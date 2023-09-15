Sürekli Entegrasyon (CI), kod değişikliklerinin merkezi bir kod deposunda otomatik olarak birleştirilmesini ve doğrulanmasını içeren bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. Bu uygulamanın temel amacı entegrasyon hatalarını ve olası sorunları geliştirme sürecinde mümkün olduğunca erken tespit etmektir. CI, bir geliştirme ekibinin üyeleri tarafından bireysel kod katkılarının küçük ve sık bir şekilde birleştirilmesi fikrini teşvik eder, böylece "büyük patlama" entegrasyon yaklaşımından kaynaklanan karmaşıklıkları ve riskleri önler.

Web sitesi geliştirme bağlamında CI, geliştiriciler tarafından yapılan her değişikliğin önceden tanımlanmış bir dizi kalite standartlarına göre otomatik olarak test edilmesini sağlayarak bir web uygulamasının kalitesini, kararlılığını ve güvenilirliğini önemli ölçüde artırabilir. Bu yaklaşım, kusurların, yanlış yapılandırmaların, güvenlik açıklarının ve performans darboğazlarının erken tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlayarak sonuçta geliştirme süresini ve maliyetini azaltır.

State of DevOps Raporu'na göre, CI uygulamalarını başarıyla uygulayan yüksek performanslı kuruluşlar, düşük performanslı kuruluşlarla karşılaştırıldığında 208 kat daha sık kod dağıtımı, taahhütten dağıtıma kadar 106 kat daha hızlı teslimat süreleri ve olaylardan 2604 kat daha hızlı kurtarma deneyimi yaşıyor. Üstelik bu kuruluşlar aynı zamanda 7 kat daha düşük bir değişiklik başarısızlık oranı rapor ediyor; bu da CI'nın yazılım geliştirme yeteneklerini ve sonuçlarını geliştirmedeki etkinliğini gösteriyor.

Sürekli Entegrasyon özünde, kod değişiklikleri havuza gönderildiğinde gerçekleştirilecek eylem ve testlerin sırasını tanımlayan sağlam bir işlem hattının oluşturulmasına dayanır. Tipik bir CI hattı, diğer aşamaların yanı sıra birim testi, kod kapsamı analizi, statik kod analizi, güvenlik analizi, kod astarlama, entegrasyon testi, performans testi ve kullanıcı kabul testini içerebilir. İşlem hattındaki her aşama, tanıtılan kodun farklı yönlerini doğrulamak ve web sitesinin genel kalite, performans ve kararlılık gereksinimlerine uygunluğunu sağlamak için tasarlanmıştır.

Web geliştirme dünyasındaki bazı popüler CI araçları ve platformları arasında Jenkins, Travis CI, CircleCI ve GitLab CI/CD yer alır. Bu araçlar, geliştiricilerin CI işlem hatlarını kurmasına, yapılandırmasına ve yönetmesine, testlerin yürütülmesini otomatikleştirmesine, işlem hattının ilerlemesini izlemesine ve arıza durumunda bildirimleri tetiklemesine olanak tanır. Bu platformlar aynı zamanda sürüm kontrol sistemleri, sorun izleyicileri ve dağıtım araçları gibi diğer geliştirme araçlarıyla entegrasyon sunarak CI'nın mevcut geliştirme iş akışlarına ve süreçlerine sorunsuz şekilde dahil edilmesini kolaylaştırır.

Güçlü no-code bir platform olan AppMaster, müşterilerine web sitesi geliştirme sürecini basitleştirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir özellik ve işlevsellik paketi sunar. Bu ekosistemde CI, yüksek kaliteli web uygulamalarının sorunsuz, verimli ve zamanında sunulmasını sağlamada önemli bir rol oynar. AppMaster arka ucu Go (golang) kullanılarak oluşturulurken web uygulamaları Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile oluşturulurken mobil uygulamalar Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanılarak oluşturulur. Planlardaki her değişiklikle müşteriler, AppMaster son teknoloji ürünü no-code platformu aracılığıyla yalnızca 30 saniye içinde yeni bir uygulama seti oluşturabilir.

CI uygulamalarının benimsenmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmak için AppMaster, her proje için sunucu endpoints yönelik Swagger (OpenAPI) belgelerini ve veritabanı şeması geçiş komut dosyalarını otomatik olarak oluşturur. Bu, geliştiricilerin kod tabanında tutarlılığı, izlenebilirliği ve sürüm kontrolünü sorunsuz bir şekilde sürdürmelerine olanak tanır. Ayrıca platformun her değişiklikte uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturma yeteneği, teknik borç birikmesi riskini ortadan kaldırır ve hatasız bir kod tabanının korunmasına yardımcı olur.

İyi uygulanan bir Sürekli Entegrasyon süreci, sorunların erken tespitini sağlayarak, paylaşılan kod sahipliği ve hesap verebilirlik ilkelerini teşvik ederek ve kod katkılarının sık, küçük ölçekli entegrasyonunu teşvik ederek web geliştirme çabalarına büyük fayda sağlayabilir. Kuruluşlar bu uygulamayı benimseyerek sürekli olarak yüksek kaliteli, istikrarlı ve performanslı web uygulamaları sunabilir, aynı zamanda geliştirme zaman çizelgelerini hızlandırabilir ve yazılım bileşenlerinde hata ayıklama, düzeltme veya yeniden tasarlamayla ilgili maliyetleri azaltabilir.