Mikro Hizmetler Hız Sınırlaması, günümüzün sürekli gelişen yazılım geliştirme ortamında ölçeklenebilir, yüksek performanslı ve güvenli mikro hizmet mimarisini yönetmenin ve sürdürmenin kritik bir yönüdür. Taleplerin bireysel hizmetler tarafından işlenme hızını kontrol etmek ve yönetmek için uygulamalarda kullanılan bir tekniktir. Mikro hizmetlerde hız sınırlaması uygulamanın temel amacı aşırı yüklemeyi önlemek, hizmet istikrarını ve kullanılabilirliğini korumak ve Hizmet Reddi (DoS) saldırıları gibi potansiyel güvenlik tehditlerini azaltmaktır.

Tipik bir mikro hizmet mimarisinde uygulamalar, HTTP gibi standart protokolleri kullanarak bir ağ üzerinden birbirleriyle iletişim kuran daha küçük, gevşek bağlı ve bağımsız olarak dağıtılabilir hizmetlere bölünür. Bu yaklaşım, yazılım geliştirmede ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve çeviklik açısından avantajlı olsa da, özellikle internetteki artan trafik veya kötü niyetli aktörlerle uğraşırken uygulamayı çeşitli risklere maruz bırakabilir.

Hız sınırlaması, özellikle hizmetlerin değişen iş yüklerini karşılamak üzere esnek bir şekilde ölçeklenebildiği otomatik ölçeklendirme yetenekleri sunan bulut tabanlı ortamlarda önemlidir. Uygun oran sınırlaması uygulanmadığında, temeldeki bir altyapı veya platformdan kaynak tüketmek, yönetilemez seviyelere yükselebilir, bu da maliyetlerin artmasına ve sistemin yanıt vermemesine veya bozulmasına neden olabilir.

Mikro hizmetler bağlamında hız sınırlaması, API ağ geçidi, yük dengeleyici gibi farklı düzeylerde ve hatta tek bir mikro hizmet düzeyinde bile uygulanabilir. Hız sınırlamasının uygulanmasına yönelik farklı yaklaşımlar vardır; bunlardan popüler olanlardan bazıları şunlardır:

Sabit Pencere: Bu yaklaşımda, önceden tanımlanmış zaman penceresi başına sabit sayıda isteğe izin verilir (örneğin, dakikada 1000 istek). Bu yaklaşımın dezavantajı, isteklerin eşit olmayan şekilde dağıtılmasına ve bazı durumlarda hizmetin aşırı yüklenmesine neden olabilmesidir. Kayan Pencere: Bu, hız sınırının yakın zaman penceresinde alınan isteklerin sayısına göre kademeli olarak ayarlandığı daha gelişmiş bir tekniktir. Bu yaklaşım, gelen isteklerin hızı üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Token Kovası: Bu yöntemde tokenlar belirli bir oranda üretilip bir kovaya eklenir. Gelen her istek, paketten bir jeton tüketir. Kullanılabilir jeton yoksa istek reddedilir. Bu teknik, genel olarak dengeli bir hızı korurken kısa süreli istek patlamalarına izin verir.

Hız sınırlama ilkelerini yapılandırmak hizmete ve platforma göre değişir. Kong, AWS API Gateway, Istio ve Apigee gibi popüler API yönetimi araçları, IP adresi, kullanıcı veya istemci gibi çeşitli parametrelere ve ayrıca bağlı olarak ayrıntılı özelleştirme seçeneklerine göre ayarlanabilen hız sınırlarının kolay yapılandırılmasına olanak tanır. hizmet ihtiyaçları.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış güçlü no-code bir platform olan AppMaster, hız sınırlama yetenekleri sağlayarak uygulama güvenliğini ve kaynak optimizasyonunu sağlar. AppMaster kullanıcıları, REST API ve WSS Uç Noktaları aracılığıyla kullanıma sunulan mikro hizmetlerine ilişkin hız sınırlama ilkelerini yapılandırabilirler. Ek olarak AppMaster, eş zamanlılık, performans ve güvenlik özellikleriyle bilinen Go'da (golang) yürütülebilir dosyalar ve kaynak kodları üretir; bu da onu hız sınırlı mikro hizmet uygulamaları oluşturmak için mükemmel bir seçim haline getirir.

Mikro hizmetlerde hız sınırlamasının uygulanmasının, gelişmiş performans, gelişmiş güvenlik ve kaynakların daha iyi yönetimi gibi çeşitli faydaları vardır. Hız sınırlama, hizmetin aşırı yüklenmesini önleyerek ve potansiyel güvenlik tehditlerini azaltarak, optimum uygulama performansı ve azaltılmış gecikme süresi sağlar. Ayrıca hız sınırlaması, kaynakların birden fazla tüketici arasında adil kullanımını teşvik ederek sistem kaynaklarının daha adil ve verimli bir şekilde dağıtılmasını destekler. Temelde, mikro hizmet mimarisindeki etkili hız sınırlama stratejileri, daha iyi bir kullanıcı deneyimini kolaylaştırır ve zamana karşı dayanıklı, ölçeklenebilir ve güvenli uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunur.

Sonuç olarak, Mikro Hizmetler Hız Sınırlaması günümüzün rekabetçi pazarında güvenli, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir yazılım ürünü elde etmek için hayati bir bileşendir. Mikro hizmet mimarinize uygun hız sınırlama stratejilerini dahil ederek, artan trafiğe dayanabilecek ve gelişen iş gereksinimlerine uyum sağlayabilecek esnek bir sistem oluşturabilirsiniz. AppMaster, ölçeklenebilir ve güvenli arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma sürecini basitleştiren, hız sınırlama özellikleriyle tamamlanan sağlam, no-code bir platform sağlayarak bu hedeflere ulaşmanıza yardımcı olur. AppMaster benzersiz özelliklerinden faydalanmak, teknik borcu en aza indirmenize ve kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını verimlilik ve güvenle karşılayan yüksek kaliteli yazılım ürünleri sunmanıza olanak tanır.