Integração Contínua (CI) é uma prática de desenvolvimento de software que envolve a fusão e validação automatizada de modificações de código em um repositório central de código. O objetivo principal desta prática é detectar erros de integração e possíveis problemas o mais cedo possível no processo de desenvolvimento. A CI promove a noção de fusão pequena e frequente de contribuições de código individuais por membros de uma equipe de desenvolvimento, evitando assim as complexidades e os riscos decorrentes de uma abordagem de integração "big bang".

No contexto do desenvolvimento de websites, a CI pode melhorar significativamente a qualidade, estabilidade e confiabilidade de uma aplicação web, garantindo que cada mudança introduzida pelos desenvolvedores seja automaticamente testada em relação a um conjunto predefinido de padrões de qualidade. Essa abordagem permite a identificação e retificação antecipada de defeitos, configurações incorretas, vulnerabilidades de segurança e gargalos de desempenho, reduzindo, em última análise, o tempo e o custo de desenvolvimento.

De acordo com o Relatório sobre o Estado do DevOps, organizações de alto desempenho que implementam com sucesso práticas de CI experimentam implantações de código 208 vezes mais frequentes, prazos de entrega 106 vezes mais rápidos desde a confirmação até a implantação e recuperações de incidentes 2.604 vezes mais rápidas em comparação com organizações de baixo desempenho. Além disso, essas organizações também relatam uma taxa de falhas de alterações sete vezes menor, demonstrando a eficácia da CI no aprimoramento das capacidades e dos resultados de desenvolvimento de software.

Basicamente, a Integração Contínua depende do estabelecimento de um pipeline robusto que define a sequência de ações e testes a serem executados quando alterações de código são enviadas para o repositório. Um pipeline de CI típico pode envolver testes de unidade, análise de cobertura de código, análise de código estático, análise de segurança, linting de código, testes de integração, testes de desempenho e testes de aceitação do usuário, entre outros estágios. Cada estágio do pipeline é projetado para validar diferentes aspectos do código que está sendo introduzido, garantindo que ele esteja em conformidade com os requisitos gerais de qualidade, desempenho e estabilidade do site.

Algumas ferramentas e plataformas de CI populares no mundo do desenvolvimento web incluem Jenkins, Travis CI, CircleCI e GitLab CI/CD. Essas ferramentas permitem que os desenvolvedores configurem e gerenciem pipelines de CI, automatizem a execução de testes, monitorem o progresso do pipeline e acionem notificações em caso de falhas. Essas plataformas também oferecem integração com outras ferramentas de desenvolvimento, como sistemas de controle de versão, rastreadores de problemas e ferramentas de implantação, facilitando a incorporação perfeita de CI em fluxos de trabalho e processos de desenvolvimento existentes.

Como uma poderosa plataforma no-code, o AppMaster oferece aos seus clientes um conjunto abrangente de recursos e funcionalidades que visam simplificar e melhorar o processo de desenvolvimento de sites. Neste ecossistema, a CI desempenha um papel significativo na garantia da entrega suave, eficiente e oportuna de aplicações web de alta qualidade. O backend do AppMaster é gerado usando Go (golang), enquanto os aplicativos web são gerados com a estrutura Vue3 e JS/TS, e os aplicativos móveis são construídos usando Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Com cada modificação dos projetos, os clientes podem gerar um novo conjunto de aplicativos em apenas 30 segundos por meio da plataforma no-code de última geração da AppMaster.

Para facilitar a adoção e implementação de práticas de CI, AppMaster gera automaticamente documentação Swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados para cada projeto. Isso permite que os desenvolvedores mantenham a consistência, a rastreabilidade e o controle de versão em toda a base de código sem problemas. Além disso, a capacidade da plataforma de regenerar aplicativos do zero a cada alteração elimina o risco de acumulação de dívida técnica e ajuda a manter uma base de código livre de erros.

Um processo de integração contínua bem implementado pode beneficiar enormemente os esforços de desenvolvimento web, permitindo a detecção precoce de problemas, promovendo os princípios de propriedade e responsabilidade compartilhada de código e incentivando a integração frequente e em pequena escala de contribuições de código. Ao adotar essa prática, as organizações podem fornecer consistentemente aplicativos Web de alta qualidade, estáveis ​​e de alto desempenho, ao mesmo tempo em que aceleram os cronogramas de desenvolvimento e reduzem os custos associados à depuração, correção ou redesenho de componentes de software.