No contexto de bancos de dados relacionais, uma View pode ser definida como uma tabela virtual derivada de uma ou mais tabelas base do banco de dados. Essencialmente, uma View encapsula o resultado de uma consulta SQL específica, permitindo que os usuários acessem os dados nas tabelas base de uma forma mais deliberada e ordenada. Como a representação de dados usando uma View vem de outras tabelas, as Views não armazenam nenhum dado próprio e são atualizadas dinamicamente sempre que as tabelas base subjacentes mudam.

Um dos principais objetivos das Visualizações é fornecer uma camada adicional de abstração de dados, permitindo aos usuários interagir com subconjuntos de dados específicos, ocultar complexidades ou aplicar um determinado filtro ou critério de classificação. Os administradores de banco de dados podem gerenciar controles de acesso ao Views, permitindo que a comunidade de desenvolvedores execute determinadas operações sem interagir diretamente com o esquema de banco de dados subjacente na plataforma AppMaster.

Ao trabalhar com bancos de dados relacionais, as Views oferecem diversas vantagens operacionais:

Segurança de dados: as visualizações permitem acesso seletivo aos dados, permitindo que os administradores controlem quais dados ficam visíveis para usuários específicos. Isso ajuda a manter a segurança e a privacidade dos dados, permitindo que os usuários acessem apenas as informações de que precisam, sem expor tabelas ou colunas confidenciais a visibilidade desnecessária.

Reutilização de código: Ao encapsular consultas SQL em uma Visualização, os usuários podem reutilizar o código da Visualização para várias operações de banco de dados. Isso evita a repetição de código, reduz erros e contribui para um código mais limpo e de fácil manutenção no ecossistema de aplicativos.

Consultas simplificadas: as visualizações podem ajudar a simplificar consultas SQL complexas, dividindo-as em componentes menores e fáceis de entender. Usar Views dessa maneira pode melhorar a legibilidade e o desempenho do código, já que os desenvolvedores só precisam fazer referência a um único nome de View em vez de escrever um código SQL longo e sujeito a erros.

Representação Lógica de Dados: Com Views, os usuários podem apresentar dados em sua forma mais lógica, independentemente de como o esquema subjacente possa aparecer. As visualizações podem ajudar a modelar os dados conforme exigido por componentes de aplicativos ou processos de negócios específicos, eliminando a necessidade de processamento e transformação complexos de dados no nível do aplicativo.

Criar visualizações na plataforma no-code AppMaster é uma experiência simplificada e contínua, permitindo que os usuários definam visualizações personalizadas de seus modelos de dados sem a necessidade de escrever código SQL complexo. A plataforma permite a criação de Views selecionando colunas e linhas desejadas nas tabelas base. O usuário pode aplicar filtros, critérios de classificação ou unir várias tabelas.

Por exemplo, considere um cenário onde você tem duas tabelas em seu banco de dados relacional: “Funcionários” e “Departamentos”. Talvez seja necessário criar uma Visualização que exiba todos os funcionários de um departamento específico com salário superior a um determinado limite. Ao definir uma Visualização na plataforma AppMaster, você pode criar uma tabela virtual que recupera automaticamente os dados necessários das tabelas base subjacentes sempre que a Visualização é acessada. Não há necessidade de reescrever consultas SQL complexas para cada componente de aplicativo ou relatório que depende desses dados.

Em resumo, Views oferecem uma camada adicional de abstração dentro de bancos de dados relacionais, apresentando os dados de forma mais organizada, eficiente e segura. Na plataforma no-code AppMaster, o processo de criação e gerenciamento de Views é consideravelmente simplificado, permitindo que os usuários se concentrem no desenvolvimento de suas aplicações sem se prenderem a códigos SQL complexos. Ao aproveitar o Views como parte do processo de desenvolvimento de aplicativos, os usuários podem criar aplicativos robustos, escaláveis ​​e de fácil manutenção na plataforma AppMaster, garantindo ao mesmo tempo que seus dados permaneçam seguros e otimizados para desempenho.