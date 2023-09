La conception pilotée par domaine (DDD) dans les microservices est un paradigme de développement logiciel qui met l'accent sur la collaboration entre les experts du domaine et les développeurs de logiciels pour modéliser des domaines problématiques complexes dans un système logiciel cohérent et maintenable. DDD est particulièrement bien adapté à l'architecture de microservices, car il favorise la création de services faiblement couplés, hautement cohérents et évolutifs qui peuvent évoluer indépendamment au fil du temps. Dans le contexte des microservices, DDD fournit des conseils précieux sur la modularité, les modèles de communication et l'établissement de limites bien définies entre les différents services, conduisant à une meilleure maintenabilité, une complexité réduite et une qualité globale améliorée des logiciels.

DDD s'articule autour du concept de modèles de conception stratégiques et tactiques. Les modèles de conception stratégique se concentrent sur la définition de contextes délimités, qui sont des domaines bien étendus d'un domaine problématique qui encapsulent des sous-ensembles de connaissances du domaine. Ces contextes délimités servent de fondement aux microservices, car ils représentent des modèles de domaine indépendants qui ne s'intéressent qu'aux problèmes spécifiques résolus dans leurs limites. Ce concept de contextes délimités permet une meilleure séparation des préoccupations, un couplage réduit entre les services et une délimitation claire des responsabilités de chaque microservice.

Les modèles de conception tactique, quant à eux, sont un ensemble de techniques, telles que des agrégats, des objets de valeur, des entités et des événements de domaine, qui permettent de modéliser plus explicitement les aspects plus précis du domaine du problème. Ces modèles facilitent la création de modèles de domaine robustes et flexibles qui incarnent les règles et la logique métier de base, garantissant ainsi que les microservices restent concentrés sur la résolution des problèmes de domaine spécifiques pour lesquels ils ont été conçus.

La mise en œuvre de DDD pour les microservices comprend différentes étapes, telles que l'exploration du domaine, la cartographie du contexte, la conception de modèles de domaine et la définition des limites des services. Au cours de la phase d'exploration du domaine, des équipes interfonctionnelles composées d'experts du domaine et de développeurs de logiciels s'engagent dans des activités collaboratives, telles que la tempête d'événements et la narration de domaine, pour modéliser le domaine problématique. Cette approche aide les équipes à capturer efficacement les connaissances du domaine et à identifier les différents sous-domaines qui pourraient potentiellement être modélisés en tant que microservices.

Une fois les sous-domaines identifiés, la cartographie contextuelle entre en jeu pour établir des relations entre les différents contextes délimités et pour déterminer comment ils communiquent entre eux. Il existe plusieurs modèles de communication inter-contexte, tels que les couches partagées du noyau, du client-fournisseur et de la lutte contre la corruption, chacune avec ses avantages et ses compromis uniques qui doivent être pris en compte en fonction du contexte spécifique et des exigences du domaine problématique. .

Une fois les dépendances inter-contextes établies, les concepteurs procèdent à affiner les modèles de domaine dans chaque contexte délimité en appliquant des modèles DDD tactiques. Cela permet de créer un modèle de domaine riche et hautement cohérent qui fournit une représentation claire de la logique métier, tout en garantissant que chaque microservice reste concentré sur la résolution de l'ensemble spécifique de problèmes de domaine qui lui sont assignés.

Enfin, les limites des services sont définies pour chaque microservice, garantissant ainsi qu'elles sont conçues autour des capacités commerciales plutôt que des préoccupations techniques. Au cours de cette étape, les modèles de domaine, les cartes de contexte et les modèles de communication sont tous pris en compte pour concevoir des limites de services bien définies qui facilitent une intégration transparente, réduisent le couplage entre les services et soutiennent l'évolution continue de l'écosystème des microservices.

L'application de DDD dans les microservices présente de nombreux avantages, tels qu'une modularité améliorée, une maintenabilité accrue et une résilience accrue au changement. En structurant les microservices autour de modèles de domaine bien définis et de limites claires, les développeurs peuvent partitionner plus efficacement leurs applications en unités déployables et maintenables de manière indépendante.

De plus, DDD permet aux équipes de prendre des décisions plus éclairées concernant la granularité et l'organisation des microservices, en garantissant qu'ils trouvent le bon équilibre entre cohésion et couplage, évolutivité et gestion de la complexité. Cela conduit à son tour à une meilleure qualité et robustesse des logiciels, permettant aux équipes d’adapter plus facilement leurs solutions à l’évolution des exigences et des besoins de l’entreprise.

Dans le contexte de la plateforme AppMaster, DDD constitue un principe sous-jacent essentiel dans la conception et la mise en œuvre des applications backend, Web et mobiles générées. En tirant parti des concepts et techniques DDD, AppMaster garantit que les applications générées sont bien structurées, modulaires et faciles à maintenir, offrant ainsi un niveau élevé de valeur commerciale aux clients de différents secteurs et échelles. De plus, les robustes capacités no-code d' AppMaster permettent aux utilisateurs d'intégrer de manière transparente les pratiques DDD dans leur processus de développement d'applications, sans avoir besoin de compétences ou d'expertise techniques avancées, permettant même aux parties prenantes non techniques de contribuer de manière significative au processus de conception et de développement de logiciels.