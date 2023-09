Progettazione guidata dal dominio (DDD) nei microservizi

Domain-Driven Design (DDD) nei microservizi è un paradigma di sviluppo software che enfatizza la collaborazione tra esperti di dominio e sviluppatori software per modellare domini problematici complessi in un sistema software coerente e manutenibile. DDD è particolarmente adatto per l'architettura dei microservizi, poiché promuove la creazione di servizi liberamente accoppiati, altamente coesi e scalabili che possono evolversi in modo indipendente nel tempo. Nel contesto dei microservizi, DDD fornisce preziose indicazioni sulla modularità, sui modelli di comunicazione e sulla definizione di confini ben definiti tra i diversi servizi, portando a una migliore manutenibilità, ridotta complessità e migliore qualità complessiva del software.

DDD ruota attorno al concetto di modelli di progettazione strategica e tattica. I modelli di progettazione strategica si concentrano sulla definizione di contesti delimitati, che sono aree ben delimitate di un dominio problematico che incapsulano sottoinsiemi di conoscenza del dominio. Questi contesti delimitati fungono da base per i microservizi, poiché rappresentano modelli di dominio indipendenti che si occupano solo dei problemi specifici affrontati all’interno dei loro confini. Questo concetto di contesti delimitati consente una migliore separazione delle preoccupazioni, un ridotto accoppiamento tra i servizi e una chiara delineazione delle responsabilità di ciascun microservizio.

I modelli di progettazione tattici, d'altro canto, sono un insieme di tecniche, come aggregati, oggetti di valore, entità ed eventi di dominio, che aiutano a modellare in modo più esplicito gli aspetti a grana fine del dominio problematico. Questi modelli facilitano la creazione di modelli di dominio robusti e flessibili che incorporano le regole e la logica del core business, garantendo che i microservizi rimangano focalizzati sulla risoluzione dei problemi di dominio specifici per cui sono stati progettati.

L'implementazione della DDD per i microservizi comprende diverse fasi, come l'esplorazione del dominio, la mappatura del contesto, la progettazione di modelli di dominio e la definizione dei limiti del servizio. Durante la fase di esplorazione del dominio, team interfunzionali composti da esperti di dominio e sviluppatori di software si impegnano in attività di collaborazione, come event storming e storytelling di dominio, per modellare il dominio problematico. Questo approccio aiuta i team ad acquisire in modo efficace la conoscenza del dominio e a identificare i diversi sottodomini che potrebbero potenzialmente essere modellati come microservizi.

Una volta identificati i sottodomini, entra in gioco la mappatura del contesto per stabilire relazioni tra i diversi contesti delimitati e per determinare come comunicano tra loro. Esistono diversi modelli per la comunicazione intercontestuale, come i livelli kernel condiviso, cliente-fornitore e anti-corruzione, ciascuno con i suoi vantaggi e compromessi unici che devono essere considerati in base al contesto specifico e ai requisiti del dominio problematico .

Una volta stabilite le dipendenze intercontestuali, i progettisti procedono a perfezionare i modelli di dominio all'interno di ciascun contesto delimitato applicando modelli DDD tattici. Ciò aiuta a creare un modello di dominio ricco e altamente coeso che offre una chiara rappresentazione della logica aziendale, garantendo al tempo stesso che ciascun microservizio rimanga concentrato sulla risoluzione dell'insieme specifico di problemi di dominio ad esso assegnati.

Infine, vengono definiti i confini del servizio per ciascun microservizio, garantendo che siano progettati in base alle capacità aziendali piuttosto che a preoccupazioni tecniche. In questa fase, i modelli di dominio, le mappe di contesto e i modelli di comunicazione vengono tutti presi in considerazione per ideare confini di servizio ben definiti che facilitino un’integrazione perfetta, riducano l’accoppiamento tra i servizi e supportino l’evoluzione continua dell’ecosistema dei microservizi.

L'applicazione della DDD ai microservizi presenta numerosi vantaggi, tra cui una migliore modularità, una maggiore manutenibilità e una maggiore resilienza ai cambiamenti. Strutturando i microservizi attorno a modelli di dominio ben definiti e confini chiari, gli sviluppatori possono suddividere in modo più efficace le proprie applicazioni in unità distribuibili e gestibili in modo indipendente.

Inoltre, DDD consente ai team di prendere decisioni più informate riguardo alla granularità e all’organizzazione dei microservizi, garantendo che raggiungano il giusto equilibrio tra coesione e accoppiamento, scalabilità e gestione della complessità. Ciò, a sua volta, porta a una maggiore qualità e robustezza del software, rendendo più semplice per i team adattare le proprie soluzioni ai mutevoli requisiti e alle esigenze aziendali.

Nel contesto della piattaforma AppMaster, DDD costituisce un principio di base essenziale nella progettazione e implementazione delle applicazioni backend, web e mobili generate. Sfruttando i concetti e le tecniche DDD, AppMaster garantisce che le applicazioni generate siano ben strutturate, modulari e di facile manutenzione, offrendo un elevato livello di valore aziendale ai clienti di diversi settori e dimensioni. Inoltre, le robuste funzionalità no-code di AppMaster consentono agli utenti di incorporare perfettamente le pratiche DDD nel processo di sviluppo delle applicazioni, senza la necessità di competenze o competenze tecniche avanzate, consentendo anche alle parti interessate non tecniche di contribuire in modo significativo al processo di progettazione e sviluppo del software.