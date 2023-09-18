في سياق قواعد البيانات العلائقية، المصطلح "متميز" هو كلمة أساسية أو معدل يستخدم في لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) لإرجاع مجموعة فريدة من السجلات من جدول أو مجموعة نتائج عن طريق إزالة أي صفوف مكررة. تتيح الطبيعة المميزة لنتائج الاستعلام لمستخدمي أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS) إدارة كميات كبيرة من البيانات وتجميعها وتحليلها بكفاءة. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تطبيق الكلمة الأساسية "المميزة" إلى تحسين الأداء العام وسهولة قراءة الاستعلامات عن طريق تقليل كمية المعلومات غير الضرورية أو الزائدة عن الحاجة.

عند استخدام SQL للاستعلام عن قاعدة بيانات، يكون بناء الجملة الأساسي لعبارة "SELECT DISTINCT" التي تتضمن الكلمة الأساسية "Distinct" كما يلي:

SELECT DISTINCT column1, column2, ... FROM table_name;

يساعد هذا البيان في إرجاع مجموعة بيانات تحتوي فقط على قيم مميزة (فريدة) من الأعمدة المحددة في الجدول المعني. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا استخدام الكلمة الأساسية "المتميزة" مع وظائف SQL الأخرى، مثل وظائف التجميع مثل COUNT() وSUM() وAVG() وMIN() وMAX()، مما يسمح للمطورين بأداء أكثر قوة ومهام تحليل البيانات المعقدة.

AppMaster ، وهي منصة بارزة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تدرك أهمية تنفيذ ميزات الاستعلام عن البيانات المتميزة في بناء حلول برمجية فعالة وقابلة للتطوير. لهذا السبب، تعمل بيئة التطوير المتكاملة القوية (IDE) الخاصة بـ AppMaster على تسهيل إنشاء نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) عبر أدوات النمذجة المرئية، بينما يمكّن مصمم عمليات الأعمال (BP) المستخدمين من تطوير وصيانة منطق أعمال قوي لمعالجة البيانات والتلاعب. بفضل هذه الإمكانات، يعمل AppMaster على تمكين المستخدمين غير التقنيين من تسخير الإمكانات الكاملة لقواعد البيانات العلائقية وتصميم تطبيقات عالية الأداء تبرز في السوق التنافسية.

على سبيل المثال، فكر في تطبيق للتجارة الإلكترونية تم إنشاؤه باستخدام AppMaster والذي يسمح للعملاء بتصفح وشراء المنتجات المتنوعة. تم تصميم الواجهة الخلفية للتطبيق لتخزين معلومات العملاء وقوائم المنتجات وسجل الطلبات والمزيد في قاعدة بيانات علائقية. من أجل تحليل تفضيلات العملاء وفهمها بشكل أفضل، يصبح من الضروري أن يقوم التطبيق بمهام تحليل البيانات المعقدة، مثل تحديد المنتجات الأكثر شيوعًا، أو حساب متوسط ​​التقييمات لكل عنصر، أو تحديد العدد الإجمالي للعملاء الفريدين الذين قاموا بإجراء الشراء ضمن إطار زمني محدد. لإنجاز هذه المهام، يعتمد التطبيق على استعلامات SQL باستخدام الكلمة الأساسية "المتميزة" لتصفية البيانات الزائدة عن الحاجة والحصول على نتائج دقيقة.

نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات من الصفر باستخدام لغات وأطر البرمجة الرائدة في الصناعة مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS لتطبيقات الهاتف المحمول ، يضمن النظام الأساسي التكامل السلس لميزات الاستعلام عن البيانات المميزة مع البنية العامة للتطبيق. علاوة على ذلك، من خلال التخلص من الديون الفنية ودعم قواعد البيانات الأساسية المتوافقة مع PostgreSQL، يضمن AppMaster قابلية التوسع والأداء المطلوب للتعامل مع حالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات.

لتعزيز كفاءة وقابلية الصيانة للتطبيقات التي تدعم قواعد البيانات العلائقية، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق شاملة endpoints الخادم باستخدام تنسيق Swagger (OpenAPI)، إلى جانب البرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. وبالتالي، يمكن للمطورين تكرار تصميمات التطبيقات الخاصة بهم بسرعة ومزامنة التغييرات مع البنية التحتية لقاعدة البيانات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد AppMaster من منهجها القائم على الخادم لتمكين المطورين من تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى أي عمليات إرسال جديدة إلى App Store وPlay Market، مما يضمن دورة تطوير سلسة وعالية الاستجابة.

باختصار، الكلمة الأساسية "المميزة" هي ميزة SQL قوية مصممة لتسهيل استرجاع البيانات الفريدة وغير المكررة ومعالجتها داخل قواعد البيانات العلائقية. من خلال دمج هذه الإمكانية في منصة AppMaster no-code ، يمكن للمطورين الاستفادة من أداء الاستعلام المحسن لإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول قابلة للتطوير وعالية الأداء تتواصل بشكل فعال مع أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية. تضمن بيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE) الخاصة بـ AppMaster وأحدث التقنيات جودة التطبيقات التي تم إنشاؤها وقابلية صيانتها مع توفير الوقت والتكلفة بشكل كبير للشركات من جميع الأحجام.