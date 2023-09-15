İlişkisel veritabanları bağlamında Görünüm, veritabanındaki bir veya daha fazla temel tablodan türetilen sanal tablo olarak tanımlanabilir. Temel olarak Görünüm, belirli bir SQL sorgusunun sonucunu kapsülleyerek kullanıcıların temel tablolardaki verilere daha bilinçli ve düzenli bir şekilde erişmesine olanak tanır. Görünüm kullanılarak veri temsili diğer tablolardan geldiğinden, Görünümler kendilerine ait herhangi bir veri saklamaz ve temeldeki temel tablolar değiştiğinde dinamik olarak güncellenirler.

Görünümlerin temel amaçlarından biri, kullanıcıların belirli veri alt kümeleriyle etkileşime girmesine, karmaşıklıkları gizlemesine veya belirli bir filtre veya sıralama kriteri uygulamasına olanak tanıyan ek bir veri soyutlama katmanı sağlamaktır. Veritabanı yöneticileri, Görünümlere erişim kontrollerini yöneterek geliştirici topluluğunun, AppMaster platformundaki temel veritabanı şemasıyla doğrudan etkileşime girmeden belirli işlemleri yürütmesine olanak tanır.

İlişkisel veritabanlarıyla çalışırken Views çeşitli operasyonel avantajlar sunar:

Veri Güvenliği: Görünümler, seçici veri erişimine izin vererek yöneticilerin hangi verilerin belirli kullanıcılar tarafından görülebileceğini kontrol etmesine olanak tanır. Bu, veri güvenliğinin ve gizliliğinin korunmasına yardımcı olur ve hassas tabloları veya sütunları gereksiz görünürlüğe maruz bırakmadan kullanıcıların yalnızca ihtiyaç duydukları bilgilere erişmelerine olanak tanır.

Görünümler, seçici veri erişimine izin vererek yöneticilerin hangi verilerin belirli kullanıcılar tarafından görülebileceğini kontrol etmesine olanak tanır. Bu, veri güvenliğinin ve gizliliğinin korunmasına yardımcı olur ve hassas tabloları veya sütunları gereksiz görünürlüğe maruz bırakmadan kullanıcıların yalnızca ihtiyaç duydukları bilgilere erişmelerine olanak tanır. Kodun Yeniden Kullanılabilirliği: SQL sorgularını bir Görünüm içinde kapsülleyerek kullanıcılar, Görünüm kodunu çeşitli veritabanı işlemleri için yeniden kullanabilirler. Bu, kod tekrarını önler, hataları azaltır ve uygulama ekosisteminde daha temiz, daha sürdürülebilir kod oluşturulmasına katkıda bulunur.

SQL sorgularını bir Görünüm içinde kapsülleyerek kullanıcılar, Görünüm kodunu çeşitli veritabanı işlemleri için yeniden kullanabilirler. Bu, kod tekrarını önler, hataları azaltır ve uygulama ekosisteminde daha temiz, daha sürdürülebilir kod oluşturulmasına katkıda bulunur. Basitleştirilmiş Sorgular: Görünümler, karmaşık SQL sorgularını daha küçük, anlaşılması kolay bileşenlere bölerek kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Görünümlerin bu şekilde kullanılması, geliştiricilerin uzun, hataya açık SQL kodu yazmak yerine yalnızca tek bir Görünüm adına başvurması gerektiğinden kodun okunabilirliğini ve performansını artırabilir.

Görünümler, karmaşık SQL sorgularını daha küçük, anlaşılması kolay bileşenlere bölerek kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Görünümlerin bu şekilde kullanılması, geliştiricilerin uzun, hataya açık SQL kodu yazmak yerine yalnızca tek bir Görünüm adına başvurması gerektiğinden kodun okunabilirliğini ve performansını artırabilir. Mantıksal Veri Gösterimi: Görünümler sayesinde kullanıcılar, temel şemanın nasıl göründüğüne bakılmaksızın verileri en mantıksal biçimde sunabilirler. Görünümler, verilerin belirli uygulama bileşenleri veya iş süreçlerinin gerektirdiği şekilde modellenmesine yardımcı olarak uygulama düzeyinde karmaşık veri işleme ve dönüştürme ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

AppMaster no-code platformunda Görünümler oluşturmak, kullanıcıların karmaşık SQL kodu yazmaya gerek kalmadan veri modellerinin özel Görünümlerini tanımlamasına olanak tanıyan kusursuz ve basitleştirilmiş bir deneyimdir. Platform, temel tablolardan istenilen sütun ve satırların seçilmesiyle Görünümlerin oluşturulmasına olanak sağlar. Kullanıcı filtre uygulayabilir, kriterleri sıralayabilir veya birden fazla tabloyu birleştirebilir.

Örneğin, ilişkisel veritabanınızda iki tablonun bulunduğu bir senaryoyu düşünün: "Çalışanlar" ve "Departmanlar." Belirli bir departmanda maaşı belirli bir eşiğin üzerinde olan tüm çalışanları görüntüleyen bir Görünüm oluşturmanız gerekebilir. AppMaster platformunda bir Görünüm tanımlayarak, Görünüme her erişildiğinde temeldeki temel tablolardan gerekli verileri otomatik olarak alan bir sanal tablo oluşturabilirsiniz. Bu verilere dayanan her uygulama bileşeni veya raporu için karmaşık SQL sorgularını yeniden yazmaya gerek yok.

Özetle Görünümler, ilişkisel veritabanlarında ek bir soyutlama katmanı sunarak verileri daha organize, verimli ve güvenli bir şekilde sunar. AppMaster no-code platformunda, Görünüm oluşturma ve yönetme süreci önemli ölçüde kolaylaştırılmıştır ve kullanıcıların karmaşık SQL koduna takılıp kalmadan uygulamalarını geliştirmeye odaklanmasına olanak tanır. Kullanıcılar, uygulama geliştirme süreçlerinin bir parçası olarak Görünümlerden yararlanarak, AppMaster platformunda sağlam, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluştururken, verilerinin güvenli kalmasını ve performans için optimize edilmesini sağlayabilirler.