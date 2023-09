L'intégration continue (CI) est une pratique de développement logiciel qui implique la fusion et la validation automatisées des modifications de code dans un référentiel de code central. L'objectif principal de cette pratique est de détecter les erreurs d'intégration et les problèmes potentiels le plus tôt possible dans le processus de développement. CI promeut l'idée d'une fusion petite et fréquente des contributions individuelles du code par les membres d'une équipe de développement, évitant ainsi les complexités et les risques découlant d'une approche d'intégration « big bang ».

Dans le contexte du développement de sites Web, CI peut améliorer considérablement la qualité, la stabilité et la fiabilité d'une application Web en garantissant que chaque modification introduite par les développeurs est automatiquement testée par rapport à un ensemble prédéfini de normes de qualité. Cette approche permet d'identifier et de corriger rapidement les défauts, les erreurs de configuration, les vulnérabilités de sécurité et les goulots d'étranglement en matière de performances, réduisant ainsi le temps et les coûts de développement.

Selon le rapport State of DevOps, les organisations très performantes qui mettent en œuvre avec succès les pratiques CI connaissent des déploiements de code 208 fois plus fréquents, des délais de livraison 106 fois plus rapides entre la validation et le déploiement et des récupérations après incident 2 604 fois plus rapides que les organisations peu performantes. De plus, ces organisations signalent également un taux d'échec des changements 7 fois inférieur, démontrant l'efficacité de l'IC dans l'amélioration des capacités et des résultats de développement logiciel.

À la base, l'intégration continue repose sur la mise en place d'un pipeline robuste qui définit la séquence d'actions et de tests à effectuer lorsque les modifications de code sont transférées vers le référentiel. Un pipeline CI typique peut impliquer des tests unitaires, une analyse de couverture de code, une analyse de code statique, une analyse de sécurité, un peluchage de code, des tests d'intégration, des tests de performances et des tests d'acceptation des utilisateurs, entre autres étapes. Chaque étape du pipeline est conçue pour valider différents aspects du code introduit, garantissant qu'il est conforme aux exigences globales de qualité, de performances et de stabilité du site Web.

Certains outils et plates-formes CI populaires dans le monde du développement Web incluent Jenkins, Travis CI, CircleCI et GitLab CI/CD. Ces outils permettent aux développeurs d'installer, de configurer et de gérer les pipelines CI, d'automatiser l'exécution des tests, de surveiller la progression du pipeline et de déclencher des notifications en cas d'échec. Ces plates-formes offrent également une intégration avec d'autres outils de développement tels que des systèmes de contrôle de version, des outils de suivi des problèmes et des outils de déploiement, facilitant ainsi l'intégration transparente de CI dans les flux de travail et processus de développement existants.

En tant que puissante plateforme no-code, AppMaster offre à ses clients une suite complète de caractéristiques et de fonctionnalités visant à simplifier et à améliorer le processus de développement de sites Web. Dans cet écosystème, CI joue un rôle important en garantissant une livraison fluide, efficace et rapide d'applications Web de haute qualité. Le backend d' AppMaster est généré à l'aide de Go (golang), tandis que les applications Web sont générées avec le framework Vue3 et JS/TS, et les applications mobiles sont créées à l'aide de Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. À chaque modification des plans, les clients peuvent générer un nouvel ensemble d'applications en seulement 30 secondes grâce à la plateforme no-code de pointe d' AppMaster.

Pour faciliter l'adoption et la mise en œuvre des pratiques CI, AppMaster génère automatiquement la documentation Swagger (OpenAPI) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données pour chaque projet. Cela permet aux développeurs de maintenir en douceur la cohérence, la traçabilité et le contrôle des versions dans la base de code. De plus, la capacité de la plateforme à régénérer les applications à partir de zéro à chaque modification élimine le risque d'accumulation de dette technique et permet de maintenir une base de code sans erreur.

Un processus d'intégration continue bien mis en œuvre peut grandement bénéficier aux efforts de développement Web en permettant une détection précoce des problèmes, en promouvant les principes de propriété et de responsabilité partagées du code et en encourageant une intégration fréquente et à petite échelle des contributions au code. En adoptant cette pratique, les organisations peuvent systématiquement fournir des applications Web de haute qualité, stables et performantes tout en accélérant les délais de développement et en réduisant les coûts associés au débogage, à la réparation ou à la refonte des composants logiciels.