hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Аварийное переключение микросервисов

04, сент. 2023

В контексте архитектуры микросервисов под аварийным переключением микросервисов понимается процесс автоматического устранения сбоя одного или нескольких микросервисов, обеспечивающий общую функциональность, доступность и отказоустойчивость приложения. Механизмы аварийного переключения жизненно важны для поддержания бесперебойного потока услуг в распределенных системах, поскольку они устраняют потенциальные точки сбоя и обеспечивают плавное восстановление после сбоев или ошибок.

Микросервисы — это небольшие, независимые и автономные единицы, составляющие более крупное приложение. Каждый микросервис отвечает за определенную функциональность или домен и взаимодействует с другими микросервисами через четко определенные интерфейсы, обычно через API-интерфейсы HTTP/RESTful. Архитектура микросервисов предназначена для обеспечения большей масштабируемости, гибкости и удобства обслуживания, позволяя разрабатывать, обновлять и масштабировать отдельные службы независимо.

Однако по мере роста и усложнения приложений количество микросервисов увеличивается, а вместе с ними и вероятность сбоев. Сбои в микросервисах могут быть вызваны различными причинами, такими как проблемы с оборудованием, задержка в сети, ошибки программного обеспечения или даже человеческие ошибки. Именно здесь в игру вступают микросервисы Failover, предлагающие набор механизмов, которые гарантируют, что приложение продолжает функционировать и обслуживать своих пользователей в случае сбоев.

Существует несколько стратегий, которые можно использовать для аварийного переключения микросервисов, в том числе:

  1. Балансировка нагрузки. Распределение рабочей нагрузки между несколькими экземплярами микросервиса гарантирует, что ни один экземпляр не будет нести бремя чрезмерного трафика, что снижает риск сбоя из-за перегрузки. Этого можно достичь с помощью различных алгоритмов, таких как циклический перебор, наименьшие соединения или даже пользовательские эвристики.
  2. Мониторинг работоспособности и обнаружение сбоев. Регулярная проверка работоспособности отдельных экземпляров микросервисов позволяет получить представление об их производительности и уровнях нагрузки. Обнаружив сбойные экземпляры на ранней стадии, можно предотвратить каскадные сбои и направить трафик к работоспособным экземплярам. Этого можно достичь с помощью специализированных инструментов, таких как Prometheus для мониторинга и Consul для обнаружения сервисов.
  3. Автоматическое восстановление и самовосстановление. В случае сбоя экземпляра микросервиса система должна автоматически предоставлять новые экземпляры для поддержания желаемого уровня избыточности и распределения нагрузки. Инструменты оркестрации контейнеров, такие как Kubernetes или Docker Swarm, предоставляют возможности самовосстановления, которые управляют жизненным циклом экземпляров и обеспечивают соответствующее аварийное переключение.
  4. Разрыв цепи. Разрыв цепи — это шаблон, который предотвращает перегрузку неисправного микросервиса путем временного ограничения трафика, отправляемого в этот сервис. Такие инструменты, как Hystrix или Istio, обеспечивают функцию отключения цепи, позволяя разработчикам определять политики для корректной обработки сбоев и поддержания общей стабильности системы.
  5. Политики повтора и тайм-аута. Реализация интеллектуальных механизмов повтора и политик тайм-аута может помочь смягчить влияние временных сбоев в микросервисах. Эти политики следует определять в зависимости от конкретных требований и характеристик каждого микросервиса с учетом таких факторов, как ожидаемое время ответа и приемлемая частота ошибок.

В AppMaster мы понимаем важность аварийного переключения микросервисов при создании высокодоступных, отказоустойчивых и отказоустойчивых приложений. Наша платформа no-code позволяет клиентам эффективно разрабатывать и развертывать приложения на основе микросервисов, уделяя особое внимание надежности и масштабируемости.

AppMaster предлагает обширную поддержку архитектуры микросервисов в виде сгенерированного исходного кода, сценариев миграции схемы базы данных и автоматической документации OpenAPI (Swagger) для endpoints сервера. Это гарантирует, что наши клиенты могут создавать приложения, которые можно легко масштабировать и адаптировать к меняющимся требованиям с минимальными усилиями и нулевым техническим долгом.

Благодаря мощным возможностям, предлагаемым AppMaster, включая визуальное создание схемы базы данных, проектирование бизнес-процессов, генерацию REST API и компоненты drag-and-drop для веб- и мобильных приложений, наши клиенты могут создавать надежные приложения, оптимизированные для обеспечения высокой доступности, варианты использования в масштабе предприятия. Используя расширенные функции AppMaster и сгенерированный код, создание стратегий аварийного переключения микросервисов никогда не было таким простым и надежным.

Изучите больше терминов:
RESTful микросервисы Антипаттерны микросервисов База данных микросервисов Ведение журнала микросервисов Масштабируемость микросервисов Модульное тестирование микросервисов Монолитная архитектура Ограниченный контекст Операции с микросервисами (Ops) Платформы микросервисов Подводные камни микросервисов Развертывание микросервисов Сервисная сетка Тестирование микросервисов Управление версиями микросервисов Управление конфигурацией микросервисов

Похожие статьи

Использование REST API
date 07, сент. 2023 clock 5 мин
Использование REST API
Узнайте, как REST API меняют определение разработки без написания кода. В этом подробном обзоре AppMaster.io вы узнаете, как использовать эти мощные инструменты для оптимизации рабочих процессов без написания кода и создания универсальных приложений.
API No-code Development
Преимущества SaaS
date 07, сент. 2023 clock 6 мин
Преимущества SaaS
Углубленное исследование множества преимуществ, предоставляемых платформами «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Узнайте, как использовать эти преимущества для успешного роста бизнеса, в том числе познакомьтесь с решениями без написания кода, такими как AppMaster.
Business No-code
SaaS или локальное программное обеспечение
date 07, сент. 2023 clock 4 мин
SaaS или локальное программное обеспечение
В этом подробном руководстве мы раскрываем преимущества и недостатки как SaaS-решений, так и локальных решений, а также рассматриваем факторы, которые компании должны учитывать при выборе модели, соответствующей их потребностям. На реальных примерах, таких как уникальные варианты хостинга AppMaster.io, мы дополнительно иллюстрируем влияние этих вариантов на общую эффективность бизнеса.
Software Productivity IT
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь