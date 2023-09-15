Непрерывная интеграция (CI) — это практика разработки программного обеспечения, которая включает автоматическое слияние и проверку изменений кода в центральном хранилище кода. Основная цель этой практики — обнаружить ошибки интеграции и потенциальные проблемы как можно раньше в процессе разработки. CI продвигает идею небольшого и частого объединения отдельных фрагментов кода членами команды разработчиков, тем самым предотвращая сложности и риски, возникающие из подхода интеграции «большого взрыва».

В контексте разработки веб-сайтов CI может значительно улучшить качество, стабильность и надежность веб-приложения, гарантируя, что каждое изменение, внесенное разработчиками, автоматически проверяется на соответствие заранее определенному набору стандартов качества. Такой подход позволяет на ранней стадии выявлять и устранять дефекты, неправильные настройки, уязвимости безопасности и узкие места в производительности, что в конечном итоге сокращает время и стоимость разработки.

Согласно отчету State of DevOps, высокопроизводительные организации, которые успешно внедряют методы CI, в 208 раз чаще развертывают код, в 106 раз сокращают время выполнения заказа от принятия решения до развертывания и в 2604 раза быстрее восстанавливаются после инцидентов по сравнению с организациями с низкой производительностью. Более того, эти организации также сообщают о в 7 раз более низком уровне неудачных изменений, демонстрируя эффективность CI в расширении возможностей и результатов разработки программного обеспечения.

По своей сути непрерывная интеграция опирается на создание надежного конвейера, который определяет последовательность действий и тестов, которые должны выполняться при отправке изменений кода в репозиторий. Типичный конвейер CI может включать в себя модульное тестирование, анализ покрытия кода, статический анализ кода, анализ безопасности, анализ кода, интеграционное тестирование, тестирование производительности и пользовательское приемочное тестирование, а также другие этапы. Каждый этап конвейера предназначен для проверки различных аспектов внедряемого кода, гарантируя его соответствие общим требованиям к качеству, производительности и стабильности веб-сайта.

Некоторые популярные инструменты и платформы CI в мире веб-разработки включают Jenkins, Travis CI, CircleCI и GitLab CI/CD. Эти инструменты позволяют разработчикам настраивать, настраивать конвейеры CI и управлять ими, автоматизировать выполнение тестов, отслеживать ход выполнения конвейера и запускать уведомления в случае сбоев. Эти платформы также предлагают интеграцию с другими инструментами разработки, такими как системы контроля версий, средства отслеживания проблем и инструменты развертывания, что способствует плавному включению CI в существующие рабочие процессы и процессы разработки.

Являясь мощной платформой no-code, AppMaster предлагает своим клиентам полный набор функций и возможностей, направленных на упрощение и улучшение процесса разработки веб-сайтов. В этой экосистеме CI играет важную роль в обеспечении бесперебойной, эффективной и своевременной доставки высококачественных веб-приложений. Серверная часть AppMaster создается с использованием Go (golang), веб-приложения создаются с помощью платформы Vue3 и JS/TS, а мобильные приложения создаются с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. С каждой модификацией чертежей клиенты могут создавать новый набор приложений всего за 30 секунд с помощью современной платформы AppMaster no-code.

Чтобы облегчить внедрение и внедрение практик CI, AppMaster автоматически генерирует документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных для каждого проекта. Это дает разработчикам возможность беспрепятственно поддерживать согласованность, отслеживаемость и контроль версий по всей базе кода. Кроме того, способность платформы восстанавливать приложения с нуля при каждом изменении исключает риск накопления технического долга и помогает поддерживать базу кода без ошибок.

Хорошо реализованный процесс непрерывной интеграции может принести большую пользу усилиям по веб-разработке, обеспечивая раннее обнаружение проблем, продвигая принципы совместного владения кодом и подотчетности, а также поощряя частую, мелкомасштабную интеграцию кода. Приняв эту практику, организации могут стабильно предоставлять высококачественные, стабильные и производительные веб-приложения, одновременно ускоряя сроки разработки и снижая затраты, связанные с отладкой, исправлением или перепроектированием программных компонентов.