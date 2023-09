A limitação de taxa de microsserviços é um aspecto crítico do gerenciamento e da manutenção de uma arquitetura de microsserviços escalonável, de alto desempenho e segura no cenário atual de desenvolvimento de software em constante evolução. É uma técnica usada em aplicações para controlar e gerenciar a taxa na qual as solicitações são processadas por serviços individuais. O objetivo principal da implementação da limitação de taxa em microsserviços é evitar sobrecarga, manter a estabilidade e disponibilidade do serviço e mitigar possíveis ameaças à segurança, como ataques de negação de serviço (DoS).

Em uma arquitetura típica de microsserviços, os aplicativos são divididos em serviços menores, pouco acoplados e implementáveis ​​de forma independente, que se comunicam entre si por meio de uma rede usando protocolos padrão, como HTTP. Essa abordagem, embora vantajosa em termos de escalabilidade, manutenibilidade e agilidade no desenvolvimento de software, pode expor uma aplicação a diversos riscos, especialmente ao lidar com aumento de tráfego ou agentes maliciosos na Internet.

A limitação de taxa é essencial, especialmente em ambientes baseados em nuvem que oferecem recursos de escalonamento automático, onde os serviços podem ser dimensionados de forma elástica para atender a diversas cargas de trabalho. Sem uma limitação de taxa adequada, o consumo de recursos de uma infraestrutura ou plataforma subjacente pode atingir níveis incontroláveis, levando ao aumento dos custos e às chances de o sistema se tornar irresponsável ou quebrar.

No contexto de microsserviços, a limitação de taxa pode ser aplicada em diferentes níveis, como o gateway de API, o balanceador de carga ou até mesmo em um nível de microsserviço individual. Existem diferentes abordagens para implementar a limitação de taxa, sendo algumas das mais populares:

Janela Fixa: Nesta abordagem, um número fixo de solicitações é permitido por janela de tempo predefinida (por exemplo, 1.000 solicitações por minuto). A desvantagem desta abordagem é que ela pode levar a uma distribuição desigual de solicitações e, em alguns casos, causar sobrecarga no serviço. Janela deslizante: Esta é uma técnica mais avançada onde o limite de taxa é ajustado gradualmente com base no número de solicitações recebidas em uma janela de tempo recente. Essa abordagem oferece melhor controle sobre a taxa de solicitações recebidas. Balde de token: neste método, os tokens são gerados a uma taxa específica e adicionados a um balde. Cada solicitação recebida consome um token do bucket. Se não houver tokens disponíveis, a solicitação será negada. Essa técnica permite pequenas rajadas de solicitações, mantendo uma taxa geral equilibrada.

A configuração de políticas de limitação de taxa varia de acordo com o serviço e a plataforma. Ferramentas populares de gerenciamento de API, como Kong, AWS API Gateway, Istio e Apigee, permitem fácil configuração de limites de taxa, que podem ser definidos com base em vários parâmetros, como endereço IP, usuário ou cliente, bem como opções de personalização granulares, dependendo de as necessidades do serviço.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code projetada para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, garante a segurança do aplicativo e a otimização de recursos, fornecendo recursos de limitação de taxa. Os usuários AppMaster podem configurar políticas de limitação de taxa em seus microsserviços expostos por meio da API REST e dos endpoints WSS. Além disso, AppMaster gera executáveis ​​e código-fonte em Go (golang), conhecido por seus recursos de simultaneidade, desempenho e segurança, tornando-o uma excelente escolha para a construção de aplicativos de microsserviços com taxa limitada.

A implementação da limitação de taxa em microsserviços traz vários benefícios, como melhor desempenho, maior segurança e melhor gerenciamento de recursos. Ao evitar a sobrecarga de serviço e mitigar possíveis ameaças à segurança, a limitação de taxa garante desempenho ideal do aplicativo e latência reduzida. Além disso, a limitação de taxas promove o uso justo dos recursos entre vários consumidores, apoiando uma distribuição mais equitativa e eficiente dos recursos do sistema. Em essência, estratégias eficazes de limitação de taxa na arquitetura de microsserviços facilitam uma melhor experiência do usuário e contribuem para o desenvolvimento de aplicações escaláveis ​​e seguras que resistem ao teste do tempo.

Concluindo, a limitação de taxa de microsserviços é um componente vital para alcançar um produto de software seguro, escalonável e de alto desempenho no mercado competitivo atual. Ao incorporar estratégias apropriadas de limitação de taxa em sua arquitetura de microsserviços, você pode criar um sistema resiliente capaz de suportar o aumento do tráfego e de se adaptar aos requisitos de negócios em evolução. AppMaster ajuda você a atingir esses objetivos, fornecendo uma plataforma robusta no-code que simplifica o processo de construção de back-end, web e aplicativos móveis escalonáveis ​​e seguros, completos com recursos de limitação de taxa. Aproveitar os recursos incomparáveis ​​do AppMaster permite minimizar dívidas técnicas e fornecer produtos de software de alta qualidade que atendem às necessidades de seus usuários com eficiência e confiança.