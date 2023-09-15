持续集成 (CI) 是一种软件开发实践，涉及将代码修改自动合并和验证到中央代码存储库中。这种做法的主要目标是在开发过程中尽早检测集成错误和潜在问题。 CI 提倡对开发团队成员的个人代码贡献进行小规模且频繁的合并，从而防止“大爆炸”集成方法带来的复杂性和风险。

在网站开发的背景下，CI 可以确保开发人员引入的每个更改都根据一组预定义的质量标准自动进行测试，从而显着提高 Web 应用程序的质量、稳定性和可靠性。这种方法可以及早识别和纠正缺陷、错误配置、安全漏洞和性能瓶颈，最终减少开发时间和成本。

根据 DevOps 现状报告，与低绩效组织相比，成功实施 CI 实践的高绩效组织的代码部署频率提高了 208 倍，从提交到部署的交付时间缩短了 106 倍，事件恢复速度提高了 2604 倍。此外，这些组织还报告称变更失败率降低了 7 倍，展示了 CI 在增强软件开发能力和成果方面的有效性。

从本质上讲，持续集成依赖于建立强大的管道，该管道定义了将代码更改推送到存储库时要执行的操作和测试的顺序。典型的 CI 管道可能涉及单元测试、代码覆盖率分析、静态代码分析、安全分析、代码检查、集成测试、性能测试和用户验收测试等阶段。管道中的每个阶段都旨在验证所引入代码的不同方面，确保其符合网站的整体质量、性能和稳定性要求。

Web 开发领域一些流行的 CI 工具和平台包括 Jenkins、Travis CI、CircleCI 和 GitLab CI/CD。这些工具使开发人员能够设置、配置和管理 CI 管道，自动执行测试，监控管道的进度，并在发生故障时触发通知。这些平台还提供与其他开发工具（例如版本控制系统、问题跟踪器和部署工具）的集成，促进 CI 无缝融入现有的开发工作流程和流程。

作为一个强大的no-code平台， AppMaster为客户提供了一套全面的特性和功能，旨在简化和改进网站开发过程。在这个生态系统中，CI 在确保顺利、高效、及时地交付高质量 Web 应用程序方面发挥着重要作用。 AppMaster的后端是使用 Go（golang）生成的，而 Web 应用程序是使用 Vue3 框架和 JS/TS 生成的，移动应用程序是使用 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）构建的。每次修改蓝图，客户都可以通过AppMaster最先进的no-code平台在短短30秒内生成一组新的应用程序。

为了促进 CI 实践的采用和实施， AppMaster自动为每个项目的服务器endpoints和数据库架构迁移脚本生成 Swagger (OpenAPI) 文档。这使开发人员能够顺利地维护整个代码库的一致性、可追溯性和版本控制。此外，该平台能够在每次更改时从头开始重新生成应用程序，从而消除了积累技术债务的风险，并有助于维护无错误的代码库。

实施良好的持续集成流程可以通过尽早发现问题、促进共享代码所有权和责任的原则以及鼓励频繁、小规模的代码贡献集成，从而极大地有益于 Web 开发工作。通过采用这种实践，组织可以始终如一地交付高质量、稳定且高性能的 Web 应用程序，同时加快开发时间并降低与调试、修复或重新设计软件组件相关的成本。