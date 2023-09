Visualizza

Nel contesto dei database relazionali, una vista può essere definita come una tabella virtuale derivata da una o più tabelle di base nel database. Essenzialmente, una View incapsula il risultato di una specifica query SQL, consentendo agli utenti di accedere ai dati all'interno delle tabelle di base in modo più deliberato e ordinato. Poiché la rappresentazione dei dati che utilizza una vista proviene da altre tabelle, le viste non memorizzano alcun dato e vengono aggiornate dinamicamente ogni volta che cambiano le tabelle di base sottostanti.

Uno degli scopi principali di Views è fornire un ulteriore livello di astrazione dei dati, consentendo agli utenti di interagire con sottoinsiemi di dati specifici, nascondere complessità o applicare un determinato filtro o criterio di ordinamento. Gli amministratori del database possono gestire i controlli di accesso alle visualizzazioni, consentendo alla comunità di sviluppatori di eseguire determinate operazioni senza interagire direttamente con lo schema del database sottostante sulla piattaforma AppMaster.

Quando si lavora con database relazionali, le visualizzazioni offrono numerosi vantaggi operativi:

Sicurezza dei dati: le visualizzazioni consentono un accesso selettivo ai dati, consentendo agli amministratori di controllare quali dati sono visibili a utenti specifici. Ciò aiuta a mantenere la sicurezza e la privacy dei dati, consentendo agli utenti di accedere solo alle informazioni di cui hanno bisogno senza esporre tabelle o colonne sensibili a visibilità non necessaria.

Riutilizzabilità del codice: incapsulando le query SQL all'interno di una vista, gli utenti possono riutilizzare il codice della vista per varie operazioni del database. Ciò impedisce la ripetizione del codice, riduce gli errori e contribuisce a creare un codice più pulito e gestibile nell'ecosistema dell'applicazione.

Query semplificate: le visualizzazioni possono aiutare a semplificare le query SQL complesse suddividendole in componenti più piccoli e di facile comprensione. L'utilizzo delle visualizzazioni in questo modo può migliorare la leggibilità e le prestazioni del codice, poiché gli sviluppatori devono solo fare riferimento a un singolo nome della visualizzazione invece di scrivere codice SQL lungo e soggetto a errori.

Rappresentazione logica dei dati: con le visualizzazioni, gli utenti possono presentare i dati nella loro forma più logica, indipendentemente da come potrebbe apparire lo schema sottostante. Le visualizzazioni possono aiutare a modellare i dati come richiesto da specifici componenti applicativi o processi aziendali, eliminando la necessità di complesse elaborazioni e trasformazioni dei dati a livello applicativo.

La creazione di visualizzazioni sulla piattaforma no-code AppMaster è un'esperienza fluida e semplificata, che consente agli utenti di definire visualizzazioni personalizzate dei propri modelli di dati senza la necessità di scrivere codice SQL complesso. La piattaforma consente la creazione di visualizzazioni selezionando le colonne e le righe desiderate dalle tabelle di base. L'utente può applicare filtri, criteri di ordinamento o unire più tabelle insieme.

Ad esempio, considera uno scenario in cui nel database relazionale sono presenti due tabelle: "Dipendenti" e "Dipartimenti". Potrebbe essere necessario creare una vista che mostri tutti i dipendenti di un reparto specifico che hanno uno stipendio superiore a una determinata soglia. Definendo una vista nella piattaforma AppMaster, è possibile creare una tabella virtuale che recupera automaticamente i dati richiesti dalle tabelle di base sottostanti ogni volta che si accede alla vista. Non è necessario riscrivere complesse query SQL per ogni componente dell'applicazione o report che si basa su questi dati.

In sintesi, le visualizzazioni offrono un ulteriore livello di astrazione all'interno dei database relazionali, presentando i dati in modo più organizzato, efficiente e sicuro. Sulla piattaforma no-code AppMaster, il processo di creazione e gestione delle visualizzazioni è notevolmente semplificato, consentendo agli utenti di concentrarsi sullo sviluppo delle proprie applicazioni senza impantanarsi nel complesso codice SQL. Sfruttando Views come parte del processo di sviluppo delle applicazioni, gli utenti possono creare applicazioni robuste, scalabili e gestibili sulla piattaforma AppMaster garantendo al tempo stesso che i loro dati rimangano sicuri e ottimizzati per le prestazioni.