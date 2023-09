Dans le contexte des bases de données relationnelles, une Vue peut être définie comme une table virtuelle dérivée d'une ou plusieurs tables de base de la base de données. Essentiellement, une vue encapsule le résultat d'une requête SQL spécifique, permettant aux utilisateurs d'accéder aux données des tables de base de manière plus délibérée et ordonnée. Comme la représentation des données à l'aide d'une vue provient d'autres tables, les vues ne stockent aucune donnée propre et elles sont mises à jour dynamiquement à chaque fois que les tables de base sous-jacentes changent.

L'un des principaux objectifs des vues est de fournir une couche supplémentaire d'abstraction des données, permettant aux utilisateurs d'interagir avec des sous-ensembles de données spécifiques, de masquer des complexités ou d'appliquer un certain filtre ou critère de tri. Les administrateurs de base de données peuvent gérer les contrôles d'accès aux vues, permettant à la communauté des développeurs d'exécuter certaines opérations sans interagir directement avec le schéma de base de données sous-jacent sur la plateforme AppMaster.

Lorsque vous travaillez avec des bases de données relationnelles, les vues offrent plusieurs avantages opérationnels :

Sécurité des données : les vues permettent un accès sélectif aux données, permettant aux administrateurs de contrôler quelles données sont visibles pour des utilisateurs spécifiques. Cela permet de maintenir la sécurité et la confidentialité des données, permettant aux utilisateurs d'accéder uniquement aux informations dont ils ont besoin sans exposer les tables ou colonnes sensibles à une visibilité inutile.

Réutilisabilité du code : en encapsulant les requêtes SQL dans une vue, les utilisateurs peuvent réutiliser le code de la vue pour diverses opérations de base de données. Cela évite la répétition du code, réduit les erreurs et contribue à un code plus propre et plus maintenable dans l'écosystème d'applications.

Requêtes simplifiées : les vues peuvent aider à rationaliser les requêtes SQL complexes en les décomposant en composants plus petits et faciles à comprendre. Utiliser les vues de cette manière peut améliorer la lisibilité et les performances du code, car les développeurs n'ont besoin que de référencer un seul nom de vue au lieu d'écrire un code SQL long et sujet aux erreurs.

Représentation logique des données : avec les vues, les utilisateurs peuvent présenter les données sous leur forme la plus logique, quelle que soit l'apparence du schéma sous-jacent. Les vues peuvent aider à modéliser les données selon les besoins de composants d'application ou de processus métier spécifiques, éliminant ainsi le besoin de traitement et de transformation complexes des données au niveau de l'application.

La création de vues sur la plateforme no-code AppMaster est une expérience transparente et simplifiée, permettant aux utilisateurs de définir des vues personnalisées de leurs modèles de données sans avoir besoin d'écrire du code SQL complexe. La plateforme permet la création de vues en sélectionnant les colonnes et les lignes souhaitées dans les tables de base. L'utilisateur peut appliquer des filtres, des critères de tri ou joindre plusieurs tables ensemble.

Par exemple, imaginez un scénario dans lequel vous disposez de deux tables dans votre base de données relationnelle : « Employés » et « Départements ». Vous devrez peut-être créer une vue qui affiche tous les employés d'un service spécifique dont le salaire est supérieur à un certain seuil. En définissant une vue dans la plateforme AppMaster, vous pouvez créer une table virtuelle qui récupère automatiquement les données requises des tables de base sous-jacentes à chaque accès à la vue. Pas besoin de réécrire des requêtes SQL complexes pour chaque composant d'application ou rapport qui repose sur ces données.

En résumé, les vues offrent une couche d'abstraction supplémentaire au sein des bases de données relationnelles, présentant les données de manière plus organisée, efficace et sécurisée. Sur la plateforme no-code AppMaster, le processus de création et de gestion des vues est considérablement rationalisé, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur le développement de leurs applications sans s'enliser dans un code SQL complexe. En tirant parti de Views dans le cadre de leur processus de développement d'applications, les utilisateurs peuvent créer des applications robustes, évolutives et maintenables sur la plateforme AppMaster tout en garantissant que leurs données restent sécurisées et optimisées pour les performances.