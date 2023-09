Rails olarak da bilinen Ruby on Rails, 2004 yılında David Heinemeier Hansson tarafından oluşturulan tam yığın, açık kaynaklı bir web uygulaması çerçevesidir. Ruby programlama dili kullanılarak oluşturulmuştur ve en iyi uygulamaların kullanımını teşvik eden ve geliştiricilerin web uygulamalarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan 'konfigürasyon yerine gelenek' ve 'kendinizi tekrarlama' (DRY) tasarım ilkelerini takip eder. Ruby on Rails, çok yönlülüğü, okunabilirliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle geliştiriciler arasında geniş bir popülerlik kazandı.

Ruby on Rails, temeldeki veriler (model), bu verilerin sunumu (görünüm) ve kullanıcı girişini işleyen kontrol akışı (kontrolör) arasındaki ayrımı teşvik eden Model-View-Controller (MVC) mimari modelini kullanır. Rails, endişelerin net bir şekilde ayrılmasını sağlayarak uygulama geliştirme ve bakımını basitleştirerek geliştiricilerin minimum kod ve çabayla ölçeklenebilir ve sağlam uygulamalar oluşturmasını kolaylaştırır.

Rails çerçevesi, web geliştirme sürecini kolaylaştıran kapsamlı bir araç ve hazır bileşenler paketi sağlar. Bazı temel özellikler arasında yönlendirme, ActiveRecord için kapsamlı bir veritabanı soyutlama katmanı, birden fazla veritabanı sistemi desteği, yerleşik önbelleğe alma ve jQuery ve React gibi JavaScript kitaplıklarıyla kolay entegrasyon yer alır. Rails ayrıca geliştiricilerin temel CRUD işlevleri için otomatik olarak kod oluşturmasına olanak tanıyan ve geliştirme sürecini daha da hızlandıran iskele gibi özellikleri de içerir.

Ruby on Rails, yapılandırmadan ziyade kurallara öncelik verir; bu, çoğu web uygulamasının gerektirdiği varsayılan ayarları ve düzenleri sunduğu anlamına gelir. Bu yaklaşım, geliştiricilerin yazması gereken kod miktarını azaltır ve kapsamlı yapılandırma dosyalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır, böylece çerçevenin öğrenilmesi ve üzerinde çalışılması inanılmaz derecede kolay hale gelir. Rails'in geleneklere dayalı tasarım felsefesi aynı zamanda çerçeveyle oluşturulan uygulamaların sektördeki en iyi uygulamalara uymasını ve projeler arasında tutarlılığı korumasını sağlayarak ekiplerin işbirliği yapmasını ve yeni geliştiricilere katılmasını kolaylaştırır.

Ruby on Rails'in en önemli avantajlarından biri aktif ve destekleyici geliştirici topluluğudur. Rails, kurulduğu günden bu yana dünya çapında binlerce geliştirici tarafından benimsendi ve çevresinde güçlü bir topluluk oluştu. Bu topluluk sürekli olarak bilgi paylaşımında bulunuyor, değerli kaynaklar sağlıyor ve Rails kod tabanına katkıda bulunuyor; bunun sonucunda geliştiricilerin uygulamalarının işlevselliğini genişletmesini kolaylaştıran zengin bir kitaplık, eklenti ve araç ekosistemi ortaya çıkıyor.

Ruby on Rails'i kullanan önemli şirketler ve ürünler arasında Airbnb, GitHub, Shopify ve Twitter yer alıyor; bu da çerçevenin gücünün ve esnekliğinin bir kanıtı. Rails'in hem küçük hem de büyük ölçekli projeler için ölçeklenebilir bir çözüm olduğu kanıtlanmıştır; çünkü geliştiriciler, tam özellikli kurumsal uygulamalara genişletilebilecek kavram kanıtlama uygulamalarını kolayca oluşturabilirler.

AppMaster Go, Vue3, Kotlin ve SwiftUI ile uygulamalar oluşturmaya odaklansa da Ruby on Rails'i anlamak, alternatif web çerçevesi çözümlerini keşfetmek isteyen web geliştiricileri için faydalı olabilir. Ruby on Rails'in mevcut birçok web çerçevesinden yalnızca biri olduğunu ve herkese uyan tek bir çözüm olmadığını unutmamak önemlidir. Özel kullanım durumuna, gereksinimlere ve tercihlere bağlı olarak bazı geliştiriciler, Django, Laravel veya Express.js gibi diğer çerçeveleri kendi ihtiyaçlarına daha uygun bulabilirler.

Sonuç olarak Ruby on Rails, geliştiricilerin yeni kurulan şirketlerden büyük ölçekli kuruluşlara kadar çeşitli sektörlerde çok çeşitli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü, tam kapsamlı bir web uygulama çerçevesidir. Temiz tasarımı, yapılandırma yerine gelenekselliğe vurgu yapması, aktif topluluğu ve kapsamlı ekosistemi, onu verimli, ölçeklenebilir ve az bakım gerektiren uygulamalar oluşturmak isteyen web geliştiricileri için popüler bir seçim haline getiriyor. Ancak uygulama geliştirme çabalarınız için doğru teknoloji yığınına karar verirken diğer çerçeveleri araştırmak ve proje gereksinimlerini dikkate almak çok önemlidir. Bu bağlamda AppMaster platformu, Go, Vue3, Kotlin ve SwiftUI gibi modern teknolojileri kullanarak backend, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için mükemmel bir çözüm sunarak geliştirme sürecini daha da basitleştirerek daha uygun maliyetli ve verimli hale getiriyor.