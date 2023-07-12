Thunkable , kullanıcıların herhangi bir kodlama bilgisi olmadan mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan popüler bir kodsuz platformdur . Ancak, benzer işlevler ve hatta ek özellikler sunan alternatif platformlar arıyorsanız, şanslısınız demektir. Pazar, dikkate değer bir dizi alternatif sunar. Bu kapsamlı makalede, Thunkable alternatiflerinin dünyasını inceleyeceğiz ve size benzersiz uygulama geliştirme ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek küratörlüğünde bir platform seçimi sunacağız.

İster gelişmiş özelleştirme seçenekleri, ister gelişmiş entegrasyonlar veya belirli yetenekler arıyor olun, size yardımcı oluyoruz. Uygulama geliştirme yolculuğunuz için bilinçli bir karar vermeniz için size değerli bilgiler sağlayan en iyi Thunkable alternatiflerini keşfederken bize katılın.

No-Code?

No-code, bireylerin geleneksel programlama veya kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturmasına ve süreçleri otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir yazılım geliştirme yaklaşımını ifade eder. Kullanıcıların görsel arabirimler, sürükle ve bırak araçları, önceden oluşturulmuş şablonlar ve önceden yapılandırılmış mantık bileşenleri kullanarak işlevsel ve etkileşimli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. no-code ile, sınırlı teknik uzmanlığa sahip kişilerin fikirlerini hayata geçirmelerine ve yazılım çözümleri geliştirmelerine olanak tanıyan basitlik ve erişilebilirliğe vurgu yapılır.

No-code platformlar, veritabanı entegrasyonu, kullanıcı arayüzü tasarımı, iş akışı otomasyonu ve üçüncü taraf entegrasyonları dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler ve işlevler sağlar. Bu yaklaşım, yazılım geliştirmeyi demokratikleştirir, daha kapsayıcı hale getirir ve teknik olmayan kullanıcıların dijital ürün ve hizmetlerin yaratılmasında aktif katkıda bulunanlar olmalarını sağlar.

No-Code Geliştirme Platformlarının Faydaları

Thunkable gibi No-code geliştirme platformları ve alternatifleri, kullanıcılara birkaç önemli avantaj sunar.

Kodlama Bilgisi Gerekmez

Thunkable gibi No-code geliştirme platformları ve alternatifleri, bireylerin ve işletmelerin herhangi bir kodlama bilgisi olmadan mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu, teknik uzmanlığa veya kapsamlı programlama becerilerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak uygulama geliştirmeyi demokratikleştirir ve daha geniş bir kullanıcı yelpazesine kapılar açar.



Görsel Arayüz ve Sürükle ve Bırak İşlevselliği

No-code platformlar, uygulama düzenlerini tasarlamayı ve özelleştirmeyi kolaylaştıran görsel bir arabirim ve sezgisel drag-and-drop işlevi sağlar. Kullanıcılar, önceden oluşturulmuş bileşenleri seçip yapılandırarak zahmetsizce özellik ve işlevsellik ekleyebilir. Harici hizmetler ve API'ler ile entegrasyon da basitleştirilerek diğer sistemlerle sorunsuz bağlantı sağlanır.



Azaltılmış Geliştirme Süresi ve Maliyetleri

no-code bir platform kullanmak , geliştirme süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltır . Geleneksel uygulama geliştirme süreçleri genellikle zaman alan kodlama ve hata ayıklamayı içerir. Ancak no-code platformlarda geliştirme süreci daha hızlı ve daha düzenli hale gelir. Önceden oluşturulmuş bileşenlerden, şablonlardan ve görsel iş akışlarından yararlanmak, hızlı prototip oluşturmaya ve yinelemeye olanak tanıyarak uygulama fikirlerinin pazara sunum süresini hızlandırır. Ek olarak, kodlama gereksinimlerinin ortadan kaldırılması, pahalı geliştiricileri işe alma veya kodlama eğitimine yatırım yapma ihtiyacını azaltarak maliyet tasarrufu sağlar.



Özelleştirilmiş Çözümler için Thunkable Alternatiflerini Keşfetmek

Thunkable no-code alanda popüler bir seçim olsa da, alternatifleri göz önünde bulundurmak, belirli uygulama geliştirme gereksinimlerine göre uyarlanmış daha geniş bir özellik ve işlevsellik yelpazesi sağlayabilir. Her alternatif platform benzersiz avantajlar sunabilir:

Genişletilmiş Özellik : Set Bazı alternatif platformlar, karmaşık uygulamalar oluşturmak için daha kapsamlı bir çözüm sunarak web ve arka uç geliştirme için destek sunabilir.

: Set Bazı alternatif platformlar, karmaşık uygulamalar oluşturmak için daha kapsamlı bir çözüm sunarak web ve arka uç geliştirme için destek sunabilir. Gelişmiş Entegrasyon Yetenekleri : Belirli alternatifler, çeşitli üçüncü taraf hizmetler ve API'ler ile sorunsuz bağlantılara izin vererek daha güçlü entegrasyon yetenekleri sunabilir.

: Belirli alternatifler, çeşitli üçüncü taraf hizmetler ve API'ler ile sorunsuz bağlantılara izin vererek daha güçlü entegrasyon yetenekleri sunabilir. Kurumsal Düzeyde Projeler için Ölçeklenebilirlik : Alternatif platformlar, işletmelerin artan ihtiyaçlarını karşılayarak kurumsal düzeydeki projeler için uygun ölçeklenebilirlik seçenekleri sağlayabilir.

: Alternatif platformlar, işletmelerin artan ihtiyaçlarını karşılayarak kurumsal düzeydeki projeler için uygun ölçeklenebilirlik seçenekleri sağlayabilir. Kapsamlı Bileşen Kitaplığı : Bazı alternatifler, önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve şablonlardan oluşan daha geniş bir kitaplığa sahip olabilir ve kullanıcılara özelleştirilmiş ve zengin özellikli uygulamalar oluşturmak için daha fazla seçenek sunar.

Thunkable alternatiflerini değerlendirirken proje gereksinimleri, istenen uygulama özellikleri, ölçeklenebilirlik gereksinimleri ve bütçe gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Farklı platformları keşfederek, uygulama fikirlerinizi etkili bir şekilde hayata geçirmek için doğru özellik, kullanım kolaylığı ve ölçeklenebilirlik kombinasyonunu sunan platformu bulabilirsiniz.

Düşük Kodlu ve No-Code Platformlar Arasında Seçim Yapma

Low-code ve no-code yazılım geliştirmeye yönelik benzerlikleri paylaşan ancak belirgin farklılıkları olan iki yaklaşımdır.

Düşük kodlu platformlar, kullanıcıların minimum kodlama kullanarak uygulamalar oluşturabilecekleri görsel bir geliştirme ortamı sağlar. Genellikle görsel arabirimler, drag-and-drop bileşenleri ve önceden oluşturulmuş şablonların bir kombinasyonunu sunarak geliştiricilerin bazı karmaşıklıkları ortadan kaldırarak geliştirme sürecini hızlandırmalarına olanak tanır.

Low-code platformlar genellikle bir düzeyde kodlama bilgisi gerektirir ve no-code platformlara kıyasla daha fazla esneklik ve özelleştirme sağlar. Geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve uygulamanın işlevselliği ve diğer sistemlerle entegrasyonu üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak isteyen geliştiriciler için uygundurlar.

Öte yandan, no-code platformlar, teknik olmayan kullanıcıları herhangi bir kodlama veya programlama bilgisi olmadan uygulamalar oluşturma ve süreçleri otomatikleştirme konusunda güçlendirmeye odaklanır. Bu platformlar, uygulama oluşturmak için son derece sezgisel görsel arabirimler, drag-and-drop işlevi ve önceden yapılandırılmış bileşenler sunar.

No-code platformlar, kullanım kolaylığını ön planda tutarak, farklı altyapılardan kişilerin hızlı bir şekilde işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Özelleştirme ve karmaşık entegrasyonlar açısından bazı sınırlamaları olsa da, no-code platformlar, yazılım geliştirmeyi demokratikleştirmede ve daha geniş bir kullanıcı yelpazesinin dijital çözümlerin oluşturulmasına katılmasına izin vermede mükemmeldir.

Özetle, low-code platformlar, daha fazla esneklik ve özelleştirme seçeneği isteyen geliştiricileri ve vatandaş geliştiricileri hedeflerken, no-code platformlar, uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak isteyen teknik olmayan kullanıcılara hitap eder. Her iki yaklaşımın da güçlü yanları vardır ve farklı kullanıcı türleri ve geliştirme senaryoları için değerli araçlardır.

Değerlendirilebilir Alternatifleri Değerlendirme Kriterleri

Thunkable'a alternatifler keşfederken, seçilen platformun uygulama geliştirme gereksinimlerinize uygun olmasını sağlamak için birkaç temel kriteri göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Bu kriterler şunları içerir:

Kullanım Kolaylığı : Geliştirme deneyiminizi ve verimliliğinizi doğrudan etkilediği için platformun kullanıcı arayüzünü, görsel programlama yeteneklerini ve genel kullanım kolaylığını değerlendirin.

: Geliştirme deneyiminizi ve verimliliğinizi doğrudan etkilediği için platformun kullanıcı arayüzünü, görsel programlama yeteneklerini ve genel kullanım kolaylığını değerlendirin. Özellikler ve İşlevsellik : Alternatif platformlar tarafından sunulan özelliklerin çeşitliliğini ve kalitesini değerlendirin. drag-and-drop bileşenleri, farklı uygulama türleri için destek (iOS, Android), üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon, veritabanı bağlantısı ve gelişmiş işlevsellik seçenekleri gibi özellikleri göz önünde bulundurun.

: Alternatif platformlar tarafından sunulan özelliklerin çeşitliliğini ve kalitesini değerlendirin. bileşenleri, farklı uygulama türleri için destek (iOS, Android), üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon, veritabanı bağlantısı ve gelişmiş işlevsellik seçenekleri gibi özellikleri göz önünde bulundurun. Fiyatlandırma ve Planlar : Alternatif platformların fiyatlandırma yapılarını ve abonelik planlarını karşılaştırın. Bütçenize uyan ve uygulama geliştirme projeleriniz için gerekli özellikleri sunan esnek seçenekler arayın.

: Alternatif platformların fiyatlandırma yapılarını ve abonelik planlarını karşılaştırın. Bütçenize uyan ve uygulama geliştirme projeleriniz için gerekli özellikleri sunan esnek seçenekler arayın. Topluluk Desteği ve Kaynakları : Platformun kullanıcı topluluğunun boyutunu ve etkinlik düzeyini araştırın. Gelişen bir topluluk, yardım isteyebileceğiniz ve bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz geniş destek, belgeler, eğitimler ve forumlar anlamına gelir.

: Platformun kullanıcı topluluğunun boyutunu ve etkinlik düzeyini araştırın. Gelişen bir topluluk, yardım isteyebileceğiniz ve bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz geniş destek, belgeler, eğitimler ve forumlar anlamına gelir. Platform Uyumluluğu : Alternatif platformun, uygulamanız için hedef platformları (iOS, Android) desteklediğinden emin olun ve kodun yeniden kullanımını en üst düzeye çıkarmak için platformlar arası geliştirme yetenekleri sunup sunmadığını değerlendirin.

Alternatifleri bu kriterlere göre değerlendirerek bilinçli bir karar verebilir ve uygulama geliştirme ihtiyaçlarınıza en uygun platformu seçebilirsiniz.

AppMaster

AppMaster.io , bir mobil uygulama geliştirme platformundan daha fazlasıdır. Kullanıcıların yalnızca mobil uygulamalar değil, aynı zamanda web ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı bir no-code çözümdür. AppMaster ile müşteriler, sezgisel görsel BP Designer kullanarak görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) ve iş mantığı oluşturabilir.

Platform, kaynak kodu üretir ve uygulamaları derleyerek kullanıcıların yürütülebilir ikili dosyaları ve hatta kaynak kodun kendisini almasına olanak tanır. Ölçeklenebilirlik özellikleri ve PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla çalışma yeteneği ile AppMaster.io, hem küçük işletmelere hem de büyük ölçekli kurumsal uygulamalara hitap eder.

Adalo

Adalo, mobil uygulama geliştirmeye odaklanan başka bir popüler no-code platformdur. Kullanıcıların bir drag-and-drop arayüzü kullanarak görsel olarak mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Adalo, yeni başlayanların işlevsel ve görsel olarak çekici uygulamalar oluşturmasını kolaylaştıran çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar sunar. Ayrıca, çeşitli üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyonları destekleyerek kullanıcıların uygulamalarına anında bildirimler , kimlik doğrulama ve uygulama içi satın almalar gibi işlevler eklemesine olanak tanır.

Bubble

Bubble kullanıcıların herhangi bir kodlama yapmadan web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir görsel programlama platformudur. drag-and-drop arabirimi ve çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve iş akışları sunar. Bubble ayrıca bir veritabanı ve arka uç altyapısı sağlayarak ayrı bir arka uç geliştirme ihtiyacını ortadan kaldırır. Çeşitli entegrasyonları destekler ve kullanıcıların yardım ve rehberlik bulabilecekleri güçlü bir topluluk sunar.

OutSystems

OutSystems, kullanıcıların minimum kodlama ile web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan low-code bir platformdur. Görsel geliştirme araçları, drag-and-drop arabirimi ve çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler sunar. OutSystems ayrıca güçlü bir arka uç altyapısı sağlar ve çeşitli sistem ve hizmetlerle entegrasyonları destekler. Ölçeklenebilirliği ve kurumsal düzeydeki özellikleriyle bilinir, bu da onu karmaşık uygulama gereksinimleri olan büyük kuruluşlar için uygun hale getirir.

mendix

Mendix, kullanıcıların görsel geliştirme araçlarını ve bir drag-and-drop arabirimini kullanarak web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan low-code bir platformdur. Çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar sunarak kod yazmadan işlevsel uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır. Mendix ayrıca güvenlik, ölçeklenebilirlik ve entegrasyon yetenekleri gibi kurumsal düzeyde özellikler sağlar. Hem küçük işletmeler hem de büyük işletmeler için uygundur.

Bu alternatifler, no-code ve low-code geliştirme endüstrisindeki çeşitliliği ve esnekliği göstermektedir. Arka uç çözümlerinden mobil ve web uygulamalarına kadar çeşitli uygulama geliştirme ihtiyaçlarını karşılarlar. Ayrıca, ölçeklenebilirlik, daha güçlü entegrasyonlar ve özelleştirme seçenekleri elde etmek için genişletilmiş yetenekler sunarlar.

Çözüm

no-code ve low-code platformların ortaya çıkışı, bireylere ve işletmelere kapsamlı kodlama bilgisi olmadan kendi uygulamalarını oluşturma fırsatı sağlayarak uygulama geliştirmede devrim yarattı. Thunkable gibi popüler seçeneklerin yanı sıra AppMaster.io, Adalo, Bubble, OutSystems ve Mendix gibi alternatifleri içeren bu platformlar, farklı uygulama geliştirme ihtiyaçlarını karşılayan çok çeşitli özellikler ve işlevler sunar.

Kullanıcılar, bu platformlardan yararlanarak sezgisel arayüzlere, drag-and-drop işlevine ve önceden oluşturulmuş bileşenlere erişerek uygulama fikirlerini kolaylıkla hayata geçirmelerini sağlıyor. Bu platformlar tarafından sunulan görsel geliştirme ortamları, uygulama oluşturma sürecini basitleştirerek kullanıcıların uygulama düzenlerini tasarlamasına ve özelleştirmesine, özellikler ve işlevler eklemesine ve karmaşık kod yazmadan harici hizmetleri ve API'leri entegre etmesine olanak tanır.

no-code ve low-code platformları kullanmanın en büyük faydalarından biri, geliştirme süresi ve maliyetlerindeki önemli azalmadır. Geleneksel uygulama geliştirme süreçleri genellikle uzun kodlama süreçleri ve hata ayıklamayı içerir, bu da zaman alıcı ve kaynak yoğun olabilir. Ancak, bu platformlarla geliştirme süreci daha düzenli ve verimli hale gelir. Kullanıcılar, uygulama fikirlerini hızlı bir şekilde prototiplemek ve yinelemek için önceden oluşturulmuş bileşenlerden, şablonlardan ve görsel iş akışlarından yararlanabilir ve sonuç olarak pazara sunma süresini hızlandırır.

Thunkable alternatiflerini değerlendirirken özel gereksinimlerinizi, istenen uygulama özelliklerini, ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi değerlendirmeniz önemlidir. İster Bubble ve AppMaster çok yönlülüğü ve esnekliği, Adalo platformlar arası yetenekleri veya OutSystems ve Mendix'in gelişmiş özellikleri ve özel kodlama seçenekleri olsun, her platform kendi benzersiz güçlerini ve yeteneklerini sunar. Bu alternatifleri keşfetmek, uygulama geliştirme hedeflerinize en uygun platformu bulmanızı sağlar ve özelleştirilmiş, zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

No-code ve low-code platformlar, bireylerin ve işletmelerin uygulama fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için güçlü bir yol sağlar. Sezgisel arayüzler, hızlı geliştirme yetenekleri ve maliyet verimliliği ile bu platformlar, uygulama geliştirmeyi demokratikleştirerek daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirir. Thunkable alternatiflerini keşfederek ve benzersiz tekliflerini değerlendirerek, uygulama geliştirme yolculuğunuzda yenilik ve başarı potansiyelini açığa çıkararak özel gereksinimlerinizi karşılayan platformu seçebilirsiniz.