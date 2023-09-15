在关系数据库的上下文中，视图可以定义为从数据库中的一个或多个基表派生的虚拟表。本质上，视图封装了特定 SQL 查询的结果，允许用户以更加审慎和有序的方式访问基表中的数据。由于使用视图的数据表示来自其他表，因此视图不存储自己的任何数据，并且只要底层基表发生更改，它们就会动态更新。

视图的主要目的之一是提供额外的数据抽象层，使用户能够与特定的数据子集交互、隐藏复杂性或应用特​​定的过滤器或排序标准。数据库管理员可以管理对视图的访问控制，允许开发人员社区执行某些操作，而无需直接与AppMaster平台上的底层数据库模式交互。

使用关系数据库时，视图提供了多种操作优势：

数据安全： 视图允许选择性数据访问，使管理员能够控制哪些数据对特定用户可见。这有助于维护数据安全和隐私，允许用户仅访问他们需要的信息，而不会将敏感表或列暴露给不必要的可见性。

视图允许选择性数据访问，使管理员能够控制哪些数据对特定用户可见。这有助于维护数据安全和隐私，允许用户仅访问他们需要的信息，而不会将敏感表或列暴露给不必要的可见性。 代码可重用性： 通过将 SQL 查询封装在视图中，用户可以重用视图代码进行各种数据库操作。这可以防止代码重复，减少错误，并有助于在应用程序生态系统中生成更干净、更易于维护的代码。

通过将 SQL 查询封装在视图中，用户可以重用视图代码进行各种数据库操作。这可以防止代码重复，减少错误，并有助于在应用程序生态系统中生成更干净、更易于维护的代码。 简化查询： 视图可以将复杂的 SQL 查询分解为更小、易于理解的组件，从而帮助简化这些查询。以这种方式使用视图可以提高代码的可读性和性能，因为开发人员只需引用单个视图名称，而不必编写冗长且容易出错的 SQL 代码。

视图可以将复杂的 SQL 查询分解为更小、易于理解的组件，从而帮助简化这些查询。以这种方式使用视图可以提高代码的可读性和性能，因为开发人员只需引用单个视图名称，而不必编写冗长且容易出错的 SQL 代码。 逻辑数据表示：通过视图，用户可以以最逻辑的形式呈现数据，而不管底层架构如何显示。视图可以帮助根据特定应用程序组件或业务流程的需要对数据进行建模，从而无需在应用程序级别进行复杂的数据处理和转换。

在AppMaster no-code平台上创建视图是一种无缝且简化的体验，允许用户定义其数据模型的自定义视图，而无需编写复杂的 SQL 代码。该平台允许通过从基表中选择所需的列和行来创建视图。用户可以应用过滤器、排序标准或将多个表连接在一起。

例如，考虑这样一个场景：关系数据库中有两个表：“员工”和“部门”。您可能需要创建一个视图来显示特定部门内工资高于特定阈值的所有员工。通过在AppMaster平台中定义View，您可以创建一个虚拟表，每当访问该View时，该虚拟表都会自动从底层基表中检索所需的数据。无需为依赖此数据的每个应用程序组件或报告重写复杂的 SQL 查询。

总之，视图在关系数据库中提供了一个额外的抽象层，以更有组织、更高效、更安全的方式呈现数据。在AppMaster no-code平台上，创建和管理视图的过程大大简化，使用户能够专注于开发应用程序，而不必陷入复杂的SQL代码中。通过利用视图作为应用程序开发过程的一部分，用户可以在AppMaster平台上构建强大、可扩展且可维护的应用程序，同时确保其数据保持安全并针对性能进行优化。