Доменно-ориентированное проектирование (DDD) в микросервисах — это парадигма разработки программного обеспечения, в которой упор делается на сотрудничество между экспертами в предметной области и разработчиками программного обеспечения для моделирования сложных проблемных областей в согласованную и поддерживаемую программную систему. DDD особенно хорошо подходит для архитектуры микросервисов, поскольку способствует созданию слабосвязанных, высокосвязанных и масштабируемых сервисов, которые могут развиваться независимо с течением времени. В контексте микросервисов DDD предоставляет ценные рекомендации по модульности, шаблонам связи и установлению четко определенных границ между различными сервисами, что приводит к улучшению удобства сопровождения, снижению сложности и повышению общего качества программного обеспечения.

DDD вращается вокруг концепции стратегических и тактических шаблонов проектирования. Шаблоны стратегического проектирования сосредоточены на определении ограниченных контекстов, которые представляют собой хорошо ограниченные области проблемной области, инкапсулирующие подмножества предметных знаний. Эти ограниченные контексты служат основой для микросервисов, поскольку они представляют собой независимые модели предметной области, которые касаются только конкретных проблем, решаемых в их границах. Эта концепция ограниченных контекстов позволяет лучше разделить задачи, уменьшить связь между сервисами и четко разграничить обязанности каждого микросервиса.

С другой стороны, шаблоны тактического проектирования представляют собой набор методов, таких как агрегаты, объекты значений, сущности и события предметной области, которые помогают более явно моделировать детализированные аспекты проблемной области. Эти шаблоны облегчают создание надежных и гибких моделей предметной области, которые воплощают основные бизнес-правила и логику, гарантируя, что микросервисы будут сосредоточены на решении конкретных проблем предметной области, для которых они были разработаны.

Реализация DDD для микросервисов включает в себя различные этапы, такие как исследование предметной области, сопоставление контекста, проектирование моделей предметной области и определение границ службы. На этапе исследования предметной области межфункциональные группы, состоящие из экспертов предметной области и разработчиков программного обеспечения, участвуют в совместной деятельности, такой как штурм событий и рассказывание историй предметной области, для моделирования проблемной предметной области. Этот подход помогает командам эффективно собирать знания предметной области и идентифицировать различные поддомены, которые потенциально можно смоделировать как микросервисы.

Как только субдомены идентифицированы, в игру вступает контекстное отображение, чтобы установить отношения между различными ограниченными контекстами и определить, как они взаимодействуют друг с другом. Существует несколько шаблонов межконтекстного взаимодействия, таких как общее ядро, уровень клиент-поставщик и уровень борьбы с коррупцией, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и компромиссы, которые необходимо учитывать в зависимости от конкретного контекста и требований предметной области. .

Установив межконтекстные зависимости, дизайнеры приступают к совершенствованию моделей предметной области в каждом ограниченном контексте, применяя тактические шаблоны DDD. Это помогает создать богатую, высокосвязную модель предметной области, которая обеспечивает четкое представление бизнес-логики, гарантируя при этом, что каждый микросервис остается сосредоточенным на решении определенного набора назначенных ему проблем предметной области.

Наконец, для каждого микросервиса определяются границы сервисов, что гарантирует, что они ориентированы на бизнес-возможности, а не на технические проблемы. На этом этапе учитываются модели предметной области, контекстные карты и шаблоны связи для разработки четко определенных границ сервисов, которые способствуют плавной интеграции, уменьшают связь между сервисами и поддерживают постоянное развитие экосистемы микросервисов.

Применение DDD в микросервисах имеет множество преимуществ, таких как улучшенная модульность, повышенная ремонтопригодность и повышенная устойчивость к изменениям. Структурируя микросервисы на основе четко определенных моделей предметной области и четких границ, разработчики могут более эффективно разделять свои приложения на независимо развертываемые и обслуживаемые блоки.

Более того, DDD дает командам возможность принимать более обоснованные решения относительно детализации и организации микросервисов, гарантируя, что они обеспечивают правильный баланс между связностью и связностью, масштабируемостью и управлением сложностью. Это, в свою очередь, приводит к повышению качества и надежности программного обеспечения, что облегчает командам адаптацию своих решений к меняющимся требованиям и потребностям бизнеса.

В контексте платформы AppMaster DDD образует важный основополагающий принцип проектирования и реализации созданных серверных, веб- и мобильных приложений. Используя концепции и методы DDD, AppMaster гарантирует, что созданные приложения будут хорошо структурированными, модульными и легко поддерживаемыми, что обеспечивает высокий уровень бизнес-ценности для клиентов в разных отраслях и масштабах. Более того, надежные возможности AppMaster no-code позволяют пользователям беспрепятственно включать методы DDD в процесс разработки приложений без необходимости в расширенных технических навыках или опыте, что позволяет даже нетехническим заинтересованным сторонам вносить значимый вклад в процесс проектирования и разработки программного обеспечения.