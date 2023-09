Ratenbegrenzung für Microservices

Die Begrenzung der Microservices-Rate ist ein entscheidender Aspekt bei der Verwaltung und Aufrechterhaltung einer skalierbaren, leistungsstarken und sicheren Microservices-Architektur in der sich ständig weiterentwickelnden Softwareentwicklungslandschaft von heute. Dabei handelt es sich um eine Technik, die in Anwendungen verwendet wird, um die Geschwindigkeit zu steuern und zu verwalten, mit der Anfragen von einzelnen Diensten verarbeitet werden. Das Hauptziel der Implementierung einer Ratenbegrenzung in Microservices besteht darin, Überlastungen zu verhindern, die Stabilität und Verfügbarkeit der Dienste aufrechtzuerhalten und potenzielle Sicherheitsbedrohungen wie Denial-of-Service-Angriffe (DoS) abzuschwächen.

In einer typischen Microservices-Architektur werden Anwendungen in kleinere, lose gekoppelte und unabhängig voneinander bereitstellbare Dienste unterteilt, die über ein Netzwerk unter Verwendung von Standardprotokollen wie HTTP miteinander kommunizieren. Obwohl dieser Ansatz im Hinblick auf Skalierbarkeit, Wartbarkeit und Agilität bei der Softwareentwicklung vorteilhaft ist, kann er eine Anwendung verschiedenen Risiken aussetzen, insbesondere wenn es mit erhöhtem Datenverkehr oder böswilligen Akteuren im Internet zu tun hat.

Eine Ratenbegrenzung ist wichtig, insbesondere in Cloud-basierten Umgebungen mit automatischer Skalierungsfunktion, in denen Dienste möglicherweise elastisch skaliert werden, um unterschiedlichen Arbeitslasten gerecht zu werden. Ohne eine ordnungsgemäße Ratenbegrenzung kann der Ressourcenverbrauch einer zugrunde liegenden Infrastruktur oder Plattform ein unüberschaubares Ausmaß erreichen, was zu höheren Kosten und der Gefahr führt, dass das System nicht mehr reagiert oder ausfällt.

Im Kontext von Microservices kann die Ratenbegrenzung auf verschiedenen Ebenen angewendet werden, beispielsweise auf dem API-Gateway, dem Load Balancer oder sogar auf der Ebene einzelner Microservices. Es gibt verschiedene Ansätze zur Implementierung einer Ratenbegrenzung. Zu den beliebtesten zählen:

Festes Fenster: Bei diesem Ansatz ist eine feste Anzahl von Anfragen pro vordefiniertem Zeitfenster zulässig (z. B. 1000 Anfragen pro Minute). Der Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass er zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Anfragen und in einigen Fällen zu einer Überlastung der Dienste führen kann. Gleitendes Fenster: Hierbei handelt es sich um eine fortgeschrittenere Technik, bei der die Ratenbegrenzung basierend auf der Anzahl der in einem aktuellen Zeitfenster eingegangenen Anfragen schrittweise angepasst wird. Dieser Ansatz bietet eine bessere Kontrolle über die Rate eingehender Anfragen. Token-Bucket: Bei dieser Methode werden Token mit einer bestimmten Rate generiert und einem Bucket hinzugefügt. Jede eingehende Anfrage verbraucht ein Token aus dem Bucket. Wenn keine Token verfügbar sind, wird die Anfrage abgelehnt. Diese Technik ermöglicht kurze Anforderungsspitzen bei gleichzeitiger Beibehaltung einer insgesamt ausgewogenen Rate.

Die Konfiguration von Ratenbegrenzungsrichtlinien variiert je nach Dienst und Plattform. Beliebte API-Verwaltungstools wie Kong, AWS API Gateway, Istio und Apigee ermöglichen die einfache Konfiguration von Ratenlimits, die auf der Grundlage verschiedener Parameter wie IP-Adresse, Benutzer oder Client sowie je nach Bedarf granulare Anpassungsoptionen festgelegt werden können der Service braucht.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, gewährleistet Anwendungssicherheit und Ressourcenoptimierung durch die Bereitstellung von Ratenbegrenzungsfunktionen. AppMaster Benutzer können Ratenbegrenzungsrichtlinien für ihre Mikrodienste konfigurieren, die über REST API und WSS-Endpunkte bereitgestellt werden. Darüber hinaus generiert AppMaster ausführbare Dateien und Quellcode in Go (Golang), das für seine Parallelität, Leistung und Sicherheitsfunktionen bekannt ist, was es zu einer hervorragenden Wahl für die Erstellung von Microservices-Anwendungen mit begrenzter Geschwindigkeit macht.

Die Implementierung einer Ratenbegrenzung in Microservices hat mehrere Vorteile, wie z. B. eine verbesserte Leistung, mehr Sicherheit und eine bessere Ressourcenverwaltung. Durch die Verhinderung einer Dienstüberlastung und die Minderung potenzieller Sicherheitsbedrohungen sorgt die Ratenbegrenzung für optimale Anwendungsleistung und reduzierte Latenz. Darüber hinaus fördert die Ratenbegrenzung eine faire Ressourcennutzung zwischen mehreren Verbrauchern und unterstützt so eine gerechtere und effizientere Verteilung der Systemressourcen. Im Wesentlichen ermöglichen wirksame Ratenbegrenzungsstrategien in der Microservices-Architektur ein besseres Benutzererlebnis und tragen zur Entwicklung skalierbarer und sicherer Anwendungen bei, die sich über die Zeit bewähren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung von Microservices eine entscheidende Komponente für die Entwicklung eines sicheren, skalierbaren und leistungsstarken Softwareprodukts im heutigen wettbewerbsintensiven Markt ist. Durch die Integration geeigneter Ratenbegrenzungsstrategien in Ihre Microservices-Architektur können Sie ein belastbares System schaffen, das einem erhöhten Datenverkehr standhält und sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpassen kann. AppMaster hilft Ihnen, diese Ziele zu erreichen, indem es eine robuste Plattform no-code bereitstellt, die den Prozess der Erstellung skalierbarer und sicherer Backend-, Web- und Mobilanwendungen vereinfacht und über Funktionen zur Ratenbegrenzung verfügt. Durch die Nutzung der beispiellosen Funktionen von AppMaster können Sie technische Schulden minimieren und qualitativ hochwertige Softwareprodukte liefern, die effizient und zuverlässig auf die Bedürfnisse Ihrer Benutzer eingehen.