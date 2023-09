Kontinuierliche Integration

Continuous Integration (CI) ist eine Softwareentwicklungspraxis, die die automatisierte Zusammenführung und Validierung von Codeänderungen in einem zentralen Code-Repository umfasst. Das Hauptziel dieser Praxis besteht darin, Integrationsfehler und potenzielle Probleme so früh wie möglich im Entwicklungsprozess zu erkennen. CI fördert die Idee der kleinen und häufigen Zusammenführung einzelner Codebeiträge durch Mitglieder eines Entwicklungsteams und verhindert so die Komplexität und Risiken, die sich aus einem „Big Bang“-Integrationsansatz ergeben.

Im Zusammenhang mit der Website-Entwicklung kann CI die Qualität, Stabilität und Zuverlässigkeit einer Webanwendung erheblich verbessern, indem sichergestellt wird, dass jede von Entwicklern vorgenommene Änderung automatisch anhand vordefinierter Qualitätsstandards getestet wird. Dieser Ansatz ermöglicht die frühzeitige Erkennung und Behebung von Fehlern, Fehlkonfigurationen, Sicherheitslücken und Leistungsengpässen und reduziert letztendlich den Zeit- und Kostenaufwand für die Entwicklung.

Laut dem State of DevOps Report erleben leistungsstarke Organisationen, die CI-Praktiken erfolgreich implementieren, im Vergleich zu leistungsschwachen Organisationen 208-mal häufigere Codebereitstellungen, 106-mal schnellere Vorlaufzeiten von der Festschreibung bis zur Bereitstellung und 2604-mal schnellere Wiederherstellungen nach Vorfällen. Darüber hinaus berichten diese Organisationen auch über eine siebenmal niedrigere Änderungsfehlerrate, was die Wirksamkeit von CI bei der Verbesserung der Softwareentwicklungsfähigkeiten und -ergebnisse zeigt.

Im Kern basiert Continuous Integration auf der Einrichtung einer robusten Pipeline, die die Reihenfolge der Aktionen und Tests definiert, die ausgeführt werden sollen, wenn Codeänderungen in das Repository übertragen werden. Eine typische CI-Pipeline kann unter anderem Unit-Tests, Code-Coverage-Analyse, statische Code-Analyse, Sicherheitsanalyse, Code-Linting, Integrationstests, Leistungstests und Benutzerakzeptanztests umfassen. Jede Phase in der Pipeline ist darauf ausgelegt, verschiedene Aspekte des eingeführten Codes zu validieren und sicherzustellen, dass er den allgemeinen Qualitäts-, Leistungs- und Stabilitätsanforderungen der Website entspricht.

Zu den beliebten CI-Tools und -Plattformen in der Welt der Webentwicklung gehören Jenkins, Travis CI, CircleCI und GitLab CI/CD. Mit diesen Tools können Entwickler CI-Pipelines einrichten, konfigurieren und verwalten, die Ausführung von Tests automatisieren, den Fortschritt der Pipeline überwachen und bei Fehlern Benachrichtigungen auslösen. Diese Plattformen bieten auch die Integration mit anderen Entwicklungstools wie Versionskontrollsystemen, Issue-Trackern und Bereitstellungstools und erleichtern so die nahtlose Integration von CI in bestehende Entwicklungsworkflows und -prozesse.

Als leistungsstarke no-code Plattform bietet AppMaster seinen Kunden eine umfassende Suite an Features und Funktionalitäten, die darauf abzielen, den Website-Entwicklungsprozess zu vereinfachen und zu verbessern. In diesem Ökosystem spielt CI eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung einer reibungslosen, effizienten und zeitnahen Bereitstellung hochwertiger Webanwendungen. Das Backend von AppMaster wird mit Go (Golang) generiert, während Webanwendungen mit dem Vue3-Framework und JS/TS generiert werden und mobile Anwendungen mit Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS erstellt werden. Mit jeder Änderung der Blaupausen können Kunden über die hochmoderne no-code Plattform von AppMaster innerhalb von nur 30 Sekunden einen neuen Satz von Anwendungen generieren.

Um die Einführung und Implementierung von CI-Praktiken zu erleichtern, generiert AppMaster automatisch Swagger-Dokumentation (OpenAPI) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts für jedes Projekt. Dies ermöglicht es Entwicklern, Konsistenz, Rückverfolgbarkeit und Versionskontrolle in der gesamten Codebasis reibungslos aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus eliminiert die Fähigkeit der Plattform, Anwendungen bei jeder Änderung von Grund auf neu zu generieren, das Risiko der Anhäufung technischer Schulden und trägt zur Aufrechterhaltung einer fehlerfreien Codebasis bei.

Ein gut implementierter kontinuierlicher Integrationsprozess kann Webentwicklungsbemühungen erheblich zugute kommen, indem er eine frühzeitige Erkennung von Problemen ermöglicht, die Grundsätze der gemeinsamen Codeeigentümerschaft und -verantwortung fördert und die häufige Integration von Codebeiträgen in kleinem Maßstab fördert. Durch die Übernahme dieser Praxis können Unternehmen durchgängig qualitativ hochwertige, stabile und leistungsstarke Webanwendungen bereitstellen und gleichzeitig die Entwicklungszeiten verkürzen und die Kosten senken, die mit dem Debuggen, Reparieren oder Neugestalten von Softwarekomponenten verbunden sind.