Ograniczanie szybkości mikrousług to krytyczny aspekt zarządzania i utrzymywania skalowalnej, wydajnej i bezpiecznej architektury mikrousług w dzisiejszym, stale rozwijającym się środowisku tworzenia oprogramowania. Jest to technika stosowana w aplikacjach do kontrolowania i zarządzania szybkością przetwarzania żądań przez poszczególne usługi. Podstawowym celem wdrożenia ograniczania szybkości w mikrousługach jest zapobieganie przeciążeniom, utrzymanie stabilności i dostępności usług oraz łagodzenie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak ataki typu „odmowa usługi” (DoS).

W typowej architekturze mikrousług aplikacje są podzielone na mniejsze, luźno powiązane i niezależnie wdrażalne usługi, które komunikują się ze sobą w sieci przy użyciu standardowych protokołów, takich jak HTTP. To podejście, choć korzystne pod względem skalowalności, łatwości konserwacji i elastyczności w tworzeniu oprogramowania, może narazić aplikację na różne zagrożenia, szczególnie w przypadku zwiększonego ruchu lub złośliwych aktorów w Internecie.

Ograniczanie szybkości jest niezbędne, szczególnie w środowiskach opartych na chmurze oferujących możliwości automatycznego skalowania, gdzie usługi mogą być elastycznie skalowane, aby sprostać zmiennym obciążeniom. Bez odpowiedniego ograniczenia szybkości zużywanie zasobów z podstawowej infrastruktury lub platformy może wzrosnąć do niemożliwych do zarządzania poziomów, co prowadzi do wzrostu kosztów i ryzyka, że ​​system przestanie reagować lub ulegnie awarii.

W kontekście mikrousług ograniczenie szybkości można zastosować na różnych poziomach, takich jak brama API, moduł równoważenia obciążenia, a nawet na poziomie pojedynczej mikrousługi. Istnieją różne podejścia do wdrażania ograniczania szybkości, a niektóre z popularnych to:

Stałe okno: w tym podejściu dozwolona jest stała liczba żądań w określonym z góry oknie czasowym (np. 1000 żądań na minutę). Wadą tego podejścia jest to, że może prowadzić do nierównomiernego rozkładu żądań, a w niektórych przypadkach powodować przeciążenie usług. Przesuwane okno: Jest to bardziej zaawansowana technika, w której limit szybkości jest stopniowo dostosowywany na podstawie liczby żądań otrzymanych w ostatnim oknie czasowym. Takie podejście zapewnia lepszą kontrolę nad liczbą przychodzących żądań. Wiadro tokenów: W tej metodzie tokeny są generowane z określoną szybkością i dodawane do wiadra. Każde przychodzące żądanie zużywa token z zasobnika. Jeśli nie ma dostępnych tokenów, żądanie zostanie odrzucone. Technika ta pozwala na krótkie serie żądań przy zachowaniu ogólnej zrównoważonej szybkości.

Konfigurowanie zasad ograniczania szybkości różni się w zależności od usługi i platformy. Popularne narzędzia do zarządzania API, takie jak Kong, AWS API Gateway, Istio i Apigee, pozwalają na łatwą konfigurację limitów szybkości, które można ustawić na podstawie różnych parametrów, takich jak adres IP, użytkownik czy klient, a także szczegółowe opcje dostosowywania w zależności od potrzeby serwisu.

AppMaster, potężna platforma no-code przeznaczona do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, zapewnia bezpieczeństwo aplikacji i optymalizację zasobów, zapewniając możliwości ograniczania szybkości. Użytkownicy AppMaster mogą konfigurować zasady ograniczające szybkość w swoich mikrousługach udostępnianych za pośrednictwem interfejsu API REST i punktów końcowych WSS. Dodatkowo AppMaster generuje pliki wykonywalne i kod źródłowy w języku Go (golang), który jest znany ze swoich funkcji współbieżności, wydajności i bezpieczeństwa, co czyni go doskonałym wyborem do tworzenia aplikacji mikrousług o ograniczonej szybkości.

Wdrożenie ograniczania szybkości w mikrousługach ma kilka korzyści, takich jak poprawiona wydajność, zwiększone bezpieczeństwo i lepsze zarządzanie zasobami. Zapobiegając przeciążeniu usług i łagodząc potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, ograniczanie szybkości zapewnia optymalną wydajność aplikacji i zmniejszone opóźnienia. Co więcej, ograniczanie stawek promuje sprawiedliwe wykorzystanie zasobów wśród wielu konsumentów, wspierając bardziej sprawiedliwą i efektywną dystrybucję zasobów systemowych. Zasadniczo skuteczne strategie ograniczania szybkości w architekturze mikrousług ułatwiają lepsze doświadczenia użytkownika i przyczyniają się do rozwoju skalowalnych i bezpiecznych aplikacji, które wytrzymują próbę czasu.

Podsumowując, ograniczanie szybkości mikrousług jest istotnym elementem umożliwiającym uzyskanie bezpiecznego, skalowalnego i wydajnego oprogramowania na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. Włączając odpowiednie strategie ograniczania szybkości w architekturze mikrousług, możesz stworzyć odporny system, który będzie w stanie wytrzymać zwiększony ruch i dostosować się do zmieniających się wymagań biznesowych. AppMaster pomaga osiągnąć te cele, zapewniając solidną platformę no-code, która upraszcza proces tworzenia skalowalnych i bezpiecznych aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych, wraz z funkcjami ograniczania szybkości. Korzystanie z niezrównanych funkcji AppMaster pozwala zminimalizować dług techniczny i dostarczać wysokiej jakości oprogramowanie, które skutecznie i pewnie zaspokaja potrzeby użytkowników.