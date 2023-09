La limitation du débit des microservices est un aspect essentiel de la gestion et du maintien d’une architecture de microservices évolutive, performante et sécurisée dans le paysage actuel du développement logiciel en constante évolution. Il s'agit d'une technique utilisée dans les applications pour contrôler et gérer la vitesse à laquelle les demandes sont traitées par les services individuels. L'objectif principal de la mise en œuvre d'une limitation de débit dans les microservices est d'éviter la surcharge, de maintenir la stabilité et la disponibilité du service et d'atténuer les menaces de sécurité potentielles, telles que les attaques par déni de service (DoS).

Dans une architecture de microservices typique, les applications sont décomposées en services plus petits, faiblement couplés et déployables indépendamment qui communiquent entre eux sur un réseau à l'aide de protocoles standard tels que HTTP. Cette approche, bien qu’avantageuse en termes d’évolutivité, de maintenabilité et d’agilité dans le développement logiciel, peut exposer une application à divers risques, notamment face à un trafic accru ou à des acteurs malveillants sur Internet.

La limitation du débit est essentielle, en particulier dans les environnements basés sur le cloud offrant des capacités de mise à l'échelle automatique, où les services peuvent évoluer de manière élastique pour répondre à différentes charges de travail. Sans une limitation de débit appropriée, la consommation de ressources d'une infrastructure ou d'une plate-forme sous-jacente peut atteindre des niveaux ingérables, entraînant une augmentation des coûts et des risques que le système devienne insensible ou tombe en panne.

Dans le contexte des microservices, la limitation de débit peut être appliquée à différents niveaux, tels que la passerelle API, l'équilibreur de charge, ou même au niveau d'un microservice individuel. Il existe différentes approches pour mettre en œuvre une limitation de débit, parmi les plus populaires :

Fenêtre fixe : dans cette approche, un nombre fixe de requêtes est autorisé par fenêtre de temps prédéfinie (par exemple, 1 000 requêtes par minute). L’inconvénient de cette approche est qu’elle peut conduire à une répartition inégale des requêtes et, dans certains cas, provoquer une surcharge du service. Fenêtre coulissante : il s'agit d'une technique plus avancée dans laquelle la limite de débit est progressivement ajustée en fonction du nombre de demandes reçues au cours d'une fenêtre temporelle récente. Cette approche offre un meilleur contrôle sur le taux de demandes entrantes. Bucket de jetons : dans cette méthode, les jetons sont générés à un taux spécifique et ajoutés à un bucket. Chaque requête entrante consomme un jeton du bucket. Si aucun jeton n'est disponible, la demande est refusée. Cette technique permet de courtes rafales de requêtes tout en maintenant un débit global équilibré.

La configuration des politiques de limitation de débit varie selon le service et la plateforme. Les outils de gestion d'API populaires tels que Kong, AWS API Gateway, Istio et Apigee permettent une configuration facile des limites de débit, qui peuvent être définies en fonction de divers paramètres tels que l'adresse IP, l'utilisateur ou le client, ainsi que des options de personnalisation granulaires en fonction de les besoins du service.

AppMaster, une puissante plate no-code conçue pour créer des applications backend, Web et mobiles, garantit la sécurité des applications et l'optimisation des ressources en fournissant des capacités de limitation de débit. Les utilisateurs AppMaster peuvent configurer des politiques de limitation de débit sur leurs microservices exposés via l'API REST et WSS Endpoints. De plus, AppMaster génère des exécutables et du code source dans Go (golang), connu pour ses fonctionnalités de concurrence, de performances et de sécurité, ce qui en fait un excellent choix pour créer des applications de microservices à débit limité.

La mise en œuvre d'une limitation de débit dans les microservices présente plusieurs avantages tels qu'une amélioration des performances, une sécurité renforcée et une meilleure gestion des ressources. En empêchant la surcharge des services et en atténuant les menaces de sécurité potentielles, la limitation du débit garantit des performances applicatives optimales et une latence réduite. De plus, la limitation du débit favorise une utilisation équitable des ressources entre plusieurs consommateurs, favorisant ainsi une répartition plus équitable et plus efficace des ressources du système. Essentiellement, des stratégies efficaces de limitation de débit dans l’architecture de microservices facilitent une meilleure expérience utilisateur et contribuent au développement d’applications évolutives et sécurisées qui résistent à l’épreuve du temps.

En conclusion, la limitation du débit des microservices est un élément essentiel pour obtenir un produit logiciel sécurisé, évolutif et performant sur le marché concurrentiel actuel. En incorporant des stratégies de limitation de débit appropriées dans votre architecture de microservices, vous pouvez créer un système résilient capable de résister à l'augmentation du trafic et de s'adapter à l'évolution des exigences de l'entreprise. AppMaster vous aide à atteindre ces objectifs en fournissant une plate-forme robuste et no-code qui simplifie le processus de création d'applications backend, Web et mobiles évolutives et sécurisées, dotées de fonctionnalités de limitation de débit. Tirer parti des fonctionnalités inégalées d' AppMaster vous permet de minimiser la dette technique et de fournir des produits logiciels de haute qualité qui répondent aux besoins de vos utilisateurs avec efficacité et confiance.