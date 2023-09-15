Web sitesi geliştirme bağlamında, SSL El Sıkışma, kullanıcının tarayıcısı veya AppMaster mobil uygulaması gibi bir istemci ile AppMaster tarafından oluşturulan arka uç uygulaması gibi bir sunucu arasında şifreli bir iletişim kanalı oluşturan önemli bir güvenlik sürecidir. Güvenli Yuva Katmanı (SSL) ve onun halefi olan Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) protokollerinin temel taşı olan el sıkışma, internet üzerinden değiştirilen gizli bilgilerin korunması ve müşterinin iletişim kurduğu sunucunun orijinalliğinin sağlanması için gereklidir.

SSL El Sıkışma, güvenli iletişimin parametrelerini müzakere etmek için istemci ve sunucu arasında değiş tokuş edilen karmaşık bir dizi mesaj kullanır. El sıkışma süreci beş temel adımdan oluşur: protokol sürümünün oluşturulması, şifre paketi seçimi, anahtar değişimi, sunucu kimlik doğrulaması ve simetrik anahtar kurulumu.

1. Protokol Sürümü Anlaşması : İstemci, desteklediği en yüksek SSL/TLS protokol sürümünü belirterek sunucuya bir ClientHello mesajı göndererek el sıkışmayı başlatır. Sunucu, seçilen protokolü onaylayan bir ServerHello mesajıyla yanıt verir. Modern istemciler ve sunucular, eski SSL sürümleri artık güvenli sayılmadığından genellikle TLS 1.2 veya 1.3 sürümünü tercih eder.

2. Şifre Paketi Seçimi : ClientHello mesajı aynı zamanda istemcinin desteklediği şifre paketlerinin tercih sırasına göre sıralanmış bir listesini de içerir. Şifre paketleri, anahtar değişimi, kimlik doğrulama, şifreleme ve bütünlük doğrulamaya yönelik şifreleme algoritmalarının birleşimidir. Sunucunun ServerHello mesajındaki yanıtı, genellikle her iki tarafça desteklenen en güvenli seçenek olan seçilen şifre paketini içerir.

3. Anahtar Değişimi : Anahtar değişim süreci seçilen şifre paketine bağlıdır ve Diffie-Hellman (DH) anahtar değişimi veya Eliptik Eğri Diffie-Hellman (ECDH) anahtar değişimi gibi yöntemleri gerektirir. TLS 1.3'te el sıkışma süreci, mükemmel iletme gizliliğini kolaylaştırmak için bu yöntemlerin (DHE ve ECDHE) yalnızca geçici değişkenlerini kullanarak anahtar değişimini basitleştirir. Bu, bir saldırganın özel anahtarı ele geçirmesi durumunda geçmiş iletişim oturumlarının şifresini çözememesini sağlar.

4. Sunucu Kimlik Doğrulaması : Sunucu, kimliğini kanıtlamak için güvenilir bir Sertifika Yetkilisi (CA) tarafından imzalanmış bir dijital sertifikanın yanı sıra ilgili genel anahtarı da gönderir. İstemci, imzayı, geçerlilik süresini ve vereni kontrol ederek sertifikanın orijinalliğini doğrular. Bu adım, istemcinin bir taklitçiyle değil, amaçlanan sunucuyla iletişim kurduğunu doğrulayarak ortadaki adam saldırılarını önler.

5. Simetrik Anahtar Oluşturma : Son olarak, istemci ve sunucu, değiştirilen genel anahtarları ve anahtar değişimi işlemi sırasında oluşturulan paylaşılan bir sırrı kullanarak aynı simetrik anahtarları üretir. Bu simetrik anahtarlar, sonraki tüm iletişimleri şifreleyip şifresini çözerek gizlilik ve bütünlük sağlar.

Sonuç olarak SSL El Sıkışma, istemciler ve sunucular arasında güvenli ve şifreli bir bağlantıyı kolaylaştırdığı için web sitesi geliştirmede hayati bir güvenlik bileşenidir. Geliştiriciler, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalarda SSL/TLS protokollerini uygulayarak yüksek güvenlik standartlarını destekleyebilir ve hassas veri alışverişlerini potansiyel saldırganlardan koruyabilir. Ayrıca geliştiriciler, en iyi uygulamaları takip ederek ve en yeni protokol sürümlerini ve şifre paketlerini benimseyerek uygulamalarının güvenliğini en üst düzeye çıkarabilir ve gelişen tehditlere ayak uydurabilir.

AppMaster no-code platformu, kurumsal düzeyde güvenlik özelliklerine ve performansına sahip arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını sağladığından, modern SSL/TLS protokollerinin kullanılması, platformun ölçeklenebilir ve güvenli uygulamalar oluşturma yeteneğini daha da güçlendirir. Günümüzün dijital ortamında güvenli iletişim kanallarının vazgeçilmezliği göz önüne alındığında, SSL Handshake sürecini sağlam bir şekilde kavramak, AppMaster platformunu kullanan geliştiriciler ve bir bütün olarak web sitesi geliştirme topluluğu için çok önemlidir.