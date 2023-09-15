في سياق قواعد البيانات العلائقية، يمكن تعريف العرض على أنه جدول افتراضي مشتق من جدول أساسي واحد أو أكثر في قاعدة البيانات. بشكل أساسي، يقوم العرض بتغليف نتيجة استعلام SQL محدد، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى البيانات الموجودة داخل الجداول الأساسية بطريقة أكثر تعمداً وتنظيمًا. نظرًا لأن تمثيل البيانات باستخدام طريقة العرض يأتي من جداول أخرى، فإن طرق العرض لا تخزن أي بيانات خاصة بها، ويتم تحديثها ديناميكيًا كلما تغيرت الجداول الأساسية الأساسية.

أحد الأغراض الأساسية لطرق العرض هو توفير طبقة إضافية من تجريد البيانات، وتمكين المستخدمين من التفاعل مع مجموعات فرعية محددة من البيانات، أو إخفاء التعقيدات، أو تطبيق مرشح معين أو معيار الفرز. يمكن لمسؤولي قاعدة البيانات إدارة عناصر التحكم في الوصول إلى طرق العرض، مما يسمح لمجتمع المطورين بتنفيذ عمليات معينة دون التفاعل مباشرة مع مخطط قاعدة البيانات الأساسية في منصة AppMaster.

عند العمل مع قواعد البيانات العلائقية، توفر طرق العرض العديد من المزايا التشغيلية:

أمان البيانات: تسمح طرق العرض بالوصول الانتقائي إلى البيانات، مما يمكّن المسؤولين من التحكم في البيانات التي تكون مرئية لمستخدمين محددين. ويساعد ذلك في الحفاظ على أمان البيانات وخصوصيتها، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها فقط دون تعريض الجداول أو الأعمدة الحساسة لرؤية غير ضرورية.

تسمح طرق العرض بالوصول الانتقائي إلى البيانات، مما يمكّن المسؤولين من التحكم في البيانات التي تكون مرئية لمستخدمين محددين. ويساعد ذلك في الحفاظ على أمان البيانات وخصوصيتها، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها فقط دون تعريض الجداول أو الأعمدة الحساسة لرؤية غير ضرورية. قابلية إعادة استخدام التعليمات البرمجية: من خلال تغليف استعلامات SQL داخل طريقة عرض، يمكن للمستخدمين إعادة استخدام رمز العرض لعمليات قاعدة البيانات المختلفة. وهذا يمنع تكرار التعليمات البرمجية، ويقلل الأخطاء، ويساهم في إنشاء تعليمات برمجية أكثر نظافة وأكثر قابلية للصيانة في النظام البيئي للتطبيق.

من خلال تغليف استعلامات SQL داخل طريقة عرض، يمكن للمستخدمين إعادة استخدام رمز العرض لعمليات قاعدة البيانات المختلفة. وهذا يمنع تكرار التعليمات البرمجية، ويقلل الأخطاء، ويساهم في إنشاء تعليمات برمجية أكثر نظافة وأكثر قابلية للصيانة في النظام البيئي للتطبيق. الاستعلامات المبسطة: يمكن أن تساعد طرق العرض في تبسيط استعلامات SQL المعقدة عن طريق تقسيمها إلى مكونات أصغر وسهلة الفهم. يمكن أن يؤدي استخدام طرق العرض بهذه الطريقة إلى تحسين إمكانية قراءة التعليمات البرمجية والأداء، حيث يحتاج المطورون فقط إلى الإشارة إلى اسم عرض واحد بدلاً من كتابة تعليمات برمجية SQL طويلة ومعرضة للأخطاء.

يمكن أن تساعد طرق العرض في تبسيط استعلامات SQL المعقدة عن طريق تقسيمها إلى مكونات أصغر وسهلة الفهم. يمكن أن يؤدي استخدام طرق العرض بهذه الطريقة إلى تحسين إمكانية قراءة التعليمات البرمجية والأداء، حيث يحتاج المطورون فقط إلى الإشارة إلى اسم عرض واحد بدلاً من كتابة تعليمات برمجية SQL طويلة ومعرضة للأخطاء. تمثيل البيانات المنطقية: باستخدام طرق العرض، يمكن للمستخدمين تقديم البيانات في شكلها الأكثر منطقية، بغض النظر عن كيفية ظهور المخطط الأساسي. يمكن أن تساعد طرق العرض في تصميم البيانات كما هو مطلوب بواسطة مكونات تطبيق محددة أو عمليات أعمال، مما يلغي الحاجة إلى معالجة البيانات المعقدة وتحويلها على مستوى التطبيق.

يعد إنشاء طرق العرض في النظام الأساسي AppMaster no-code تجربة سلسة ومبسطة، مما يسمح للمستخدمين بتحديد طرق عرض مخصصة لنماذج البيانات الخاصة بهم دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية SQL معقدة. يسمح النظام الأساسي بإنشاء طرق العرض عن طريق تحديد الأعمدة والصفوف المطلوبة من الجداول الأساسية. يمكن للمستخدم تطبيق عوامل التصفية أو معايير الفرز أو ضم جداول متعددة معًا.

على سبيل المثال، خذ بعين الاعتبار سيناريو حيث يكون لديك جدولين في قاعدة البيانات الارتباطية الخاصة بك: "الموظفون" و"الأقسام". قد تحتاج إلى إنشاء طريقة عرض تعرض جميع الموظفين داخل قسم معين والذين لديهم راتب أكبر من حد معين. من خلال تحديد طريقة عرض في النظام الأساسي AppMaster ، يمكنك إنشاء جدول افتراضي يقوم باسترداد البيانات المطلوبة من الجداول الأساسية الأساسية تلقائيًا عند الوصول إلى طريقة العرض. لا حاجة لإعادة كتابة استعلامات SQL المعقدة لكل مكون تطبيق أو تقرير يعتمد على هذه البيانات.

باختصار، توفر طرق العرض طبقة إضافية من التجريد داخل قواعد البيانات العلائقية، وتقدم البيانات بطريقة أكثر تنظيمًا وكفاءة وأمانًا. في منصة AppMaster no-code ، تم تبسيط عملية إنشاء وإدارة طرق العرض إلى حد كبير، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على تطوير تطبيقاتهم دون التورط في تعليمات برمجية SQL معقدة. من خلال الاستفادة من طرق العرض كجزء من عملية تطوير التطبيقات الخاصة بهم، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة على منصة AppMaster مع ضمان بقاء بياناتهم آمنة ومحسنة للأداء.