ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเปรียบเทียบและย้ายค่า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำในเวลาอันสั้นที่สุด

Daniel Mankowitz นักวิทยาศาสตร์ DeepMind ให้ความเห็นว่า กฎของมัวร์กำลังจะถึงจุดสิ้นสุด ซึ่งชิปกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดทางกายภาพพื้นฐาน เราจำเป็นต้องค้นหาวิธีการใหม่และสร้างสรรค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ AlphaDev ดูเหมือนจะเป็นก้าวสำคัญในทิศทางนั้น

การวิจัยมุ่งเน้นไปที่การเรียงลำดับรายการสั้น ๆ ตั้งแต่สามถึงห้าตัวอักษรซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่โปรแกรมเมอร์ใช้กันมากที่สุด ตาม DeepMind อัลกอริทึมดังกล่าวถูกใช้หลายล้านล้านครั้งต่อวัน สำหรับลำดับการจัดเรียงที่ยาวขึ้นซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบมากถึง 250,000 รายการ การปรับปรุงด้านความเร็วถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับวิธีการที่มีอยู่

ด้วยความสำเร็จในปัจจุบัน เป้าหมายต่อไปของ AlphaDev คือการตรวจสอบเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูง เช่น C++ การสำรวจนี้คาดว่าจะทำให้ได้รับการปรับปรุงความเร็วให้ดียิ่งขึ้นและมอบประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

