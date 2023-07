Thunkable è una popolare piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni mobili senza alcuna conoscenza di codifica. Tuttavia, se state cercando piattaforme alternative che offrano funzionalità simili o addirittura caratteristiche aggiuntive, siete fortunati. Il mercato offre una serie di alternative che vale la pena prendere in considerazione. In questo articolo completo, ci addentreremo nel mondo delle alternative a Thunkable, presentandovi una selezione curata di piattaforme in grado di soddisfare le vostre esigenze di sviluppo di app.

Sia che siate alla ricerca di opzioni di personalizzazione avanzate, di integrazioni avanzate o di funzionalità specifiche, abbiamo pensato a voi. Scoprite insieme a noi le migliori alternative a Thunkable, fornendovi informazioni preziose per prendere una decisione informata sul vostro percorso di sviluppo di app.

Che cos'è No-Code?

No-code si riferisce a un approccio allo sviluppo del software che consente agli individui di creare applicazioni e automatizzare processi senza la necessità di competenze tradizionali di programmazione o codifica. Consente agli utenti di creare applicazioni funzionali e interattive utilizzando interfacce visive, strumenti drag-and-drop, modelli precostituiti e componenti logici preconfigurati. Con no-code, l'accento è posto sulla semplicità e sull'accessibilità, consentendo alle persone con competenze tecniche limitate di dare vita alle proprie idee e di sviluppare soluzioni software.

No-code Le piattaforme forniscono un'ampia gamma di caratteristiche e funzionalità, tra cui l'integrazione di database, la progettazione dell'interfaccia utente, l'automazione del flusso di lavoro e le integrazioni con terze parti. Questo approccio democratizza lo sviluppo del software, rendendolo più inclusivo e consentendo agli utenti non tecnici di contribuire attivamente alla creazione di prodotti e servizi digitali.

Vantaggi delle piattaforme di sviluppo No-Code

No-code Le piattaforme di sviluppo come Thunkable e le sue alternative offrono diversi vantaggi agli utenti.

Nessuna conoscenza di codifica richiesta

No-code Le piattaforme di sviluppo come Thunkable e le sue alternative consentono a privati e aziende di creare applicazioni mobili senza alcuna conoscenza di codifica. Questo elimina la necessità di competenze tecniche o di abilità di programmazione approfondite, democratizzando lo sviluppo di app e aprendo le porte a una più ampia gamma di utenti.



Interfaccia visiva e funzionalità drag-and-drop

No-code Le piattaforme offrono un'interfaccia visiva e una funzionalità drag-and-drop intuitiva, che facilita la progettazione e la personalizzazione dei layout delle app. Gli utenti possono aggiungere facilmente caratteristiche e funzionalità selezionando e configurando componenti precostituiti. Anche l'integrazione con servizi esterni e API è semplificata, consentendo una perfetta connettività con altri sistemi.



Riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo

L'utilizzo di una piattaforma no-code riduce significativamente i tempi e i costi di sviluppo. I processi tradizionali di sviluppo delle applicazioni spesso comportano un lungo lavoro di codifica e debug. Tuttavia, con le piattaforme no-code, il processo di sviluppo diventa più rapido e snello. L'utilizzo di componenti, modelli e flussi di lavoro visivi precostituiti consente una rapida prototipazione e iterazione, accelerando il time-to-market delle idee di app. Inoltre, l'eliminazione dei requisiti di codifica riduce la necessità di assumere sviluppatori costosi o di investire in corsi di formazione sulla codifica, con conseguente risparmio sui costi.



Esplorare le alternative a Thunkable per soluzioni personalizzate

Sebbene Thunkable sia una scelta popolare nello spazio no-code, considerare le alternative può fornire una gamma più ampia di caratteristiche e funzionalità su misura per le specifiche esigenze di sviluppo delle app. Ogni piattaforma alternativa può offrire vantaggi unici:

Set di funzioni ampliato : Alcune piattaforme alternative possono offrire supporto per lo sviluppo web e backend, fornendo una soluzione più completa per la creazione di applicazioni complesse.

: Alcune piattaforme alternative possono offrire supporto per lo sviluppo web e backend, fornendo una soluzione più completa per la creazione di applicazioni complesse. Migliori capacità di integrazione : Alcune alternative possono offrire maggiori capacità di integrazione, consentendo connessioni senza soluzione di continuità con vari servizi e API di terze parti.

: Alcune alternative possono offrire maggiori capacità di integrazione, consentendo connessioni senza soluzione di continuità con vari servizi e API di terze parti. Scalabilità per progetti di livello aziendale : Le piattaforme alternative possono offrire opzioni di scalabilità adatte a progetti di livello aziendale, per soddisfare le crescenti esigenze delle imprese.

: Le piattaforme alternative possono offrire opzioni di scalabilità adatte a progetti di livello aziendale, per soddisfare le crescenti esigenze delle imprese. Ampia libreria di componenti: Alcune alternative possono vantare una libreria più ampia di componenti e modelli precostituiti, offrendo agli utenti più opzioni per creare applicazioni personalizzate e ricche di funzionalità.

Quando si valutano le alternative a Thunkable, bisogna considerare fattori quali i requisiti del progetto, le funzionalità desiderate dell'applicazione, le esigenze di scalabilità e il budget. Esplorando diverse piattaforme, è possibile trovare quella che offre la giusta combinazione di funzionalità, facilità d'uso e scalabilità per dare vita alle proprie idee di app in modo efficace.

Scelta tra le piattaforme Low-Code e No-Code

Low-code e no-code sono due approcci allo sviluppo del software che presentano analogie ma anche differenze distinte.

Lepiattaforme low-code forniscono un ambiente di sviluppo visivo in cui gli utenti possono creare applicazioni utilizzando una codifica minima. In genere offrono una combinazione di interfacce visive, componenti drag-and-drop e modelli precostituiti, consentendo agli sviluppatori di accelerare il processo di sviluppo astraendo da alcune complessità.

Low-code Le piattaforme richiedono spesso un certo livello di conoscenza della codifica e consentono una maggiore flessibilità e personalizzazione rispetto alle piattaforme no-code. Sono adatte agli sviluppatori che vogliono snellire il processo di sviluppo e avere un maggiore controllo sulle funzionalità dell'applicazione e sull'integrazione con altri sistemi.

D'altra parte, le piattaforme no-code si concentrano sulla possibilità per gli utenti non tecnici di creare applicazioni e automatizzare processi senza alcuna conoscenza di codifica o programmazione. Queste piattaforme offrono interfacce visive molto intuitive, funzionalità drag-and-drop e componenti preconfigurati per la creazione di applicazioni.

No-code Le piattaforme privilegiano la facilità d'uso, consentendo a persone di diversa estrazione di creare rapidamente applicazioni funzionali. Sebbene possano presentare alcune limitazioni in termini di personalizzazione e integrazioni complesse, le piattaforme no-code eccellono nel democratizzare lo sviluppo del software e nel consentire a una più ampia gamma di utenti di partecipare alla creazione di soluzioni digitali.

In sintesi, le piattaforme low-code si rivolgono agli sviluppatori e ai cittadini sviluppatori che desiderano maggiore flessibilità e possibilità di personalizzazione, mentre le piattaforme no-code si rivolgono agli utenti non tecnici che cercano di creare applicazioni in modo semplice e veloce. Entrambi gli approcci hanno i loro punti di forza e sono strumenti preziosi per diversi tipi di utenti e scenari di sviluppo.

Criteri di valutazione delle alternative a Thunkable

Quando si esplorano le alternative a Thunkable, è fondamentale considerare diversi criteri chiave per assicurarsi che la piattaforma scelta sia in linea con i requisiti di sviluppo delle applicazioni. Questi criteri includono:

Facilità d'uso : Valutare l'interfaccia utente della piattaforma, le capacità di programmazione visiva e la facilità d'uso complessiva, in quanto influisce direttamente sull'esperienza di sviluppo e sull'efficienza.

: Valutare l'interfaccia utente della piattaforma, le capacità di programmazione visiva e la facilità d'uso complessiva, in quanto influisce direttamente sull'esperienza di sviluppo e sull'efficienza. Caratteristiche e funzionalità : Valutare la gamma e la qualità delle funzionalità offerte dalle piattaforme alternative. Considerate aspetti come i componenti di drag-and-drop , il supporto per diversi tipi di app (iOS, Android), le integrazioni con servizi di terze parti, la connettività al database e le opzioni di funzionalità avanzate.

: Valutare la gamma e la qualità delle funzionalità offerte dalle piattaforme alternative. Considerate aspetti come i componenti di , il supporto per diversi tipi di app (iOS, Android), le integrazioni con servizi di terze parti, la connettività al database e le opzioni di funzionalità avanzate. Prezzi e piani : Confrontate le strutture dei prezzi e i piani di abbonamento delle piattaforme alternative. Cercate opzioni flessibili che si adattino al vostro budget e che offrano le funzionalità necessarie per i vostri progetti di sviluppo di app.

: Confrontate le strutture dei prezzi e i piani di abbonamento delle piattaforme alternative. Cercate opzioni flessibili che si adattino al vostro budget e che offrano le funzionalità necessarie per i vostri progetti di sviluppo di app. Supporto e risorse della comunità : Indagate le dimensioni e il livello di attività della comunità di utenti della piattaforma. Una comunità fiorente indica un'ampia assistenza, documentazione, tutorial e forum in cui è possibile chiedere assistenza e scambiare conoscenze.

: Indagate le dimensioni e il livello di attività della comunità di utenti della piattaforma. Una comunità fiorente indica un'ampia assistenza, documentazione, tutorial e forum in cui è possibile chiedere assistenza e scambiare conoscenze. Compatibilità della piattaforma: Assicuratevi che la piattaforma alternativa supporti le piattaforme di destinazione della vostra applicazione (iOS, Android) e valutate se offre funzionalità di sviluppo multipiattaforma per massimizzare il riutilizzo del codice.

Valutando le alternative in base a questi criteri, potrete prendere una decisione informata e scegliere la piattaforma più adatta alle vostre esigenze di sviluppo delle app.

AppMaster.io

AppMaster.io è più di una semplice piattaforma di sviluppo di applicazioni mobili. È una soluzione completa no-code che consente agli utenti di creare non solo applicazioni mobili, ma anche applicazioni web e backend. Con AppMaster, i clienti possono creare visivamente i modelli di dati (schema del database) e la logica aziendale utilizzando il suo intuitivo Designer BP visivo.

La piattaforma genera codice sorgente e compila le applicazioni, consentendo agli utenti di ottenere file binari eseguibili o addirittura il codice sorgente stesso. Grazie alle caratteristiche di scalabilità e alla capacità di lavorare con database compatibili con PostgreSQL, AppMaster.io si rivolge sia alle piccole imprese sia alle applicazioni aziendali su larga scala.

Adalo

Adalo è un'altra popolare piattaforma no-code che si concentra sullo sviluppo di applicazioni mobili. Permette agli utenti di creare visivamente applicazioni mobili utilizzando un'interfaccia drag-and-drop. Adalo fornisce un'ampia gamma di componenti e modelli precostituiti, rendendo più facile per i principianti creare applicazioni funzionali e visivamente accattivanti. Supporta inoltre integrazioni con vari servizi di terze parti, consentendo agli utenti di aggiungere alle proprie app funzionalità quali notifiche push, autenticazione e acquisti in-app.

Bubble

Bubble è una potente piattaforma di programmazione visuale che consente agli utenti di creare applicazioni web e mobili senza alcuna necessità di codifica. Offre un'interfaccia drag-and-drop e un'ampia gamma di componenti e flussi di lavoro precostituiti, che rendono facile la creazione di applicazioni complesse e interattive. Bubble fornisce anche un database e un'infrastruttura di backend, eliminando la necessità di sviluppare un backend separato. Supporta varie integrazioni e offre una solida comunità in cui gli utenti possono trovare aiuto e assistenza.

OutSystems

OutSystems è una piattaforma low-code che consente agli utenti di creare applicazioni web e mobili con una codifica minima. Offre strumenti di sviluppo visivi, un'interfaccia drag-and-drop e un'ampia gamma di componenti precostituiti. OutSystems fornisce anche una potente infrastruttura di backend e supporta integrazioni con vari sistemi e servizi. È noto per la sua scalabilità e per le sue caratteristiche di livello enterprise, che lo rendono adatto alle grandi organizzazioni con requisiti di app complessi.

Mendix

Mendix è una piattaforma low-code che consente agli utenti di costruire applicazioni web e mobili utilizzando strumenti di sviluppo visivi e un'interfaccia drag-and-drop. Offre un'ampia gamma di componenti e modelli precostituiti, che consentono di creare facilmente applicazioni funzionali senza scrivere codice. Mendix offre anche funzionalità di livello enterprise, come sicurezza, scalabilità e capacità di integrazione. È adatto sia alle piccole imprese che alle grandi aziende.

Queste alternative dimostrano la diversità e la flessibilità del settore di sviluppo no-code e low-code. Esse soddisfano diverse esigenze di sviluppo di applicazioni, dalle soluzioni backend alle applicazioni mobili e web. Inoltre, offrono funzionalità estese per ottenere scalabilità, integrazioni più forti e opzioni di personalizzazione.

Conclusioni

L'emergere delle piattaforme no-code e low-code ha rivoluzionato lo sviluppo delle app, offrendo a privati e aziende l'opportunità di creare le proprie applicazioni senza avere conoscenze approfondite di codifica. Queste piattaforme, tra cui scelte popolari come Thunkable, ma anche alternative come AppMaster.io, Adalo, Bubble, OutSystems e Mendix, offrono una gamma diversificata di caratteristiche e funzionalità che soddisfano le diverse esigenze di sviluppo delle app.

Sfruttando queste piattaforme, gli utenti hanno accesso a interfacce intuitive, funzionalità di drag-and-drop e componenti precostituiti, che consentono loro di dare vita alle loro idee di app con facilità. Gli ambienti di sviluppo visuale offerti da queste piattaforme semplificano il processo di creazione delle app, consentendo agli utenti di progettare e personalizzare i layout delle app, aggiungere caratteristiche e funzionalità e integrare servizi esterni e API senza dover scrivere codice complesso.

Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo delle piattaforme no-code e low-code è la significativa riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo. I processi tradizionali di sviluppo delle app spesso comportano lunghi processi di codifica e debug, che possono richiedere tempo e risorse. Con queste piattaforme, invece, il processo di sviluppo diventa più snello ed efficiente. Gli utenti possono sfruttare componenti precostituiti, modelli e flussi di lavoro visivi per prototipare e iterare rapidamente le loro idee di app, accelerando così il time-to-market.

Quando si considerano le alternative a Thunkable, è essenziale valutare i requisiti specifici, le funzionalità desiderate dell'app, le esigenze di scalabilità e il budget a disposizione. Ogni piattaforma offre punti di forza e funzionalità uniche, sia che si tratti della versatilità e della flessibilità di Bubble e AppMaster, delle funzionalità multipiattaforma di Adalo o delle funzionalità avanzate e delle opzioni di codifica personalizzata di OutSystems e Mendix. L'esplorazione di queste alternative vi permette di trovare la piattaforma che meglio si allinea con i vostri obiettivi di sviluppo delle applicazioni e vi consente di creare applicazioni personalizzate e ricche di funzionalità.

No-code Le piattaforme low-code offrono a privati e aziende una strada potente per trasformare le loro idee di app in realtà. Grazie alle interfacce intuitive, alle capacità di sviluppo rapido e all'efficienza dei costi, queste piattaforme democratizzano lo sviluppo di app, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio. Esplorando le alternative di Thunkable e valutando le loro offerte uniche, potete scegliere la piattaforma che soddisfa i vostri requisiti specifici, liberando il potenziale di innovazione e successo nel vostro percorso di sviluppo di app.