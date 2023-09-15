ARIA (Erişilebilir Zengin İnternet Uygulamaları), web içeriğini ve web uygulamalarını engelli kişiler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan standartlaştırılmış bir teknikler, kavramlar ve web tasarımı en iyi uygulamaları kümesidir. ARIA, kullanıcı arayüzü bileşenlerinin yapısı, işlevselliği ve davranışı hakkında ek bilgiler sağlayarak zengin internet uygulamalarının (RIA'lar) erişilebilirliğini artırır. ARIA, geleneksel HTML işaretlemesinin bıraktığı belirli erişilebilirlik boşluklarını kapatarak, ekran okuyucular veya konuşma tanıma yazılımı gibi yardımcı teknolojilere sahip kişiler için sağlam, etkileşimli web çözümlerinin daha kullanışlı olmasını sağlar.

World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) tarafından geliştirilen ARIA, web teknolojilerine entegre edilmiştir ve özellikle karmaşık kullanıcı arayüzleri oluştururken modern web geliştirmenin önemli bir parçası haline gelmiştir. Web uygulamalarının karmaşıklığı arttıkça ve giderek etkileşimli hale geldikçe ARIA'nın dahil edilmesi, bu uygulamaların yetenekleri ne olursa olsun herkes için mümkün olduğunca kapsayıcı ve erişilebilir kalmasını sağlar.

ARIA, standart HTML işaretlemesini, yardımcı teknoloji kullanıcılarına ek bağlam ve bilgi sağlayan özel niteliklerle tamamlayarak çalışır. ARIA nitelikleri olarak bilinen bu nitelikler, anlamlarını geliştirmek ve tarayıcılar veya yardımcı cihazlar aracılığıyla dolaylı olarak kullanılamayan önemli bilgileri iletmek için HTML öğelerine uygulanabilir. ARIA özelliklerinin bazı örnekleri arasında 'aria-label', 'aria-labelledby', 'aria-describeby' ve 'aria-hidden' yer alır.

ARIA niteliklerini HTML öğeleriyle entegre ederek geliştiriciler, web içeriklerinin engelli kullanıcılar tarafından daha kolay anlaşılmasını ve gezinmesini sağlayabilir. Örneğin, atlıkarınca gibi gelişmiş bir özel widget, ARIA ile geliştirilerek erişilemez bir bileşenden, ekran okuyuculu kullanıcılar tarafından kolayca gezinilebilen tamamen işlevsel, erişilebilir bir kullanıcı arayüzüne dönüştürülebilir.

ARIA spesifikasyonunun bir parçası olarak, HTML öğelerine uygulanabilecek önceden tanımlanmış roller ve durumlardan oluşan bir koleksiyon vardır. Bu roller ve durumlar, bir unsurun amacını ve mevcut durumunu aktarmaya yardımcı olarak yardımcı teknolojiler için ek bağlam sağlar. Örnek roller arasında 'düğme', 'form', 'iletişim kutusu', 'tab listesi' ve 'sekme paneli' bulunurken örnek durumlar arasında 'aria-kontrol edildi', 'aria-devre dışı bırakıldı', 'aria-genişletildi' ve 'aria- gerekli'.

ARIA rolleri ve durumlarına ek olarak ARIA spesifikasyonunun önemli bir parçası da "Canlı Bölgeler" kavramıdır. Bir web sayfasının bu alanları, içerikleri dinamik olarak güncellendiğinde, sayfanın yenilenmesine gerek kalmadan yardımcı teknolojilere otomatik olarak bildirim sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Canlı bölgelere örnek olarak sohbet pencereleri, haber kayan yazıları veya gerçek zamanlı olarak güncellenen spor skorları verilebilir. 'Arya-canlı', 'aria-atomik' ve 'aria-ilgili' gibi ARIA nitelikleri, bu canlı bölgelerin davranışını ve önemini tanımlamak için kullanılabilir; böylece engelli kullanıcıların, sunulan bilgilere erişebilmesini ve anlayabilmesini sağlar. gerçek zamanlı olarak güncellenir.

ARIA'nın web uygulamalarında uygulanması yalnızca engelli kullanıcılara fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda SEO'ya (arama motoru optimizasyonu) ve genel kullanılabilirliğin iyileştirilmesine yardımcı olan yan faydalara da sahiptir. Arama motorları, web içeriğine net, anlamsal bağlam sağlayarak web sitelerini daha verimli bir şekilde dizine ekleyebilir ve sıralayabilir; bu da daha iyi arama motoru görünürlüğüne ve potansiyel olarak daha yüksek organik trafiğe yol açar. Ayrıca, ARIA ile geliştirilmiş öğeler, tüm kullanıcılar için gelişmiş klavye gezinmesi ve daha sezgisel kullanıcı deneyimleri sunabilir.

no-code bir geliştirme platformu olarak AppMaster, oluşturulan tüm uygulamaların hem web hem de mobil platformlar için erişilebilir, kullanımı kolay ve evrensel olarak dost kalmasını sağlamada ARIA'nın öneminin bilincindedir. ARIA niteliklerini, rollerini ve durumlarını oluşturulan kaynak koduna entegre ederek AppMaster, kullanıcıların özünde erişilebilirlik ve kapsayıcılık bulunan ölçeklenebilir web uygulamaları tasarlamalarına olanak tanır. Platform, sağlam, görsel arayüzü kullanılarak oluşturulan tüm çözümlerin sektördeki en iyi uygulamalara uygun olmasını sağlarken ARIA teknikleri ve yönergelerindeki en son gelişmeleri sürekli olarak dahil ederek oluşturulan uygulamaları engelli kullanıcıların ihtiyaçlarına göre optimize ediyor.

AppMaster ile işletmeler, kullanılabilirlik veya kapsayıcılıktan ödün vermeden yüksek düzeyde erişilebilir, etkileşimli ve ilgi çekici web uygulamaları oluşturabilir. Kullanıcılar, ARIA'nın en iyi uygulamalarından ve platformda mevcut olan güçlü görsel araçlardan yararlanarak, uygulamalarının en yüksek erişilebilirlik standartlarını karşılamasını ve yeteneklerine bakılmaksızın tüm bireyler için evrensel olarak kullanılabilir kalmasını sağlayabilir.