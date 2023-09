L'integrazione continua (CI) è una pratica di sviluppo software che prevede l'unione e la convalida automatizzate delle modifiche al codice in un repository di codice centrale. L'obiettivo principale di questa pratica è rilevare errori di integrazione e potenziali problemi il più presto possibile nel processo di sviluppo. La CI promuove l'idea di avere piccole e frequenti fusioni di contributi di codice individuali da parte dei membri di un team di sviluppo, prevenendo così le complessità e i rischi derivanti da un approccio di integrazione "big bang".

Nel contesto dello sviluppo di siti Web, la CI può migliorare significativamente la qualità, la stabilità e l'affidabilità di un'applicazione Web garantendo che ogni modifica introdotta dagli sviluppatori venga automaticamente testata rispetto a una serie predefinita di standard di qualità. Questo approccio consente l'identificazione e la correzione tempestive di difetti, configurazioni errate, vulnerabilità della sicurezza e colli di bottiglia delle prestazioni, riducendo in definitiva i tempi e i costi di sviluppo.

Secondo lo State of DevOps Report, le organizzazioni ad alte prestazioni che implementano con successo pratiche di CI sperimentano implementazioni di codice 208 volte più frequenti, tempi di consegna 106 volte più rapidi dal commit all’implementazione e recuperi dagli incidenti 2604 volte più rapidi rispetto alle organizzazioni a basse prestazioni. Inoltre, queste organizzazioni segnalano anche un tasso di fallimento delle modifiche 7 volte inferiore, dimostrando l’efficacia dell’IC nel migliorare le capacità e i risultati di sviluppo software.

Fondamentalmente, l'integrazione continua si basa sulla creazione di una solida pipeline che definisce la sequenza di azioni e test da eseguire quando le modifiche al codice vengono inviate al repository. Una tipica pipeline CI può comportare test unitari, analisi di copertura del codice, analisi di codice statico, analisi di sicurezza, linting del codice, test di integrazione, test delle prestazioni e test di accettazione degli utenti, tra le altre fasi. Ogni fase della pipeline è progettata per convalidare diversi aspetti del codice introdotto, garantendo che sia conforme ai requisiti generali di qualità, prestazioni e stabilità del sito Web.

Alcuni strumenti e piattaforme CI popolari nel mondo dello sviluppo web includono Jenkins, Travis CI, CircleCI e GitLab CI/CD. Questi strumenti consentono agli sviluppatori di impostare, configurare e gestire pipeline CI, automatizzare l'esecuzione dei test, monitorare l'avanzamento della pipeline e attivare notifiche in caso di errori. Queste piattaforme offrono anche l'integrazione con altri strumenti di sviluppo come sistemi di controllo della versione, tracker dei problemi e strumenti di distribuzione, facilitando l'integrazione perfetta della CI nei flussi di lavoro e nei processi di sviluppo esistenti.

Essendo una potente piattaforma no-code, AppMaster offre ai suoi clienti una suite completa di caratteristiche e funzionalità volte a semplificare e migliorare il processo di sviluppo del sito web. In questo ecosistema, la CI svolge un ruolo significativo nel garantire una distribuzione fluida, efficiente e tempestiva di applicazioni web di alta qualità. Il backend di AppMaster viene generato utilizzando Go (golang), mentre le applicazioni web vengono generate con il framework Vue3 e JS/TS e le applicazioni mobili vengono create utilizzando Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Con ogni modifica dei progetti, i clienti possono generare una nuova serie di applicazioni in soli 30 secondi tramite la piattaforma all'avanguardia no-code di AppMaster.

Per facilitare l'adozione e l'implementazione delle pratiche CI, AppMaster genera automaticamente la documentazione Swagger (OpenAPI) per endpoints server e gli script di migrazione dello schema del database per ogni progetto. Ciò consente agli sviluppatori di mantenere la coerenza, la tracciabilità e il controllo della versione in tutta la codebase senza problemi. Inoltre, la capacità della piattaforma di rigenerare le applicazioni da zero dopo ogni modifica elimina il rischio di accumulare debito tecnico e aiuta a mantenere una base di codice priva di errori.

Un processo di integrazione continua ben implementato può apportare grandi vantaggi agli sforzi di sviluppo web consentendo il rilevamento precoce dei problemi, promuovendo i principi di proprietà e responsabilità condivisa del codice e incoraggiando l’integrazione frequente e su piccola scala dei contributi del codice. Adottando questa pratica, le organizzazioni possono fornire in modo coerente applicazioni Web di alta qualità, stabili e performanti, accelerando al tempo stesso i tempi di sviluppo e riducendo i costi associati al debug, alla correzione o alla riprogettazione dei componenti software.