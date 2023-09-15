التكامل المستمر (CI) هو إحدى ممارسات تطوير البرمجيات التي تتضمن الدمج الآلي والتحقق من صحة تعديلات التعليمات البرمجية في مستودع التعليمات البرمجية المركزي. الهدف الأساسي من هذه الممارسة هو اكتشاف أخطاء التكامل والمشكلات المحتملة في أقرب وقت ممكن في عملية التطوير. يعزز CI فكرة وجود دمج صغير ومتكرر لمساهمات التعليمات البرمجية الفردية من قبل أعضاء فريق التطوير، وبالتالي منع التعقيدات والمخاطر الناشئة عن نهج التكامل "الانفجار الكبير".

في سياق تطوير موقع الويب، يمكن لـ CI تحسين جودة تطبيق الويب واستقراره وموثوقيته بشكل كبير من خلال ضمان اختبار كل تغيير يقدمه المطورون تلقائيًا مقابل مجموعة محددة مسبقًا من معايير الجودة. يتيح هذا النهج التحديد المبكر وتصحيح العيوب والتكوينات الخاطئة ونقاط الضعف الأمنية واختناقات الأداء، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل وقت وتكلفة التطوير.

وفقًا لتقرير حالة DevOps، فإن المؤسسات عالية الأداء التي تنفذ ممارسات CI بنجاح تواجه عمليات نشر أكواد برمجية أكثر تكرارًا بـ 208 مرات، وفترات زمنية أسرع بـ 106 مرات من الالتزام بالنشر، وعمليات استرداد أسرع بـ 2604 مرات من الحوادث مقارنة بالمؤسسات منخفضة الأداء. علاوة على ذلك، سجلت هذه المؤسسات أيضًا معدل فشل تغيير أقل بمقدار 7 مرات، مما يوضح فعالية CI في تعزيز قدرات ونتائج تطوير البرمجيات.

يعتمد التكامل المستمر في جوهره على إنشاء خط أنابيب قوي يحدد تسلسل الإجراءات والاختبارات التي سيتم تنفيذها عندما يتم دفع تغييرات التعليمات البرمجية إلى المستودع. يمكن أن يتضمن خط أنابيب CI النموذجي اختبار الوحدة، وتحليل تغطية الكود، وتحليل الكود الثابت، وتحليل الأمان، وفحص الكود، واختبار التكامل، واختبار الأداء، واختبار قبول المستخدم، من بين مراحل أخرى. تم تصميم كل مرحلة في المسار للتحقق من صحة الجوانب المختلفة للتعليمات البرمجية التي يتم تقديمها، والتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات الجودة والأداء والاستقرار الشاملة لموقع الويب.

تتضمن بعض أدوات ومنصات CI الشائعة في عالم تطوير الويب Jenkins وTravis CI وCircleCI وGitLab CI/CD. تتيح هذه الأدوات للمطورين إعداد خطوط أنابيب CI وتكوينها وإدارتها، وأتمتة تنفيذ الاختبارات، ومراقبة تقدم المسار، وإطلاق الإشعارات في حالة الفشل. توفر هذه الأنظمة الأساسية أيضًا التكامل مع أدوات التطوير الأخرى مثل أنظمة التحكم في الإصدار، وأدوات تتبع المشكلات، وأدوات النشر، مما يسهل الدمج السلس لـ CI في سير عمل وعمليات التطوير الحالية.

باعتبارها منصة قوية no-code ، تقدم AppMaster لعملائها مجموعة شاملة من الميزات والوظائف التي تهدف إلى تبسيط وتحسين عملية تطوير موقع الويب. في هذا النظام البيئي، تلعب CI دورًا مهمًا في ضمان التسليم السلس والفعال وفي الوقت المناسب لتطبيقات الويب عالية الجودة. يتم إنشاء الواجهة الخلفية لـ AppMaster باستخدام Go (golang)، بينما يتم إنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، ويتم إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. مع كل تعديل للمخططات، يمكن للعملاء إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في غضون 30 ثانية فقط من خلال منصة AppMaster المتطورة no-code.

لتسهيل اعتماد ممارسات CI وتنفيذها، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لكل مشروع. وهذا يمكّن المطورين من الحفاظ على الاتساق وإمكانية التتبع والتحكم في الإصدار عبر قاعدة التعليمات البرمجية بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة النظام الأساسي على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر عند كل تغيير تقضي على مخاطر تراكم الديون الفنية وتساعد في الحفاظ على قاعدة تعليمات برمجية خالية من الأخطاء.

يمكن أن تفيد عملية التكامل المستمر التي يتم تنفيذها جيدًا جهود تطوير الويب بشكل كبير من خلال تمكين الاكتشاف المبكر للمشكلات، وتعزيز مبادئ ملكية التعليمات البرمجية المشتركة والمساءلة، وتشجيع التكامل المتكرر والصغير الحجم لمساهمات التعليمات البرمجية. من خلال تبني هذه الممارسة، يمكن للمؤسسات تقديم تطبيقات ويب عالية الجودة ومستقرة وعالية الأداء باستمرار مع تسريع الجداول الزمنية للتطوير وتقليل التكاليف المرتبطة بتصحيح الأخطاء أو إصلاح أو إعادة تصميم مكونات البرامج.