Dans le contexte des bases de données relationnelles, le terme « Distinct » est un mot-clé ou un modificateur utilisé dans le langage de requête structuré (SQL) pour renvoyer un ensemble unique d'enregistrements à partir d'une table ou d'un ensemble de résultats en éliminant les lignes en double. La nature distinctive des résultats des requêtes permet aux utilisateurs de systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) de gérer, d'agréger et d'analyser efficacement de grands volumes de données. De plus, l'application du mot-clé « Distinct » peut améliorer les performances globales et la lisibilité des requêtes en réduisant la quantité d'informations inutiles ou redondantes.

Lorsque vous utilisez SQL pour interroger une base de données, la syntaxe de base de l'instruction « SELECT DISTINCT » qui intègre le mot-clé « Distinct » est la suivante :

SELECT DISTINCT column1, column2, ... FROM table_name;

Cette instruction permet de renvoyer un ensemble de données contenant uniquement des valeurs distinctes (uniques) des colonnes spécifiées de la table en question. De plus, le mot-clé « Distinct » peut également être utilisé en combinaison avec d'autres fonctions SQL, telles que des fonctions d'agrégation telles que COUNT(), SUM(), AVG(), MIN() et MAX(), permettant ainsi aux développeurs d'effectuer des tâches plus puissantes. et des tâches complexes d’analyse de données.

AppMaster, une plateforme no-code de premier plan pour la création d'applications backend, Web et mobiles, reconnaît l'importance de mettre en œuvre des fonctionnalités distinctes d'interrogation de données dans la création de solutions logicielles efficaces et évolutives. Pour cette raison, le puissant environnement de développement intégré (IDE) d' AppMaster facilite la création facile de modèles de données (schéma de base de données) via des outils de modélisation visuelle, tandis que le concepteur de processus métier (BP) permet aux utilisateurs de développer et de maintenir une logique métier robuste pour le traitement des données. et manipulations. Grâce à ces fonctionnalités, AppMaster permet même aux utilisateurs non techniques d'exploiter tout le potentiel des bases de données relationnelles et de concevoir des applications hautes performances qui se démarquent sur un marché concurrentiel.

Par exemple, considérons une application de commerce électronique créée à l'aide AppMaster qui permet aux clients de parcourir et d'acheter divers produits. Le backend de l'application est conçu pour stocker les informations sur les clients, les listes de produits, l'historique des commandes, etc. dans une base de données relationnelle. Afin d'analyser et de mieux comprendre les préférences des clients, il devient essentiel que l'application effectue des tâches complexes d'analyse de données, telles que l'identification des produits les plus populaires, le calcul des notes moyennes pour chaque article ou la détermination du nombre total de clients uniques ayant effectué un achat. achat dans un délai précis. Pour accomplir ces tâches, l'application s'appuie sur des requêtes SQL utilisant le mot-clé « Distinct » pour filtrer les données redondantes et produire des résultats précis.

Comme AppMaster génère des applications à partir de zéro à l'aide des langages et frameworks de programmation de pointe tels que Go (golang) pour les applications backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, ainsi que Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS pour les applications mobiles. , la plateforme garantit l'intégration transparente de fonctionnalités distinctes d'interrogation de données avec l'architecture globale de l'application. De plus, en éliminant la dette technique et en prenant en charge les bases de données primaires compatibles PostgreSQL, AppMaster garantit l'évolutivité et les performances requises pour gérer les cas d'utilisation à forte charge et en entreprise.

Pour améliorer encore l'efficacité et la maintenabilité des applications basées sur des bases de données relationnelles, AppMaster génère automatiquement une documentation complète pour endpoints du serveur à l'aide du format Swagger (OpenAPI), ainsi que des scripts de migration de schéma de base de données. Ainsi, les développeurs peuvent rapidement itérer sur leurs conceptions d'applications et synchroniser les modifications avec l'infrastructure de base de données sous-jacente. De plus, AppMaster exploite son approche basée sur le serveur pour permettre aux développeurs de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans nécessiter de nouvelles soumissions à l'App Store et au Play Market, garantissant ainsi un cycle de développement fluide et très réactif.

En résumé, le mot-clé « Distinct » est une fonctionnalité SQL puissante conçue pour faciliter la récupération et la manipulation de données uniques et non duplicatives au sein de bases de données relationnelles. En intégrant cette fonctionnalité dans la plateforme no-code AppMaster, les développeurs peuvent tirer parti des performances de requête améliorées pour créer des applications backend, Web et mobiles évolutives et hautement performantes qui communiquent efficacement avec les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. L'environnement de développement intégré (IDE) complet d' AppMaster et les technologies de pointe garantissent la qualité et la maintenabilité des applications générées tout en permettant des économies de temps et d'argent significatives pour les entreprises de toutes tailles.