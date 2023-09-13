Python, kodun okunabilirliğine ve öğrenme kolaylığına güçlü bir vurgu yapan, çok yönlü, üst düzey bir programlama dilidir. Guido van Rossum tarafından yaratıldı ve ilk olarak 1991'de piyasaya sürüldü. Yıllar geçtikçe Python büyük bir geliştirici topluluğu kazandı ve dünya çapında en popüler programlama dillerinden biri haline geldi. TIOBE Dizini gibi bazı kaynaklar, arama motoru sorgu analizine dayanarak Python'u tutarlı bir şekilde en popüler üç programlama dilinde sıralamaktadır.

Python yorumlanmış, nesne yönelimli bir dildir ve basitliği ve temiz söz dizimi ile bilinir, bu da onu hem yeni başlayanlar hem de deneyimli programcılar için mükemmel bir seçim haline getirir. Python, web geliştirme, veri analizi, yapay zeka, makine öğrenimi ve otomasyon gibi çeşitli görevlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Esnekliği ve geniş kütüphane desteği nedeniyle, özellikle Django, Flask ve Pyramid gibi dünyanın en popüler web çerçevelerinden bazılarına güç sağladığı web sitesi geliştirme bağlamında sunucu tarafı uygulamalar oluşturmak için popüler bir seçimdir.

Django, Flask ve Pyramid, hızlı web geliştirmeyi kolaylaştıran ve ölçeklenebilir ve bakımı kolay web uygulamaları oluşturmayı kolaylaştıran açık kaynaklı web çerçeveleridir. Her çerçevenin, farklı geliştirme ihtiyaçlarını karşılayan kendine has özellikleri ve benzersiz özellikleri vardır. Örneğin, Django, çeşitli yerleşik özelliklere ve geniş bir üçüncü taraf paket ekosistemine sahip üst düzey, tam yığınlı bir web çerçevesi sağlarken, Flask, basit ve orta derecede karmaşık web uygulamaları oluşturmak için hafif ve modüler bir araç olarak tasarlanmıştır. kolaylaştırmak.

Python ile web sitesi geliştirme söz konusu olduğunda en önemli avantajlardan biri kapsamlı standart kütüphanesidir. Python'un standart kütüphanesi, çeşitli dosya formatları, protokoller ve veri yapılarına yönelik destek de dahil olmak üzere çok çeşitli işlevleri kapsar. Bu kapsamlı kitaplık, geniş üçüncü taraf paket ekosistemiyle birleştiğinde geliştiricilerin nispeten kısa sürede zengin özelliklere sahip, sağlam ve güvenli web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.

no-code bir platform olan AppMaster bağlamında Python, uygulama geliştirme için kullanılan birincil dil olmayabilir; çünkü platform sırasıyla arka uç, web ve mobil uygulamalar için Go, Vue3 ve Kotlin dilleri etrafında oluşturulmuştur. Bununla birlikte, Python'un çok yönlülüğü ve popülaritesi, onu herhangi bir geliştiricinin araç setine, özellikle de AppMaster projelerini tamamlayabilecek ve genel başarılarına katkıda bulunabilecek veri analizi, makine öğrenimi ve süreç otomasyonu gibi görevler için değerli bir katkı haline getirmektedir.

Python, diğer programlama dilleri ve teknolojileriyle entegrasyon yeteneğiyle öne çıkıyor. Örneğin Python, dinamik, duyarlı ve kullanıcı dostu web uygulamaları oluşturmak için JavaScript ve diğer ön uç teknolojilerle birlikte kullanılabilir. Geliştiriciler aynı zamanda Python'un veritabanlarıyla etkileşime yönelik yerleşik desteğinden de yararlanarak, birincil veritabanı olarak AppMaster uygulamalarıyla uyumlu olan PostgreSQL gibi veritabanı sistemlerine verimli ve güvenli bağlantılar oluşturmalarına olanak tanır.

Web geliştirmenin modern çağında Python'un başarıları web çerçevelerinin ve kitaplıklarının ötesine uzanıyor. Örneğin Jupyter Notebook, veri bilimi, makine öğrenimi ve bilimsel hesaplama alanlarında yaygın olarak kullanılan popüler, açık kaynaklı bir web uygulamasıdır. Kullanıcıların canlı kod, denklemler, görselleştirmeler ve anlatı metni içeren belgeler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır. Jupyter Notebook, Python için yerleşik bir desteğe sahiptir ve böylece web geliştirme ve veri analizi topluluklarında benimsenmesini daha da ilerletir.

Python'un kodun okunabilirliği ve sürdürülebilirliği üzerindeki güçlü vurgusu, onu uzun vadeli projeler için mükemmel bir seçim haline getiren önemli bir husustur. Basit sözdizimi ve bilgisayar programları yazmaya yönelik bir dizi yol gösterici ilke olan "Python'un Zen'i", bakımı yapılabilir ve ölçeklenebilir web uygulamaları için gerekli olan kodda netlik ve basitliği destekler.

Sonuç olarak Python, kullanım kolaylığı, kapsamlı standart kütüphanesi ve geniş çerçeve ekosistemi ve üçüncü taraf paketleri sayesinde web sitesi geliştirmede önemli bir rol oynayan güçlü ve çok yönlü bir programlama dilidir. AppMaster no-code platformu için öncelikle diğer programlama dillerini kullanırken Python, projelerini veri analizi, makine öğrenimi ve süreç otomasyonu gibi görevlerle geliştirmek isteyen geliştiriciler için paha biçilmez bir varlık olmaya devam ediyor. Python, kodun okunabilirliğine ve bakımına verdiği önemle kendisini modern web geliştirmenin temel taşı olarak kabul ettirmiştir.