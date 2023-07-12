Thunkable عبارة عن نظام أساسي مشهور بدون رمز يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات جوال دون أي معرفة بالشفرات. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن منصات بديلة توفر وظائف مماثلة أو حتى ميزات إضافية ، فأنت محظوظ. يقدم السوق مجموعة من البدائل الجديرة بالاهتمام. في هذه المقالة الشاملة ، سوف نتعمق في عالم بدائل Thunkable ، ونقدم لك مجموعة منتقاة من الأنظمة الأساسية التي يمكنها تلبية احتياجات تطوير التطبيق الفريدة الخاصة بك.

سواء كنت تبحث عن خيارات تخصيص محسّنة أو عمليات تكامل متقدمة أو إمكانات محددة ، فنحن نوفر لك ما تريد. انضم إلينا ونحن نستكشف أفضل بدائل Thunkable ، مما يوفر لك رؤى قيمة لاتخاذ قرار مستنير بشأن رحلة تطوير تطبيقك.

ما هو No-Code ؟

يشير No-code إلى نهج تطوير البرامج الذي يمكّن الأفراد من إنشاء التطبيقات وأتمتة العمليات دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو الترميز التقليدية. إنه يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات وظيفية وتفاعلية باستخدام الواجهات المرئية وأدوات السحب والإفلات والقوالب المبنية مسبقًا والمكونات المنطقية المعدة مسبقًا. مع no-code ، ينصب التركيز على البساطة وإمكانية الوصول ، مما يسمح للأشخاص ذوي الخبرة التقنية المحدودة بإحياء أفكارهم وتطوير حلول برمجية.

توفر الأنظمة الأساسية No-code مجموعة واسعة من الميزات والوظائف ، بما في ذلك تكامل قاعدة البيانات وتصميم واجهة المستخدم وأتمتة سير العمل وتكاملات الجهات الخارجية. يعمل هذا النهج على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج ، مما يجعلها أكثر شمولاً وتمكين المستخدمين غير التقنيين من أن يصبحوا مساهمين نشطين في إنشاء المنتجات والخدمات الرقمية.

فوائد منصات التطوير No-Code

توفر منصات التطوير No-code مثل Thunkable وبدائلها العديد من الفوائد الرئيسية للمستخدمين.

لا يلزم معرفة الترميز

تعمل منصات التطوير No-code مثل Thunkable وبدائلها على تمكين الأفراد والشركات من إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول دون أي معرفة بالشفرة. هذا يلغي الحاجة إلى الخبرة الفنية أو مهارات البرمجة الشاملة ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات وفتح الأبواب أمام نطاق أوسع من المستخدمين.



واجهة مرئية ووظيفة السحب والإفلات

توفر الأنظمة الأساسية No-code واجهة مرئية ووظيفة drag-and-drop ، مما يجعل من السهل تصميم تخطيطات التطبيقات وتخصيصها. يمكن للمستخدمين إضافة الميزات والوظائف دون عناء عن طريق تحديد المكونات مسبقة الصنع وتكوينها. تم أيضًا تبسيط التكامل مع الخدمات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات ، مما يتيح الاتصال السلس بالأنظمة الأخرى.



تقليل وقت وتكاليف التطوير

يؤدي استخدام نظام أساسي no-code إلى تقليل وقت التطوير وتكاليفه بشكل كبير. غالبًا ما تشتمل عمليات تطوير التطبيقات التقليدية على ترميز وتصحيح أخطاء تستغرق وقتًا طويلاً. ومع ذلك ، مع الأنظمة الأساسية no-code ، تصبح عملية التطوير أسرع وأكثر بساطة. تتيح الاستفادة من المكونات والقوالب ومهام سير العمل المرئية المبنية مسبقًا إمكانية إنشاء نماذج أولية وتكرار سريع ، مما يؤدي إلى تسريع وقت طرح أفكار التطبيقات في السوق. بالإضافة إلى ذلك ، يقلل إلغاء متطلبات الترميز من الحاجة إلى توظيف مطورين باهظي التكلفة أو الاستثمار في التدريب على الترميز ، مما يؤدي إلى توفير التكاليف.



استكشاف بدائل موثوقة للحلول المخصصة

بينما يعد Thunkable خيارًا شائعًا في المساحة no-code ، فإن النظر في البدائل يمكن أن يوفر نطاقًا أوسع من الميزات والوظائف المصممة خصيصًا لاحتياجات تطوير التطبيقات المحددة. قد تقدم كل منصة بديلة مزايا فريدة:

الميزة الموسعة : تعيين قد تقدم بعض الأنظمة الأساسية البديلة دعمًا لتطوير الويب والخلفية ، مما يوفر حلاً أكثر شمولاً لإنشاء تطبيقات معقدة.

: تعيين قد تقدم بعض الأنظمة الأساسية البديلة دعمًا لتطوير الويب والخلفية ، مما يوفر حلاً أكثر شمولاً لإنشاء تطبيقات معقدة. قدرات تكامل محسّنة : قد توفر بعض البدائل إمكانات تكامل أقوى ، مما يسمح باتصالات سلسة مع مختلف خدمات الطرف الثالث وواجهات برمجة التطبيقات.

: قد توفر بعض البدائل إمكانات تكامل أقوى ، مما يسمح باتصالات سلسة مع مختلف خدمات الطرف الثالث وواجهات برمجة التطبيقات. قابلية التوسع للمشاريع على مستوى المؤسسة : قد توفر الأنظمة الأساسية البديلة خيارات قابلية التوسع المناسبة للمشاريع على مستوى المؤسسة ، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات.

: قد توفر الأنظمة الأساسية البديلة خيارات قابلية التوسع المناسبة للمشاريع على مستوى المؤسسة ، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات. مكتبة مكوّنات واسعة النطاق : قد تتباهى بعض البدائل بمكتبة أكبر من المكونات والقوالب مسبقة الصنع ، مما يوفر للمستخدمين المزيد من الخيارات لإنشاء تطبيقات مخصصة وغنية بالميزات.

عند تقييم بدائل Thunkable ، ضع في اعتبارك عوامل مثل متطلبات المشروع وميزات التطبيق المطلوبة واحتياجات قابلية التوسع والميزانية. من خلال استكشاف الأنظمة الأساسية المختلفة ، يمكنك العثور على النظام الذي يوفر المجموعة الصحيحة من الميزات وسهولة الاستخدام وقابلية التوسع لإضفاء الحيوية على أفكار تطبيقك بشكل فعال.

الاختيار بين الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة No-Code

Low-code no-code هما طريقتان لتطوير البرامج التي تشترك في أوجه التشابه ولكن لها اختلافات واضحة.

توفر الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية بيئة تطوير مرئية حيث يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات باستخدام الحد الأدنى من الترميز. إنها تقدم عادةً مجموعة من الواجهات المرئية ومكونات drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا ، مما يتيح للمطورين تسريع عملية التطوير عن طريق التخلص من بعض التعقيدات.

غالبًا ما تتطلب الأنظمة الأساسية Low-code مستوى معينًا من معرفة الترميز وتسمح بمزيد من المرونة والتخصيص مقارنةً بالمنصات no-code. إنها مناسبة للمطورين الذين يرغبون في تبسيط عملية التطوير ولديهم المزيد من التحكم في وظائف التطبيق والتكامل مع الأنظمة الأخرى.

من ناحية أخرى ، تركز الأنظمة الأساسية no-code على تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء التطبيقات وأتمتة العمليات دون أي معرفة بالشفرات أو البرمجة. توفر هذه الأنظمة الأساسية واجهات مرئية بديهية للغاية ، ووظائف drag-and-drop ، ومكونات مسبقة التكوين لبناء التطبيقات.

تعطي المنصات No-code الأولوية لسهولة الاستخدام ، مما يتيح للأفراد من خلفيات مختلفة إنشاء تطبيقات وظيفية بسرعة. على الرغم من أنه قد يكون لها بعض القيود من حيث التخصيص والتكامل المعقد ، إلا أن الأنظمة no-code تتفوق في إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج والسماح لنطاق أوسع من المستخدمين بالمشاركة في إنشاء الحلول الرقمية.

باختصار ، تستهدف الأنظمة الأساسية low-code المطورين والمطورين المواطنين الذين يريدون المزيد من المرونة وخيارات التخصيص ، بينما تلبي الأنظمة الأساسية no-code المستخدمين غير التقنيين الذين يسعون إلى إنشاء التطبيقات بسرعة وسهولة. كلا النهجين لهما نقاط القوة الخاصة بهما وهما أدوات قيمة لأنواع مختلفة من المستخدمين وسيناريوهات التنمية.

معايير تقييم البدائل غير المعقولة

عند استكشاف بدائل لـ Thunkable ، من الأهمية بمكان مراعاة العديد من المعايير الأساسية لضمان توافق النظام الأساسي المختار مع متطلبات تطوير التطبيق الخاص بك. تشمل هذه المعايير:

سهولة الاستخدام : قم بتقييم واجهة مستخدم النظام الأساسي ، وقدرات البرمجة المرئية ، وسهولة الاستخدام بشكل عام ، لأنها تؤثر بشكل مباشر على تجربة التطوير الخاصة بك وكفاءتك.

: قم بتقييم واجهة مستخدم النظام الأساسي ، وقدرات البرمجة المرئية ، وسهولة الاستخدام بشكل عام ، لأنها تؤثر بشكل مباشر على تجربة التطوير الخاصة بك وكفاءتك. الميزات والوظائف : قم بتقييم نطاق وجودة الميزات التي توفرها المنصات البديلة. ضع في اعتبارك جوانب مثل مكونات drag-and-drop ، ودعم أنواع التطبيقات المختلفة (iOS ، Android) ، والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية ، واتصال قاعدة البيانات ، وخيارات الوظائف المتقدمة.

: قم بتقييم نطاق وجودة الميزات التي توفرها المنصات البديلة. ضع في اعتبارك جوانب مثل مكونات ، ودعم أنواع التطبيقات المختلفة (iOS ، Android) ، والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية ، واتصال قاعدة البيانات ، وخيارات الوظائف المتقدمة. الأسعار والخطط : قارن بين هياكل التسعير وخطط الاشتراك للمنصات البديلة. ابحث عن خيارات مرنة تناسب ميزانيتك وتقدم الميزات المطلوبة لمشاريع تطوير التطبيقات الخاصة بك.

: قارن بين هياكل التسعير وخطط الاشتراك للمنصات البديلة. ابحث عن خيارات مرنة تناسب ميزانيتك وتقدم الميزات المطلوبة لمشاريع تطوير التطبيقات الخاصة بك. دعم المجتمع والموارد : تحقق من حجم ومستوى نشاط مجتمع مستخدمي المنصة. يشير المجتمع المزدهر إلى الدعم الواسع والوثائق والبرامج التعليمية والمنتديات حيث يمكنك طلب المساعدة وتبادل المعرفة.

: تحقق من حجم ومستوى نشاط مجتمع مستخدمي المنصة. يشير المجتمع المزدهر إلى الدعم الواسع والوثائق والبرامج التعليمية والمنتديات حيث يمكنك طلب المساعدة وتبادل المعرفة. توافق النظام الأساسي : تأكد من أن النظام الأساسي البديل يدعم الأنظمة الأساسية المستهدفة لتطبيقك (iOS و Android) ، وفكر فيما إذا كان يوفر إمكانات تطوير عبر الأنظمة الأساسية لزيادة إعادة استخدام الكود.

من خلال تقييم البدائل بناءً على هذه المعايير ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير واختيار النظام الأساسي الذي يناسب احتياجات تطوير التطبيق الخاص بك.

AppMaster .io

يعد AppMaster.io أكثر من مجرد نظام أساسي لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. إنه حل شامل no-code يسمح للمستخدمين بإنشاء ليس فقط تطبيقات الأجهزة المحمولة ، ولكن أيضًا تطبيقات الويب والخلفية. باستخدام AppMaster ، يمكن للعملاء إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال بشكل مرئي باستخدام مصمم BP المرئي البديهي.

تقوم المنصة بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر وتجميع التطبيقات ، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو حتى شفرة المصدر نفسها. مع ميزات قابلية التوسع والقدرة على العمل مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL ، AppMaster.io يلبي احتياجات الشركات الصغيرة وتطبيقات المؤسسات الكبيرة.

Adalo

Adalo هي منصة شهيرة أخرى no-code تركز على تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات جوال بصريًا باستخدام واجهة drag-and-drop. يوفر Adalo مجموعة واسعة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا ، مما يسهل على المبتدئين إنشاء تطبيقات وظيفية وجذابة بصريًا. كما أنه يدعم عمليات التكامل مع مختلف خدمات الجهات الخارجية ، مما يسمح للمستخدمين بإضافة وظائف مثل دفع الإخطارات والمصادقة وعمليات الشراء داخل التطبيق إلى تطبيقاتهم.

Bubble

Bubble عبارة عن نظام أساسي قوي للبرمجة المرئية يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوال دون أي تشفير. إنه يوفر واجهة drag-and-drop ومجموعة واسعة من المكونات مسبقة الصنع ومهام سير العمل ، مما يجعل من السهل إنشاء تطبيقات معقدة وتفاعلية. توفر Bubble أيضًا قاعدة بيانات وبنية أساسية للخلفية ، مما يلغي الحاجة إلى تطوير خلفية منفصلة. وهو يدعم عمليات تكامل متنوعة ويوفر مجتمعًا قويًا حيث يمكن للمستخدمين العثور على المساعدة والتوجيه.

أنظمة خارجية

OutSystems هي عبارة عن نظام low-code يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال بأقل قدر من الترميز. يوفر أدوات التطوير المرئي وواجهة drag-and-drop ومجموعة واسعة من المكونات سابقة البناء. توفر OutSystems أيضًا بنية أساسية قوية للواجهة الخلفية وتدعم عمليات التكامل مع الأنظمة والخدمات المختلفة. وهي معروفة بقابلية التوسع والميزات على مستوى المؤسسة ، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات الكبيرة ذات متطلبات التطبيقات المعقدة.

منديكس

Mendix هو نظام low-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال باستخدام أدوات التطوير المرئي وواجهة drag-and-drop. يوفر مجموعة واسعة من المكونات والقوالب الجاهزة ، مما يجعل من السهل إنشاء تطبيقات وظيفية دون كتابة تعليمات برمجية. يوفر Mendix أيضًا ميزات على مستوى المؤسسة ، مثل الأمان وقابلية التوسع وإمكانيات التكامل. إنها مناسبة لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة.

توضح هذه البدائل التنوع والمرونة داخل صناعة التطوير no-code ورمز low-code. أنها تلبي احتياجات تطوير التطبيقات المختلفة ، من حلول الخلفية إلى تطبيقات الهاتف والويب. علاوة على ذلك ، فإنها توفر إمكانات موسعة لتحقيق قابلية التوسع والتكاملات الأقوى وخيارات التخصيص.

خاتمة

أحدث ظهور الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code البرمجية ثورة في تطوير التطبيقات من خلال تزويد الأفراد والشركات بفرصة إنشاء تطبيقاتهم الخاصة دون معرفة واسعة بالشفرة. تقدم هذه المنصات ، بما في ذلك الخيارات الشائعة مثل Thunkable ، بالإضافة إلى بدائل مثل AppMaster.io و Adalo و Bubble و OutSystems و Mendix ، مجموعة متنوعة من الميزات والوظائف التي تلبي احتياجات تطوير التطبيقات المختلفة.

من خلال الاستفادة من هذه الأنظمة الأساسية ، يتمكن المستخدمون من الوصول إلى واجهات بديهية ، ووظيفة drag-and-drop ، والمكونات المبنية مسبقًا ، مما يمكّنهم من إحياء أفكار تطبيقاتهم بسهولة. تعمل بيئات التطوير المرئي التي توفرها هذه الأنظمة الأساسية على تبسيط عملية إنشاء التطبيق ، مما يسمح للمستخدمين بتصميم تخطيطات التطبيقات وتخصيصها وإضافة ميزات ووظائف ودمج الخدمات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات دون كتابة تعليمات برمجية معقدة.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام الأنظمة الأساسية no-code low-code في التخفيض الكبير في وقت التطوير وتكاليفه. غالبًا ما تتضمن عمليات تطوير التطبيقات التقليدية عمليات ترميز طويلة وتصحيح الأخطاء ، والتي قد تستغرق وقتًا طويلاً وتستهلك الكثير من الموارد. ومع ذلك ، مع هذه المنصات ، تصبح عملية التطوير أكثر بساطة وكفاءة. يمكن للمستخدمين الاستفادة من المكونات والقوالب ومهام سير العمل المرئية التي تم إنشاؤها مسبقًا لوضع نماذج أولية سريعة لأفكار تطبيقاتهم وتكرارها ، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق .

عند التفكير في بدائل Thunkable ، من الضروري تقييم متطلباتك المحددة وميزات التطبيق المطلوبة واحتياجات قابلية التوسع والميزانية. تقدم كل منصة نقاط قوتها وقدراتها الفريدة ، سواء كانت تنوع ومرونة Bubble و AppMaster ، أو إمكانيات Adalo عبر الأنظمة الأساسية ، أو الميزات المتقدمة وخيارات الترميز المخصصة لـ OutSystems و Mendix. يتيح لك استكشاف هذه البدائل العثور على النظام الأساسي الذي يتوافق بشكل أفضل مع أهداف تطوير تطبيقك ويمكّنك من إنشاء تطبيقات مخصصة وغنية بالميزات.

توفر الأنظمة الأساسية No-code low-code وسيلة قوية للأفراد والشركات لتحويل أفكار تطبيقاتهم إلى واقع ملموس. بفضل الواجهات البديهية وإمكانيات التطوير السريع والفعالية من حيث التكلفة ، تعمل هذه المنصات على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات ، مما يجعلها في متناول جمهور أوسع. من خلال استكشاف بدائل Thunkable وتقييم عروضها الفريدة ، يمكنك تحديد النظام الأساسي الذي يلبي متطلباتك المحددة ، وإطلاق العنان لإمكانات الابتكار والنجاح في رحلة تطوير تطبيقك.